Amazon en Stellantis stoppen samenwerking rond SmartCockpit-infotainmentsysteem

Amazon en Opel-moederbedrijf Stellantis schalen de samenwerking rondom het SmartCockpit-project af. Andere samenwerkingen tussen de bedrijven blijven bestaan. Het project voor een geavanceerd infotainmentsysteem voor auto's werd begin 2022 opgezet.

Conceptauto Chrysler Airflow met SmartCockpit. Bron: Stellantis

De bedrijven bevestigen tegenover Reuters dat het stopzetten van de samenwerking aan het softwaresysteem voor auto's een gezamenlijke beslissing is. Amazon en Stellantis geven geen concrete reden voor deze beslissing.

Volgens het persbureau spelen de tegenvallende verkoopcijfers van Stellantis mogelijk een rol bij de beslissing. Kort voor de publicatie van het Reuters-artikel werd onverwacht de aanstelling van de nieuwe ceo, Antonio Filosa, bekendgemaakt. Het is niet bekend of Filosa bij de beslissing betrokken is. Ook is niet duidelijk of Stellantis doorgaat met de ontwikkeling van SmartCockpit en hoe dat systeem zal worden ingericht.

Stellantis en Amazon kondigden in januari 2022 een samenwerkingsverband aan om het SmartCockpit-systeem gezamenlijk te ontwikkelen. Dit systeem moest lijken op het smarthomesysteem Alexa en functies als stembediening, navigatie, auto-onderhoud, e-commerce en betalingen integreren in het infotainmentsysteem van Stellantis-voertuigen. De autofabrikant, eigenaar van automerken als Citroën, Fiat, Opel, Peugot, Ram, Alfa Romeo en Jeep, zou Amazon per voertuig een commissie betalen om de software te mogen gebruiken.