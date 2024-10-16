Elektrische ambities onder druk?

Inleiding

De afgelopen maanden wordt steeds duidelijker dat de Europese auto-industrie het moeilijk heeft. Volkswagen dreigt fabrieken te sluiten en werknemers te ontslaan, er zijn protesten tegen de Europese emissie-eisen die per 2025 van kracht worden en accumaker Northvolt zag zich gedwongen een tweede fabriek te schrappen vanwege plots teruggetrokken orders, onder andere van BMW, en sluit ontslagen niet uit. Ondertussen legde de EU Chinese automakers sancties op om de eigen industrie te beschermen. Het nieuwe Nederlandse kabinet stelde tijdens Prinsjesdag dat men de in 2019 gestelde doelen voor 2030 wel wil halen, maar heeft hiervoor geen budget gereserveerd. Het stopt vanaf 2025 met alle subsidies en de vrijstelling van de mrb, de motorrijtuigenbelasting, voor elektrische personenwagens. Dat laatste werd plots door het kabinet-Schoof nog verder versoberd vanwege een verkeerde financiële inschatting. Toen er half september tegenvallende verkopen gemeld werden, gingen ook in Nederland de alarmbellen af; de verkoop van elektrische auto's zou totaal zijn ingestort. Maar is dat zo? De cijfers laten iets anders zien. Tot en met september zijn er dit jaar ruim 90.000 accuelektrische auto's (bev) in Nederland verkocht. In september was het marktaandeel zelfs voor het eerst net iets hoger dan hybrides: 40 procent. Dit duidt erop dat er aan het einde van dit jaar circa 120.000 nieuwe EV's bijgekomen zijn; met een eindsprint vanwege het aflopen van de subsidies zou dat nog meer kunnen zijn. De verkoop is dus allesbehalve ingestort, maar er is wel een vertraging in de groei te zien: die lijkt slechts enkele procenten hoger te worden dan vorig jaar. In België is momenteel juist een sterke stijging te zien; 2024 lijkt daar een omslagjaar te zijn. In september werden daar vrijwel evenveel EV's verkocht als in Nederland, een stijging van 30 procent. Meer cijfers vind je verderop in dit artikel. Het aantal verkochte volledig elektrische auto's dit jaar, van januari tot en met september 2024 Autofabrikanten in de problemen Hogere autoprijs De nieuwprijs van auto's is de afgelopen jaren enorm gestegen. Volgens RAI/Bovag was de gemiddelde prijs van een nieuwe personenauto begin dit jaar 48.118 euro. Voor een nieuwe plug-inhybride (phev) is een consument gemiddeld 74.553 euro kwijt, voor een volledig elektrische auto 52.439 euro en voor een benzineauto 35.373 euro. De helft van alle nieuwe auto's is een suv. In 2023 was ruim twee derde (68 procent) van alle nieuwe auto’s in meer of mindere mate elektrisch. In totaal vormen die 14 procent van het wagenpark. Dat wil niet zeggen dat er niets aan de hand is. De verkoopcijfers verschillen sterk per land: in de eerste helft van 2024 lieten Italië en Duitsland een krimp van EV-verkopen zien van respectievelijk 4 en 24 procent, terwijl de verkopen in Spanje, Groot-Brittannië en Frankrijk in die periode juist opliepen met respectievelijk 3, 4 en 20 procent. Gemiddeld zakte het marktaandeel van EV's van 21 naar 14,4 procent. In september bleek dat de auto-industrie het echt zwaar heeft. De Europese autofabrikanten hebben al sinds 2023 een productieoverschot en de automarkt zakte in september nog verder in met 18 procent krimp. De autoverkopen hebben een flinke klap gehad door de coronacrisis en de verkopen zijn sindsdien nooit meer op hetzelfde niveau gekomen. Toen de wereld weer openging, had de sector een tekort aan onderdelen en dat werd opnieuw overhoopgegooid door de Russische inval in Oekraïne. Dat laatste zorgde ook voor enorme inflatie. Volgens cijfers van RAI en Bovag kost een gemiddelde personenwagen in Nederland nu maar liefst 48.118 euro, al zijn er grote verschillen te zien per aandrijflijn: zie kader. Technische component Dat alles heeft ook een belangrijke technische component. De Europese automakers worstelen zichtbaar met elektrificatie. Sommige partijen hebben nog relatief weinig ervaring met (plug-in)hybrides en de transitie naar accuelektrische voertuigen. Al dat soort wagens hebben een accu en de componenten daarvoor worden grotendeels via buitenlandse partijen ingekocht, wat de marges drukt. Een andere aandrijfvorm vereist ook optimale software en ook dat is een expertise waarover niet alle fabrikanten beschikken. Chinese autofabrikanten vormen een steeds grotere bedreiging: niet alleen vanwege de lagere productiekosten, maar ook omdat zij wél de expertise op het vlak van software en accu's hebben. Dat geldt ook voor Tesla, dat het productieproces flink heeft geoptimaliseerd en daardoor veel hogere winstmarges heeft. Bovendien zijn steeds meer Europese automakers auto's gaan produceren in China, dus de recent opgelegde importheffingen raken ook hen. Dat de Duitse autofabrikanten snel terrein verliezen in China, de grootste automarkt van de wereld, is ook een bedreiging voor onze economie. De automarkt vertegenwoordigt meer dan 7 procent van het bruto binnenlands product (bbp) van de Europese Unie en biedt werk aan meer dan 13 miljoen mensen. Het is niet alleen de vraag of de Europese automakers de concurrentie op het gebied van elektrificatie kunnen bijbenen, maar ook of zij kunnen voldoen aan de steeds strenger wordende emissie-eisen: vanaf 2025 mag de emissie gemiddeld niet meer dan 95 gram CO 2 per kilometer zijn en in 2035 wordt dat nul. In dit artikel kijken we naar de laatste cijfers en rapporten, naar expertise op het gebied van software en accutechnologie, analyseren we recente ontwikkelingen die van invloed zijn en toekomstige bedreigingen voor de auto-industrie, en vragen we verschillende partijen om hun licht hierop te laten schijnen. De achterstand van Europese automakers op Tesla en BYD is groot. Beeld: BloombergNEF

Mrb, groeistagnatie en gevolgen

