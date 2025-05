Samenwerking tussen X en Telegram voor Grok-integratie is toch nog niet rond

Het is nog niet zeker dat Telegram integratie krijgt van X-chatbot Grok. Zowel Telegram-oprichter Pavel Durov als Elon Musk erkennen dat er nog geen deal is getekend.

Elon Musk zegt in een post op X dat er nog geen deal is ondertekend met Telegram. Eerder deze week bleek dat Telegram Grok als agent en AI-tool zou integreren. Grok is een chatbot van xAI die op X te gebruiken is.

Ook Pavel Durov erkent inmiddels dat hij voor zijn beurt heeft gesproken. "We hebben een principeakkoord, maar wachten nog op formaliteiten", zegt hij. Het is dus nog niet zeker of de chatbot daadwerkelijk in Telegram komt en wanneer dat moet gebeuren. Durov had het eerder over 'deze zomer'.