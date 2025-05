Telegram integreert Grok als agent en AI-tool in de berichtendienst

Telegram en xAI breiden de integratie van de AI-dienst Grok in de berichtendienst verder uit. Grok was al als chatbot beschikbaar, maar kan vanaf deze zomer ook berichten schrijven, afbeeldingen genereren en als agent in inboxen opereren. Daarnaast investeert xAI 300 miljoen dollar in het bedrijf.

Pavel Durov, de oprichter en ceo van Telegram, meldt op X dat hij een overeenkomst heeft gesloten met Elon Musks xAI voor de duur van een jaar. Daardoor wordt Grok verder geïntegreerd in Telegram. Zo kan de AI vanaf later dit jaar bijvoorbeeld zoekresultaten genereren, chats samenvatten, berichten uitschrijven en groepsgesprekken modereren. Gebruikers kunnen ook stickers en avatarafbeeldingen met de kunstmatige intelligentie genereren en animeren.

Voor zover bekend is de vernieuwde dienst voor alle gebruikers beschikbaar. Oorspronkelijk was Grok alleen voor Premium-gebruikers van Telegram beschikbaar. Volgens Durov komt de dienst nu voor alle gebruikers uit. Dat zijn er volgens het bedrijf ruim een miljard, zo werd onlangs bekend. Durov schrijft naar aanleiding van een vraag op sociale media verder dat er geen data van gebruikers gebruikt wordt om Grok verder te trainen.

Daarnaast investeert het AI-bedrijf van Elon Musk 300 miljoen dollar in de berichtendienst, boven op een commissie van 50 procent van de omzet van ieder xAI-abonnement dat via Telegram aangeschaft wordt.