Zoals vaker in een 'perfect storm' bestaat de huidige crisis uit verschillende componenten. Hoge energieprijzen, inflatie en hogere lonen hebben geleid tot significant hogere productiekosten. Mede daardoor zijn de prijzen van auto's de afgelopen jaren flink gestegen. In tijden van overcapaciteit is dat een serieus probleem, vandaar dat Volkswagen onlangs aangaf dat het overwoog fabrieken te sluiten en werknemers te ontslaan. Ook helpt het niet dat de economie vertraagt en zowel bedrijven als consumenten een meer afwachtende houding aannemen. Overzicht van verschillende voorspellingen van de verwachte groei van bev's, van onder andere PwC, EPA, EY en EEI. Beeld: Edison Electric Institute (IEE) Afwachtende houding Specifiek in Nederland hebben onduidelijkheid over het beleid, de snelle afbouw van subsidies en de versnelde invoering van de mrb in 2025 voor extra onzekerheid gezorgd, en tot onvrede bij recente kopers van EV's, waarvoor de kostenberekening nu anders uitvalt. Volgens Maarten van Biezen van de Vereniging voor Elektrische Rijders (VER) heeft dat zeker impact op de verkopen van EV's. “De groei in de verkoop van elektrische voertuigen zet weliswaar door, maar blijft achter bij de oorspronkelijke prognoses. Er is toenemende onzekerheid over de effecten op de lange termijn en dat zie je terug in de cijfers, waar een afvlakkende groei zichtbaar is. De komende veranderingen in de autobelastingen zorgen voor onzekerheid bij zowel particuliere als zakelijke rijders. Vanaf 2025 komt er bpm voor elektrische voertuigen, moet er mrb worden betaald en stijgt de bijtelling voor zakelijke EV’s naar 17 procent tot 30.000 euro en vanaf 2026 wordt dit 22 procent, net zoals brandstofauto's. Dat betekent dat EV's duurder worden en dus op het oog minder aantrekkelijk." Stijn Oosterhoff van Bovag, de vertegenwoordiger van 8000 ondernemers in de mobiliteitssector, ziet ook dat de autobranche ermee worstelt: “Ook ondernemers willen hun steentje bijdragen aan een CO 2 -neutrale toekomst, maar een randvoorwaarde is wel dat er winst gemaakt moet worden. Wat ze daarvoor nodig hebben, is overzichtelijk en voorspelbaar beleid. Wat we nu vaak zien van de overheid, is dat er iets wordt beloofd, maar dan wordt teruggedraaid. Denk aan plannen die worden opgesteld voor vijf jaar, maar plots weer veranderen, zoals bijvoorbeeld de mrb-korting die eerst werd toegezegd, maar nu onder druk staat door rekenfouten van het kabinet. Mensen kopen hun voertuigen met een langetermijnvisie en een kostenberekening: de Total Cost of Ownership (tco). Als de spelregels dan plotseling veranderen, verliezen ze het vertrouwen in beleid en toekomstbestendigheid." Bovag lobbyt in Den Haag voor minder regeldruk en een stabieler beleid, maar pleit ook voor een duidelijke visie op de toekomst. Oosterhoff: "Wij streven naar een langetermijnvisie en willen voorsorteren op de elektrificatie, want die gaat er sowieso komen. We zijn er voor onze leden, maar hun belangen gaan verder dan alleen de komende paar jaar. We willen ook dat de wereld duurzamer en schoner wordt, maar we willen ook voorkomen dat een groep mensen wordt achtergelaten in deze transitie.” 'Elektrisch stagneert' Ander rekenmodel Op Prinsjesdag maakte het kabinet bekend dat het de gewichtscorrectie voor EV's op de mrb gaat versoberen. Dit zou komen door misrekeningen, waardoor er een gat in de begroting zat. Er is nog weinig over bekend, maar er zou een nieuw rekenmodel gebruikt worden om in te schatten hoe de EV-markt in de toekomst zal groeien. Dit schijnt te hebben geleid tot positievere uitkomsten dan het oude model en daardoor bleek de korting veel duurder uit te pakken. Oftewel, volgens de nieuwe schatting zullen er veel meer EV's worden verkocht dan eerder gedacht, wat leidt tot extra dervingskosten van de mrb. Hoewel de gewichtscorrectie al door de Tweede en Eerste Kamer was goedgekeurd, besloot het kabinet de 'korting' vanwege het gewicht van EV-accu's voor 2026 van 40 naar 25 procent bij te stellen. Op 30 september publiceerde de NOS het artikel 'Hybride auto wint aan populariteit, elektrisch stagneert', mede naar aanleiding van cijfers van Bovag. Dat werd vervolgens door veel media overgenomen en impliceerde dat automakers voorsorteerden op meer hybrides in plaats van elektrische auto's. Oosterhoff: "We proberen als Bovag altijd een nuchter geluid te laten horen, maar dit bericht kreeg een andere wending. Met krantenkoppen als ‘Verkopen zakken in’ ontstond even de indruk dat er helemaal niets meer werd verkocht. Enkele dagen nadat we de NOS verkoopcijfers van hybrides hadden aangeleverd, kwamen de verkoopcijfers van september uit. Toen bleek dat er die maand voor het eerst meer volledig elektrische voertuigen waren verkocht dan hybrides. Dat was een duidelijke omslag, maar toch kreeg die in het nieuws nauwelijks aandacht." "We proberen dit soort ontwikkelingen uit te leggen. Stagnatie in de groei betekent namelijk niet dat de verkoop van EV’s stilstaat. De vraag is er, maar de markt reageert sterk op externe factoren zoals subsidies en handelsregels. Om de klimaatdoelen te halen, hebben we echter wel een stabiele en voorspelbare groei nodig. Wat we nu horen van consumenten en bedrijven, is dat ze door het gebrek aan een duidelijk langetermijnbeleid van de overheid hun aankoopbeslissingen uitstellen. Ze willen investeren, maar wachten af omdat het beleid constant verandert. Dat vertraagt de transitie en belemmert de marktgroei die nodig is om de gestelde doelen voor 2030 en daarna te behalen.” Einde subsidies en meer Zoals gezegd gaat er in 2025 nogal wat veranderen. Het demissionaire kabinet-Rutte IV kondigde in april aan dat de SEPP-subsidie voor de particuliere aankoop van nieuwe en tweedehands elektrische auto's komt te vervallen, terwijl in 2023 nog werd gemeld dat de subsidie verlengd zou worden tot en met 2029. Tegelijk werd gemeld dat EV-rijders vanaf 2025 mrb zouden moeten betalen, maar met een compensatiekorting voor het gewicht van de accu. Die moest voorkomen dat eigenaren van EV's meer motorrijtuigenbelasting moeten betalen dan eigenaren van vergelijkbare benzineauto's. Dat werd in september door het nieuwe kabinet teruggedraaid: de 'korting' is flink verlaagd en wordt ook veel sneller afgebouwd. Voor 2025 blijft de korting 75 procent, maar vanaf 2026 wordt dit 25 procent. In 2030 moet volgens de huidige plannen het volledige bedrag worden betaald. Dat betekent dat EV-eigenaren vanaf 2026 meer mrb betalen dan eigenaren van vergelijkbare benzineauto's. Ook moet er vanaf 2025 bpm worden betaald voor nieuwe EV's, te beginnen bij 660 euro. Nederland is een van de weinige landen die elektrische auto's zwaarder belast. Beeld: FIER / VER Motorrijtuigenbelasting (mrb) Kilometerheffing Rutte III wilde vanaf 2030 een systeem invoeren waarbij automobilisten gaan betalen naar gebruik: een kilometerheffing, ook wel rekeningrijden genoemd. Dit systeem zou de mrb vervangen en ervoor zorgen dat de overheid haar inkomsten kan behouden, ondanks de stijging van het aantal emissievrije voertuigen. In de heffing zou rekening worden gehouden met verschillende zaken, waaronder het gewicht, de brandstofsoort en de CO₂-uitstoot. Het huidige kabinet noemt hierover niets meer. Eerder had het kabinet-Balkenende IV ook al een poging ondernomen. Volgens Maarten van Biezen van de VER leidt dit tot een bizarre situatie in Europa: "Nederland wordt samen met