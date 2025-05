Energiedirect verhoogt terugleververgoeding op 1 juli naar 15 cent per kWh

Energiedirect verhoogt de terugleververgoeding voor klanten met zonnepanelen per 1 juli 2025 van 5 naar 15 cent per kWh. De vergoeding geldt voor klanten die op jaarbasis meer stroom terugleveren dan ze verbruiken en is van toepassing op vaste en variabele contracten.

De energieleverancier maakt de verhoging van de terugleververgoeding bekend via zijn website. Een tweaker laat weten dat het bedrijf dit ook per e-mail aan klanten communiceert. Het is niet bekend waarom de vergoeding wordt verhoogd. De verhoging geldt niet voor klanten met een dynamisch contract. De vergoeding wordt één keer per jaar verrekend op de jaarrekening.