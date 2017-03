Door Olaf van Miltenburg, donderdag 2 maart 2017 18:21, 20 reacties • Feedback

Energiedirect.nl houdt een enquête om te kijken of er interesse is in de combinatie van het leveren van stroom en gas en van internet en tv. Het bedrijf bevestigt de peiling te houden, maar verklaart dat dit niet betekent dat er ook daadwerkelijk zo'n aanbod komt.

Energiedirect.nl schotelt deelnemers bij de enquête screenshots voor met de melding 'Vanaf nu alle basisvoorzieningen voor je huis onder één voordelig pakket." Het bedrijf wil weten wat klanten vinden van een combinatie met internet voor een maandprijs van 27,50, waarbij ze een combinatiekorting van 2,50 per maand zouden krijgen. Door meer diensten af te nemen, zou de stapelkorting oplopen.

Het gaat in het voorbeeld om adsl via het KPN-netwerk, met een downloadsnelheid van 50Mbit/s en 5Mbit/s up. Voor een meerprijs van 12,50 euro per maand kunnen gebruikers upgraden naar glasvezel, zo staat verder in het fictieve aanbod. Ook TV Anywhere maakt er onderdeel van uit, klanten zouden een basispakket met twaalf zenders voor 7,50 euro per maand kunnen ontvangen.

Een woordvoerster van Energiedirect.nl bevestigt de interesse te peilen: "Wij kijken altijd naar mogelijkheden om meerwaarde voor onze klanten te bieden, maar dat betekent niet dat we ook daadwerkelijk met dit aanbod komen." Volgens haar is er niets concreets af te leiden uit de enquête.

Sinds kort biedt concurrent Nederlandse Energie Maatschappij internet, interactieve tv en bellen aan, via het netwerk van KPN. Dat bedrijf biedt eenmalig een combikorting van 25 euro bij afname van energie en telecom.