Kroatië het enige land waar de motorrijtuigenbelasting voor elektrische voertuigen hoger ligt dan voor benzineauto’s. Sterker nog, vaak is het zelfs hoger dan wat vrachtwagens betalen voor het gebruik van de weg. Dit is een opvallende ontwikkeling, zeker gezien de elektrificatietrend en de eerdere ambities van Nederland om koploper te zijn op het gebied van duurzame mobiliteit. In andere Europese landen zien we juist dat de belastingtarieven voor elektrische voertuigen gunstiger zijn, om de overstap naar elektrisch rijden te stimuleren. In elk geval is het gewicht als factor voor de hoogte van de mrb een vreemd uitgangspunt. Er wordt vaak gesteld dat zwaardere auto's zorgen voor meer slijtage van het wegdek, maar 95 procent van de slijtage aan wegen wordt veroorzaakt door zwaar verkeer, terwijl particuliere EV’s hieraan slechts een minimale bijdrage leveren. Het huidige belastingregime houdt hiermee geen rekening, wat leidt tot een scheefgroei in de kostenstructuur. Door de huidige belastingdruk op elektrische voertuigen ontmoedigt Nederland de verdere elektrificatie van het wagenpark, terwijl andere landen juist inzetten op het stimuleren van EV’s door fiscale voordelen en lagere operationele kosten. Deze maatregel gaat dus tegen de stroom in en staat haaks op de eerder gestelde ambities en milieudoelstellingen.” Doelen Maarten van Biezen zat medio 2019 namens de VER aan de klimaattafels, waar duidelijke doelen zijn gesteld en afspraken zijn gemaakt voor de elektrificatie van het Nederlandse wagenpark. Het centrale doel was 100 procent zero-emissienieuwverkoop in 2030, wat ongeveer de helft van de beoogde CO 2 -winst van het hele klimaatakkoord voor mobiliteit zou moeten opleveren. Daarvoor was het nodig de betaalbaarheid van elektrisch rijden op de korte en lange termijn te verbeteren. Toch is dat laatste nu uit beeld, nu alle subsidies en vrijstellingen vanaf 2025 al verdwijnen. Van Biezen: "In 2019 hebben we afgesproken om het beleid tot 2025 vast te leggen en in 2024 te evalueren hoe we verder zouden gaan richting 2030. De adoptie van EV's gaat best goed, maar het is te vroeg om nu al te stoppen met alle stimulerende maatregelen. Maar met het vallen van het kabinet en de discussie over de dervingskosten is de politieke steun voor verdere stimulering afgenomen. Het nieuwe kabinet heeft hierdoor een streep gezet, waardoor er impliciet wordt afgeweken van de eerder gestelde doelen. Aan de klimaattafel zijn we destijds misschien iets te makkelijk akkoord gegaan met het beleid vaststellen tot 2025 en te vertrouwen op aanvullend stimuleringsbeleid voor de periode na 2025. Maar als je nu naar het regeerprogramma kijkt, zijn de afspraken voor 2030, zoals het volledig emissievrij maken van de nieuwverkoop van auto’s, niet meer expliciet opgenomen. Dit zorgt voor verwarring: is het doel er nog, of niet?" Daarnaast ziet Van Biezen dat mensen die nog niet elektrisch rijden veel moeite hebben om de kosten van een EV en een auto met verbrandingsmotor goed te vergelijken. “Het totaalplaatje is voor mensen onduidelijk. De gebruikskosten, het laden en onderhoud, zijn veel lager, de aanschafkosten zijn hoger. En de verplichting uit het Klimaatakkoord om hier beter over te communiceren is nooit uitgevoerd. Door het vervallen van stimuleringsmaatregelen en de veranderende en variabele kosten, zoals ook dynamische laadtarieven, ontstaat er een moeras aan informatie, waarbij consumenten sneller afhaken en teruggrijpen naar vertrouwde keuzes.” Ook Bovag vindt het te vroeg om de stimulering helemaal los te laten. Oosterhoff: “We begrijpen dat stimuleringsmaatregelen niet voor altijd kunnen blijven bestaan, maar het huidige afbouwtempo komt op een ongelukkig moment. Aankoopsubsidies, lage mrb-tarieven en gunstige bijtellingstarieven waren essentieel om de transitie naar elektrisch rijden te versnellen. Het afbouwen van subsidies en fiscale voordelen vindt nu te vroeg plaats: met de huidige prognoses stagneert de groei van het elektrische wagenpark in 2025 en dat brengt de klimaatdoelen in gevaar. Om voldoende tempo in de markt te houden, zou het kabinet een geleidelijkere afbouw moeten overwegen, met een duidelijke langetermijnvisie en voorspelbaar beleid.”

Cijfers: Nederland, België en de rest van de wereld

In Nederland is er nog steeds sprake van groei van de verkoop van accuelektrische auto's, maar de snelheid van die groei is wel gedaald. Cijfers in andere landen geven een gemengd beeld. In België zien we bijvoorbeeld juist een sterkte stijging. Hoe dan ook valt op dat auto's zonder accu, dus exclusief hybrides, phev's of volledig accuelektrisch, een steeds kleiner aandeel krijgen. In 2023 was ruim twee derde (68 procent) van alle nieuwe auto’s in meer of mindere mate elektrisch en als we naar de cijfers van september 2024 kijken, is dat al gestegen tot bijna 80 procent. In september 2024 werden er voor het eerst meer volledig elektrische auto's verkocht dan hybrides. Cijfers Hoewel er in sommige landen en regio’s (flinke) dips zijn, blijven de verkoopcijfers van EV’s sterk in veel markten, zoals China en veel EU-landen. Volgens Jonathan Davenport van Gartner volgen de verkopen in grote lijnen de eerdere voorspellingen die ze gedaan hebben. "De wereldwijde EV-groei in 2024 is slechts twee procent lager dan eerder gepubliceerd. In 2023 was China goed voor 63 procent van alle EV-verkopen wereldwijd, terwijl de VS 10 procent voor zijn rekening nam. Het relatieve belang van China neemt wel wat af, maar het blijft de grootste automarkt. We zien in China nog steeds een sterke stijging van bev's. Inclusief plug-inhybrides (phev's) zijn zij goed voor 70 procent van alle leveringen in 2023. We verwachten dat dit voor 2032 oploopt naar 96 procent. In Europa blijft Duitsland de grootste markt voor EV-leveringen gedurende de prognoseperiode van 2023 tot 2032. Frankrijk stond in 2023 nog op de tweede plaats, maar zakt dit jaar naar de derde positie, omdat de vraag in het Verenigd Koninkrijk blijft groeien. De overige drie grootste markten in 2023 waren België, Zweden en Nederland. Deze zes landen samen waren goed voor 72 procent van alle EV-leveringen in Europa." "Terwijl we in de VS zien dat phev's populairder worden, zien we in Europa een relatieve afname. Dit laat zien dat Europa steeds meer de overstap maakt naar volledig elektrische voertuigen, waarbij phev's procentueel gezien langzaam terrein verliezen aan bev's. Toch hebben veel bedrijven de snelheid van de overgang naar elektrische voertuigen overschat. Dit heeft ertoe geleid dat grote fabrikanten zoals Ford, General Motors, Jaguar Land Rover en recentelijk Toyota de introductie van nieuwe EV-modellen hebben uitgesteld." Zijn collega Pedro Pacheco stelt dat dips, zoals de huidige afname van de groei, er gewoon bij horen. "De overgang naar EV’s verloopt niet lineair. Het gaat nog jaren duren voordat EV’s de volledige markt hebben overgenomen en tussentijdse dips zijn te verwachten. Mede door strengere CO 2 -eisen voor auto's met verbrandingsmotoren zullen die steeds minder aantrekkelijk worden. Uiteindelijk zal de prijs van een EV lager uitvallen dan die van een benzineauto, wat de adoptie verder zal versnellen. We zien hier een vergelijkbare dynamiek als bij de opkomst van de Model T in de vorige eeuw: niet omdat de technologie noodzakelijk beter was, maar door een duidelijk kostenvoordeel. We staan mogelijk voor een omgekeerd scenario, waarbij de steeds lagere kosten van EV’s in de nabije toekomst de markt volledig kunnen laten kantelen." Voor die tijd moet er nog wel wat gebeuren om alle Europese landen te laten aanhaken. Pacheco: “De EV-markt in Europa vertoont een gemengd beeld, waarbij de groei sterk verschilt per land. In Noord-Europa, zoals Noorwegen, Zweden, Denemarken en Nederland, is de adoptie van elektrische voertuigen al jaren op een hoog niveau. Deze landen hadden vroeg incentives en regelgeving die de overstap naar elektrisch rijden stimuleerden. In Zuid- en Oost-Europa is het een ander verhaal: daar is de markt veel minder ontwikkeld, vaak omdat overheden geen proactief beleid voeren. Dit creëert een vicieuze cirkel, waarbij de afwezigheid van stimuleringsmaatregelen de EV-acceptatie verder vertraagt. In Duitsland zagen we onlangs dat de plotselinge stopzetting van subsidies de verkoopcijfers negatief beïnvloedde. Het VK daarentegen voert striktere emissieregels in dan de EU, wat de verkoop van EV’s daar agressiever stimuleert. Daarnaast hebben ze regelingen die mensen met een lager inkomen ondersteunen bij de overstap naar een EV. In Italië zorgden tijdelijke incentives voor een flinke toename, maar nu de subsidies zijn afgebouwd, zien we een terugval. Dit schetst een duidelijk beeld: als de eigenschappen van de gemiddelde EV niet beter aansluiten bij de verwachtingen van klanten, zullen de verkopen van elektrische voertuigen stagneren zonder aanvullende subsidies of regelgeving. Op wereldwijde schaal is de groei van de EV-verkoop overigens zonder meer positief." België Zoals eerder benoemd is in België, in tegenstelling tot Nederland, momenteel een sterke groei van het aantal elektrische auto's te zien. Volgens een post van e-mobilityexpert Jochen De Smet op LinkedIn werden er volgens de laatste cijfers van Febiac en Mobia in september 12.088 nieuwe volledig elektrische voertuigen ingeschreven in België. De Smet: "Dat is een stijging van maar liefst 30 procent, maar belangrijker nog is de trend die zich de afgelopen drie maanden aftekent. In de eerste helft van dit jaar bleef het aantal inschrijvingen van volledig elektrische voertuigen schommelen tussen 21 en 27 procent, maar sinds juli 2024 is er een duidelijke kentering zichtbaar." Volgens De Smet is België een nieuwe fase ingegaan van de transitie naar volledig elektrische mobiliteit. In augustus meldde Statbel al dat het aantal elektrische auto's in één jaar met 83,2 procent is gestegen. Van alle nieuwverkopen stond 18,7 procent op naam van een particulier. EV-verkopen in België. Beeld: Jochen De Smet Opkomende landen In minder ontwikkelde landen zoals India, Vietnam en Ethiopië staat elektrificatie nog in de kinderschoenen, maar ook daar is beweging te zien. Pacheco: "Hoewel de infrastructuur vaak ondermaats is, kijken deze landen naar EV’s als een manier om hun olie-import te verminderen en te investeren in schone technologieën. Ze zien de overstap naar emissievrije mobiliteit als een teken van vooruitgang en ontwikkeling. Steden in Zuid-Amerika en Afrika zetten al stappen op dit gebied, met projecten gericht op elektrische bussen en andere zero-emissievoertuigen. Juist vanwege de infrastructuuruitdagingen vinden mensen vaak creatieve oplossingen, zoals het gebruik van zonnepanelen om hun voertuig op te laden. In ontwikkelde landen zijn we verwend met goede voorzieningen, waardoor het minder snel noodzakelijk is om zelf een oplossing te bedenken. Elektrificatie is dus niet alleen een trend in rijke landen: het is een mondiale beweging die uiteindelijk alle regio’s zal bereiken.” De groei van het aantal bev's en phev's is nog steeds duidelijk zichtbaar. Beeld: RVO Verwachting Na alle negatieve beleidswijzigingen, teruggeschroefde ambities van autofabrikanten en stagnatie van de groei in 2024 in grote Europese landen, zou je verwachten dat de dip nog wel even zal voortduren. Toch zou dat wel eens anders kunnen uitpakken, verwacht Maarten van Biezen van de VER: “Autofabrikanten moeten vanaf 2025 voldoen aan strengere CO 2 -doelstellingen. Het is dan dus aannemelijk dat ze zich dit jaar vooral richten op de verkoop van high-end benzinewagens met hoge marges en pas tegen het einde van het jaar beginnen met het opvoeren van de verkoop van elektrische voertuigen. Dit zagen we ook al bij de eerdere CO 2 -doelstellingen begin jaren 2020.” Marktanalist Pedro Pacheco van Gartner denkt exact hetzelfde. "We zien dat autofabrikanten grote lanceringen hebben bewaard voor 2025. BMW komt met de ‘Neue Klasse’, een volledig nieuw platform voor EV’s. Mercedes introduceert een nieuwe accutechnologie met hoger percentage silicium in de anode, wat leidt tot een hogere energiedichtheid en dus een betere actieradius. VW lanceert later dat jaar de ID.2: een betaalbare EV van rond de 25.000 euro." Door meer EV's te verkopen daalt de gemiddelde uitstoot per verkocht voertuig, waardoor de autofabrikanten de doelen eerder halen. Volgens Transport & Environment (T&E) zaten de meeste automakers in de eerste helft van 2024 al dicht tegen het doel van 2025 aan. Uitstel strengere regels? De Europese brancheorganisatie ACEA wil dat de Europese Unie noodwetgeving inzet om de emissiedoelstellingen van 2025 met twee jaar uit te stellen, omdat de auto-industrie al in een crisis verkeert. De gemiddelde CO 2 -uitstoot van alle nieuwe auto’s die in 2023 zijn geregistreerd, bedroeg 106,6 gram per kilometer, wat nog een stuk boven de grens van 95 gram per kilometer ligt die fabrikanten volgend jaar moeten halen. Het niet halen van dit doel kan leiden tot miljardenboetes, maar de ACEA is ook bang voor banenverlies door het sluiten van fabrieken waar vooral auto's met een verbrandingsmotor worden gemaakt. De ACEA wil dat autofabrikanten meer tijd krijgen om de transitie naar schonere voertuigen te maken zonder de economische stabiliteit van de sector in gevaar te brengen. Is Bovag ook voor het versoepelen van de CO 2 -doelstellingen voor fabrikanten in 2025? Oosterhoff: "Dat is eerst en vooral een vraag voor autofabrikanten. De opdracht is aan hen. Zij kunnen het best inschatten hoe haalbaar de opdracht is, gegeven hun productieportfolio, productiecapaciteit en de randvoorwaarden in de diverse Europese landen. We hebben begrip voor de zorg van de dealers. De terugtrekkende beweging van diverse nationale overheden om de transitie naar EV te stimuleren is te vroeg en te abrupt gekomen. Ook is de laadinfra in veel EU-landen verre van op orde. Nationale overheden zullen nog flink aan de bak moeten." Pedro Pacheco van Gartner verwacht niet dat de EU de regels gaat uitstellen: “Het is begrijpelijk dat er zorgen zijn over de betaalbaarheid van auto’s door strengere emissieregels, maar de Europese regelgeving voor 2025 is al vele jaren geleden aangekondigd. Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat de EU deze doelstellingen nu nog zal uitstellen: over 2,5 maand is het al zover. Autofabrikanten hebben tijd genoeg gehad om zich voor te bereiden. Sommige fabrikanten klagen dat ze de doelstellingen niet kunnen halen, maar kijk naar Tesla: dat kan het wél. De sleutel is dat de productiekosten van EV’s blijven dalen dankzij schaalvoordelen, goedkopere accu's en innovaties als gigacasting." Hybrides en phev's zijn niet voldoende om aan de 2025-eisen te voldoen. Bev's zorgen voor de grootste verbeteringen. Beeld: Transport & Environment (T&E)

Hybride, software en accutechniek

Half september was de teneur in het medialandschap dat er een hernieuwde focus was op hybride, in plaats van volledig elektrisch. Uit de laatste cijfers blijkt dat beide markten momenteel groeien en dat auto's zonder accu's langzaam verdwijnen. Hybrides rijden zuiniger, kunnen remenergie opslaan en stoten minder CO 2 uit. Hybride In 1997 bracht Toyota de Prius uit, de eerste grootschalig geproduceerde hybride auto ter wereld. De Prius combineerde een benzinemotor met een elektromotor en een kleine accu. Al snel volgden andere fabrikanten, zoals Honda met de Insight. Deze hybride aandrijflijn maakte het mogelijk om brandstof efficiënter te gebruiken. Bijvoorbeeld tijdens het rijden, waarbij overtollige (rem)energie werd opgeslagen in de accu. Dit maakte de hybride efficiënter en dus zuiniger dan andere auto's op dat moment. Een variant hierop is de plug-inhybride. Deze moet je zowel tanken als opladen, maar dankzij een grotere accu is het deel dat je volledig elektrisch kunt rijden groter dan bij reguliere hybrides. Een voorwaarde is dan wel dat deze ook daadwerkelijk worden opgeladen, wat bij leasewagens lang niet altijd gebeurde, omdat werknemers gratis konden tanken met een tankpas. Een schatting van T&E over de haalbaarheid van de 2025-doelstellingen en het aandeel van bev en hybride daarin Pedro Pacheco van Gartner ziet hybrides als een overgangsoplossing. Pacheco: "Veel autofabrikanten, vooral in Europa en Japan, zijn nog niet in staat om competitieve volledig elektrische voertuigen te ontwikkelen. Hoewel de verkoop van hybrides nu groeit, wijst dit ook op een probleem in de industrie: veel legacy automakers gebruiken hybrides voornamelijk om aan de emissieregels van 2025 te voldoen. Dit is echter niet voldoende om op de lange termijn concurrerend te blijven in een markt waar de grootste spelers, Tesla en Chinese autofabrikanten, zich al volledig op bev’s richten." "De cijfers spreken boekdelen: de Tesla Model Y was vorig jaar wereldwijd de bestverkochte auto, zowel in absolute aantallen als binnen zijn prijsklasse. Dit is een enorme prestatie en laat zien dat volledig elektrische voertuigen meer zijn dan alleen nicheproducten. Tegelijkertijd worstelen veel autofabrikanten met de transitie. Ze proberen hybride voertuigen op de markt te brengen om tijd te winnen, terwijl ze niet de focus en toewijding hebben om direct in te zetten op een volledig elektrische toekomst. Dit uitstelgedrag kan hen op termijn duur komen te staan." Accufabrieken en -cellen Een andere bedreiging voor de Europese auto-industrie betreft de belangrijkste component voor elektrische voertuigen (evenals hybride). Europa beschikt momenteel over een beperkt aantal accufabrieken, waardoor de industrie sterk afhankelijk is van import voor accucellen en bijbehorende componenten. LG Chem heeft een fabriek in Polen, Samsung SDI zit in Hongarije en ook BYD wil daar een fabriek bouwen. Dat zijn allemaal buitenlandse partijen. Verder staat in Frankrijk nog een accufabriek van ACC en in Zweden een van Northvolt. Los van een eventuele dip lijken Europese fabrikanten moeite te hebben om de productie van accu’s in de toekomst snel genoeg op te schalen om aan de toenemende vraag naar elektrische voertuigen te voldoen. Dat betekent dat zij die accupacks moeten inkopen, wat ten koste gaat van de marges, onder andere uit China. Bovendien is er een grote verschuiving te zien in de wereldwijde accumarkt voor EV's. Terwijl de Europese autofabrikanten en accufabrieken hebben ingezet op nmc-cellen, is er een explosieve groei te zien van lfp-cellen. Die laatste zijn veel goedkoper te produceren, gaan meer cycli mee en vereisen minder kritieke grondstoffen: lithium, ijzer en fosfaat in plaats van nikkel, mangaan en kobalt bij nmc. Weliswaar is de energiedichtheid van nmc-cellen hoger, ze zijn ook duurder en vereisen meer ethisch onder druk staande grondstoffen. In China gebruikt het overgrote deel van de EV's lfp-cellen, wat ook leidt tot een veel lagere productieprijs. Een overzicht en voorspelling van BloombergNEF voor huidige en toekomstige accuchemie, met lfp en lmfp in het groen Pedro Pacheco van Gartner: "Europese fabrikanten hebben de opkomst van lfp-accu’s onderschat, terwijl Chinese autobedrijven nauw samenwerken met lokale accufabrikanten om deze technologie op grote schaal te implementeren. Daardoor hebben zelfs de bedrijven die aanvankelijk achterliepen op het gebied van elektrificatie nu een voorsprong genomen. Op zich is de keuze voor nmc-accucellen wel begrijpelijk, zeker toen ze vijf tot tien jaar geleden begonnen met EV's. Het rijbereik was vaak het grootste struikelblok voor consumenten en de keuze voor nmc-cellen was vanuit dat oogpunt logisch. Maar ze misten hierdoor de kans om in te spelen op de voordelen van lfp. Inmiddels heeft deze accuchemie zich in China snel ontwikkeld en is de energiedichtheid sterk verbeterd. BYD heeft zelfs een supersportwagen die een topsnelheid van 300 km/u kan halen, de Yangwang U9, uitgerust met een lfp-accu. De Chinese Yangwang U9-supersportwagen is voorzien van een 80kWh-lfp-accu en heeft een vermogen van 960kW (1287pk). Accuontwikkelingen in China Bovendien is lfp lang niet de enige accutechnologie die bezig is aan een groeispurt. Een afgeleide hiervan is lfmp, met mangaan, dat een hogere energiedichtheid biedt en nog steeds goedkoop te produceren is. BloombergNEF verwacht dat 9 procent van de EV's in 2029 daarmee uitgerust zullen zijn. Tegelijk zijn er nog andere varianten, zoals natriumion (zout) dat lithium kan vervangen. Ook werken de Chinezen hard aan solidstate; NIO heeft al een 150kWh-accu uitgebracht met een semisolidstateaccu. Dit is nog geen volwaardige solidstate, maar de energiedichtheid is wel flink hoger; de 150kWh accu past in dezelfde behuizing als de verwisselbare 75kWh lfp en 100kWh-nmc-accupakketten. Pacheco: "Opkomende accutechnologieën zoals natriumion en solidstate zullen de komende jaren een grote impact hebben op de markt. Fabrikanten zoals NIO en SAIC hebben al semisolidstateaccu’s en SAIC wil in 2025 een EV met een volwaardige solidstateaccu introduceren. De focus op innovatie en schaalgrootte betekent dat Chinese fabrikanten hun technologische voorsprong verder kunnen uitbouwen, terwijl Europese autofabrikanten vaak te risicomijdend zijn en daardoor achterblijven. Grote spelers zoals BYD en CATL hebben al plannen voor fabrieken in Europa en zonder sterke Europese initiatieven zullen deze bedrijven een dominante positie innemen. Europa moet inzetten op samenwerking tussen autofabrikanten, accuproducenten en overheden om een concurrerende en technologisch sterke accuketen te creëren. Dit vereist grootschalige investeringen in r&d en een focus op nieuwe technologieën om de afhankelijkheid van niet-EU-spelers te verminderen." Software Pacheco schreef ook het 'Hype Cycle for Connected, Electric and Autonomous Vehicles'-rapport dat in augustus 2024 verscheen. Hij concludeerde hierin dat Europese autofabrikanten worstelen met hun software-expertise en tegen obstakels aanlopen. Het rapport benoemt dat de traditionele bedrijfscultuur sterk gericht is op hardware en productengineering en incrementele verbeteringen, wat een verschuiving naar een softwaregedreven ontwikkelproces bemoeilijkt. Ook hebben de fabrikanten moeite om toptalent in dit expertisegebied aan te trekken. De bedrijven zijn niet concurrerend genoeg ten opzichte van techbedrijven, waardoor ontwikkelaars een voorkeur hebben voor bedrijven die softwareontwikkeling centraal stellen. Pacheco stelt tegenover Tweakers dat de overstap naar softwaregedefinieerde voertuigen meer vereist dan alleen technologische veranderingen: "Het vraagt om een fundamentele verschuiving in de manier waarop autofabrikanten opereren, denken en innoveren. De ontwikkeling van volledig elektrische voertuigen vereist veel meer dan alleen een nieuwe aandrijflijn. Software speelt een cruciale rol bij het optimaliseren van prestaties en efficiëntie. Traditionele autofabrikanten onderschatten vaak de snelheid waarmee ze deze verandering moeten doorvoeren en hebben daardoor moeite om op tijd de nodige middelen toe te kennen aan de ontwikkeling van EV's." "Hardwarematig werken ze nog steeds voornamelijk met gedeelde platformen die zowel voor verbrandingsmotoren als bev’s bedoeld zijn. Dit soort ‘alles-in-één’-platformen zijn prima in een transitiefase, maar ze leiden zelden tot een geoptimaliseerd product. Een goed voorbeeld is het gewicht: een Tesla Model 3 is lichter dan de BMW 330e xDrive met verbrandingsmotor. Hetzelfde geldt voor de elektrische BMW i4 die grotendeels gebaseerd is op een ice-platform en aanzienlijk zwaarder is dan een Model 3 die van de grond af is ontworpen als een EV." Volgens Pacheco is het probleem van de Europese autobouwers deels cultureel. "Er is een sterke risicomijdende houding binnen veel Europese autofabrikanten. Ze zijn gewend aan incrementele innovaties in plaats van radicale veranderingen. Om competitief te blijven, zouden ze volledig moeten inzetten op bev’s en moeten topmanagers bereid zijn om moeilijke beslissingen te nemen die niet direct tot winst leiden. Dit betekent dat de aandeelhouders en het management zich moeten voorbereiden op een periode van minder gunstige financiële resultaten, terwijl ze investeren in een volledig elektrische toekomst om hun toekomst zeker te stellen."

Laadinfrastructuur, netcongestie en laadkosten

Er speelt nog een ander probleem waaraan de autofabrikanten weinig kunnen doen. De transitie naar elektrische voertuigen vraagt om voldoende infrastructuur. Hoewel daaraan hard gewerkt wordt en ook het laadvermogen - in circa 14 minuten klaar met 400kW - enorm is toegenomen, verschilt dit momenteel nog sterk per land en is het de vraag of de groei van laadpunten de groei van EV's kan bijbenen. Ook dat is iets dat voor onzekerheid zorgt bij consumenten, zeker in combinatie met alarmerende geluiden over netcongestie. Het aantal snelladers is de afgelopen jaren enorm gegroeid en laden gaat ook steeds sneller (400kW), maar het is de vraag of de infrastructuur de vraag kan bijbenen. Laadinfra en netcongestie De Europese Unie wil met de Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR) de infrastructuur voor personenwagens en zwaar vervoer veiligstellen. Vanaf 2025 moeten er langs de belangrijkste Europese transportcorridors, de zogeheten TEN-T-netwerken, elke 60 kilometer snellaadstations beschikbaar zijn voor vrachtwagens. De implementatie van deze infrastructuur stuit op diverse uitdagingen zoals netcongestie, hoge aanlegkosten en vergunningstrajecten die de uitrol kunnen vertragen. Er zijn aanzienlijke investeringen in het elektriciteitsnet nodig en de komende jaren zal de capaciteit waarschijnlijk niet overal voldoende zijn. Over netcongestie en elektrische trucks verschenen eerder dit jaar achtergrondartikelen op Tweakers. Of het aantal laadpalen de groei van elektrische voertuigen kan bijbenen onderzocht Jonathan Davenport van Gartner. Davenport: "Voor onze EV-voorspelling keken we naar de verslechterende verhouding tussen het aantal publieke laadpunten en elektrische voertuigen in de komende vijf jaar. Dit is vooral relevant omdat de huidige EV-bezitters vaak tot hogere inkomensgroepen behoren en een eigen parkeerplek hebben, zoals een oprit of garage. Naarmate EV’s gemeengoed worden, zullen meer mensen zonder privéparkeerplek een EV aanschaffen en afhankelijk zijn van gedeelde of openbare parkeerplaatsen, vooral in stedelijke gebieden zoals Londen, Parijs en Berlijn." Gartner verwacht dat de laadinfrastructuur op de korte termijn onder druk komt te staan. "Onze prognoses laten zien dat er over enige tijd gemiddeld slechts één laadpunt zal zijn voor elke 18 elektrische voertuigen, wat de toegankelijkheid van openbare laadstations tijdelijk negatief zal beïnvloeden. Tenzij EV-bezitters worden gestimuleerd om op andere tijden te laden of vooraf laadstations te reserveren, zullen wachttijden en frustraties toenemen naarmate de verhouding verslechtert." Volgens de Gartner-data van Davenport was er in 2022 in China, dat goed is voor 55 procent van het wereldwijde EV-bezit, één publiek laadpunt beschikbaar voor 11 voertuigen, terwijl in Noord-Amerika 19 voertuigen een laadpunt delen. Davenport: "Deze trend zal wereldwijd verslechteren, vooral omdat steeds minder EV-eigenaren thuis kunnen laden. Daarom wordt de locatie van laadstations nog belangrijker, bijvoorbeeld bij knooppunten voor langeafstandsreizen of op plekken waar voertuigen langere tijd geparkeerd staan, zoals bij winkels of op het werk." Overigens is het belangrijk om op te merken dat de verhouding tussen openbare laadpalen en EV's in Nederland veel beter is dan gemiddeld. Naar schatting rijden hier momenteel circa vijf EV's per openbaar laadpunt, dankzij de grote dichtheid van het aantal laadpalen. Een groot deel van de huidige EV-rijders kan thuisladen, al wordt dat een steeds kleinere groep. Volgens cijfers van de RVO zijn er momenteel meer dan 100.000 openbare laadpalen, 60.000 semipublieke laadpunten en 600.000 thuisladers. Tussen nu en 2028 verwacht Davenport een verslechtering van het aantal laadpunten per EV, maar daarna trekt dit weer bij. Het aantal laadpunten in Nederland. Bron: Eco-Movement/RVO Laadkosten Maarten van Biezen van de VER ziet juist het laden als pluspunt: "Wat elektrisch rijden extra interessant maakt, is de relatief lage prijs voor energie. Omdat een EV veel minder energie nodig heeft, ben je al snel goedkoper uit. Recente oproepen van netbeheerders om EV-rijders niet te laten opladen tussen 16.00 uur en 21.00 uur maken dit nog ingewikkelder, zowel voor bestaande EV-bezitters als potentieel nieuwe EV-rijders die dat als nog meer gedoe zien. Een betere aanpak zou zijn om variabele tarieven in te voeren, waarbij laden buiten de spits goedkoper wordt, in plaats van de stroomtoevoer tijdens de spitsuren te beperken. Dit zou meer EV-rijders kunnen motiveren om hun auto op te laden op momenten dat de belasting op het net lager is. Op dit moment zien we dat laadpaalexploitanten (cpo’s) de stroom inkopen wanneer deze goedkoop is, maar EV-rijders betalen altijd hetzelfde bedrag, inclusief de marges die exploitanten en pasaanbieders hanteren. Er zijn afspraken nodig tussen netbeheerders en cpo’s om het laden buiten de spits aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld door kortingen tijdens daluren in te voeren. Voor de exploitanten is het financieel gunstig om zoveel mogelijk laadmomenten buiten de spits te hebben, maar dit voordeel wordt niet direct doorgegeven aan de EV-rijder." Een ander probleem is de scheve verhouding tussen thuisladen en publiek laden, volgens Van Biezen: "Mensen die thuisladen kunnen goedkoop laden dankzij hun zonnepanelen en 23 procent van hen maakt al gebruik van een dynamisch stroomcontract. Maar de communicatie over dynamische contracten is vaak onduidelijk en de voordelen en risico's zijn niet altijd direct zichtbaar voor de consument, wat tot afwachtend gedrag leidt."

Te dure EV's en een dreigend zonnepanelenscenario

Er is momenteel een beperkt aanbod van betaalbare EV's. De A-segmentauto's van de Europese fabrikanten zijn op één hand te tellen, al zijn er wel veel nieuwe introducties geweest van modellen die we nog dit jaar of in 2025 gaan zien. Ook hier is de dreiging vanuit China aanwezig, want daar rijden tientallen goedkope modellen rond die vroeg of laat ook naar Europa kunnen komen. Tot nu toe hebben Chinese fabrikanten als MG en BYD zich beperkt tot modellen vanaf 30.000 euro en richten spelers als NIO, Xpeng en Hongqi zich op het luxere segment, maar dat kan snel veranderen. De eerste stap wordt gezet door Stellantis, dat een samenwerking is aangegaan met het Chinese Leapmotor. De Chinese Leapmotor T03 met 37,3kWh-accu kost 20.000 euro en komt in Europa op de markt via Stellantis. Te duur Een veelgehoorde klacht is dat EV's nog steeds duurder zijn dan brandstofauto's. De kosten voor het gebruik en het onderhoud zijn dan wellicht lager, maar dat is voor een nieuwe EV-rijder vooraf lastig in te schatten. Bovendien zorgen alarmerende berichten over netcongestie en een mogelijk tekort aan laadpalen voor onzekerheid. Als dan ook nog fiscale voordelen als een aankoopsubsidie en de mrb-vrijstelling vervallen, wordt het rekensommetje nog troebeler. Wanneer de aankoopprijs van een EV daadwerkelijk goedkoper is dan een vergelijkbare auto op benzine, zou dit van doorslaggevende waarde kunnen zijn. Bovendien zijn er momenteel amper EV's in het A- en B-segment van 18.000 tot en met 25.000, op een paar exemplaren na. Dat gaat binnenkort wel veranderen, stelt Maarten van Biezen: "Er is een duidelijke versnelling gaande in de introductie van meer betaalbare elektrische voertuigen en dat kan de perceptie van EV’s drastisch veranderen. Er heerst nog steeds het beeld dat elektrische auto’s duur zijn, maar dat wordt jaarlijks nauwlettend gevolgd. Voor de grotere D- en E-segment-EV’s zien we dat de tco en de aanschafprijs al lager zijn dan die van hun fossiele tegenhangers. In de kleinere B- en C-segmenten is dat nog niet het geval, maar met de komst van nieuwe modellen rond de 25.000 euro zal dat snel veranderen." Zoals eerder benoemd is de gemiddelde prijs van auto's flink opgelopen en dat geldt ook voor EV's. Een uitzondering is Tesla, dat een prijzenoorlog initieerde in het prijssegment tussen de 40.000 en 50.000 euro en daarin andere merken en modellen meetrok. Met name in het instapsegment is nog weinig aanbod. Dat is van belang, want dat zijn auto's die vaak interessant zijn als tweede auto van een gezin of als eerste voor een stel of alleenstaande, bijvoorbeeld in de stad. Momenteel zien we daar onder andere de Dacia Spring vanaf 19.000 euro en de Renault Twingo, waarvan een nieuw model minder dan 20.000 euro zou gaan kosten. Recent kwam daar de Citroën e-C3 bij van rond de 24.000 euro. Eind dit jaar en begin 2025 komt daar een hele reeks auto's bij, zoals de Renault 5 met v2g voor circa 25.000 euro, de Hyundai Inster voor 24.000 euro en de Fiat Grand Panda van rond de 26.000 euro. Stellantis is een samenwerking aangegaan met het Chinese Leapmotor en het goedkoopste model, de Leapmotor T03, zou net geen 20.000 euro kosten. BYD volgt mogelijk binnenkort nog met de Seagull. Zakelijke markt en private lease De zakelijke markt speelt een grote rol in de transitie, aangezien 60 procent van de nieuwe auto’s in Nederland zakelijk wordt aangeschaft. Hoewel er geen verplichting is voor zakelijke rijders om volledig elektrisch te gaan, blijven EV's interessant, mede dankzij de lagere bpm. Voor particuliere consumenten is private lease de afgelopen jaren enorm gegroeid, waarmee het mogelijk is om tegen een vast maandbedrag in een nieuwe EV te rijden, zonder een grote investering vooraf. Van Biezen verwacht dat de introductie van meer betaalbare EV’s de concurrentiepositie van elektrische voertuigen zal versterken. "Op termijn zullen we zien dat de instapmodellen in het B- en C-segment even betaalbaar als of zelfs goedkoper dan benzineauto’s worden. Dit zal de vraag naar benzinevoertuigen verder doen afnemen en kan de EV-markt een stevige impuls geven, ook buiten de zakelijke sector. Al met al bevinden we ons op een kantelpunt waarbij de kosten en het aanbod van EV’s steeds meer op één lijn komen met de behoeften van een breed scala aan consumenten. Het argument ‘ik kan het niet betalen’ is vaak gebaseerd op de prijs van nieuwe EV’s, maar ook de markt voor tweedehands elektrische voertuigen groeit snel. Naarmate het aanbod van betaalbare tweedehands EV’s toeneemt, zal elektrisch rijden voor steeds meer mensen bereikbaar worden." China Zoals op de vorige pagina's al besproken is, is het onder meer de vraag hoe Europese autobouwers met de toenemende concurrentie zullen omgaan: bijvoorbeeld met het Amerikaanse Tesla, dat een pure EV-speler is zonder de last van legacy en veel lagere productiekosten per auto heeft. Er is ook andere buitenlandse concurrentie: uit de VS, China en opkomende landen als India en Vietnam. Niet alleen kunnen Chinese fabrikanten goedkoper produceren dankzij subsidies, lagere arbeidskosten en schaalvoordelen, ook hebben ze korte lijntjes met accufabrikanten uit eigen land, die technologisch vooroplopen. Ook beschikken steeds meer fabrikanten daar zelf over accufabrieken, in tegenstelling tot Europese fabrikanten. De prijzen van accucellen blijven dalen, maar daar profiteren Chinese autofabrikanten als eerste van. De prijzen van accucellen zijn spectaculair gedaald in China. Lfp-cellen kosten nu gemiddeld 53 dollar per kWh. Beeld: BloombergNEF Een deel van de oorzaak van de huidige crisis in de auto-industrie komt doordat de Europese auto-industrie in China veel marktaandeel verliest, omdat men de concurrentie met Chinese EV's niet goed aankan. Dit blijkt ook uit een analyse op X van de Oostenrijkse statisticus @LeRaffl over de situatie van Volkswagen in China. In 2023 verkocht Volkswagen wereldwijd 8,9 miljoen auto's, waarvan 3,2 miljoen auto’s in China. Oftewel, 36 procent van de omzet is afhankelijk van China. Van de 3,2 miljoen auto's die VW in China verkocht, waren er slechts 191.800 volledig elektrisch (5,9 procent), wat aangeeft dat VW grote moeite heeft met de verkoop van volledig elektrische voertuigen in China. Het marktaandeel in auto's met een verbrandingsmotor staat onder druk door de groeiende vraag naar bev's in de Chinese markt, die volgens analisten naar verwachting stijgt naar 39 procent in 2025. Dit betekent dus een krimp van de ice-markt met ongeveer 20 procent. Aangezien VW in China sterk leunt op de ice-verkoop, zal dit extra voelbaar zijn. LeRaffl: “Het grootste probleem is de druk op de marges. Om te concurreren in de Chinese markt zal VW waarschijnlijk de prijzen van hun bev's moeten verlagen, wat leidt tot lagere of zelfs negatieve winstmarges. Dit betekent dat het bedrijf niet alleen meer marktaandeel zal verliezen, maar ook de winstgevendheid ziet dalen door de hogere kosten en lagere winsten op bev's. De enige uitweg voor VW lijkt te zijn om nog meer te investeren in r&d, ondanks de risico’s. Ze moeten prijzen verlagen en de bev-verkoop wereldwijd verhogen in de hoop kosten te kunnen drukken dankzij schaalvoordelen. Als VW dit niet voor elkaar krijgt, dreigt het zijn positie in China te verliezen, wat dus grofweg 36 procent minder omzet betekent. Dat zijn naar schatting 120.000 banen.” De bev-verkopen in China: in 2024 al 4,1 miljoen tot en met september. Beeld: Luis Valdés Zonnepanelenscenario Dreigt voor de Europese auto-industrie hetzelfde scenario als dat van zonnepanelen? In 16 jaar tijd slaagde China erin om van een kleine speler uit te groeien tot een dominante kracht op de wereldwijde zonnepanelenmarkt. In 2010 produceerde de VS nog een kwart van het wereldwijde polysilicon, maar inmiddels komt meer dan 90 procent uit China. Dat succes was te danken aan een combinatie van grote investeringen door private bedrijven, gunstige energieprijzen en efficiënte productieschalen. Chinese fabrikanten hebben toen hun productiecapaciteit drastisch vergroot, met fabrieken die nu meer dan 480.000 ton polysilicon per jaar kunnen produceren, genoeg om landen zoals het VK en Mexico van stroom te voorzien. Terwijl de VS en Europa worstelden met politieke beslissingen, terugtrekkende subsidies en interne concurrentie, vulde China de leegte met goedkope producten die moeilijk te evenaren zijn. Pedro Pacheco van Gartner: “Ja, er zijn duidelijke parallellen met de zonne-industrie. Ik heb zelf in de zonne-energiesector gewerkt en de snelle expansie die we daar zagen, lijkt op wat er nu gebeurt met bev's en accu’s. Toch is de uitdaging voor de accuproductie nog groter. Bij zonne-energie was de doorslaggevende factor uiteindelijk de prijs. De Chinese fabrikanten konden hun producten zo goedkoop aanbieden dat ze de concurrentie versloegen, zelfs terwijl de kwaliteit aanvankelijk iets lager was. Uiteindelijk werd de prijs zo laag dat Europese en Amerikaanse producenten niet meer konden concurreren." "Bij accu’s is dat probleem nog complexer. Hier speelt niet alleen het kostenvoordeel van Chinese fabrikanten, maar ook hun technologische voorsprong. Ze zijn zeer vooruitstrevend op het gebied van productieprocessen en hebben een sterke focus op nieuwe technologieën, zoals lithiumijzerfosfaat- en natriumionaccu’s, maar ook solidstate. Dat maakt het nog lastiger voor Europese bedrijven om mee te komen." Volgens Pacheco ligt de sleutel bij schaalvoordelen en het verbeteren van de technologische expertise. "Europese bedrijven moeten hun productieprocessen verder ontwikkelen en samenwerken met andere fabrikanten om een sterke keten te vormen. Sommige autofabrikanten zijn echter risicomijdend en blijven liever bij bestaande leveranciers, wat kansen belemmert. Juist een lokale speler als Northvolt kan van grote toegevoegde waarde zijn, maar dan moeten autofabrikanten daarvoor wel durven te kiezen. Als Europa haar accuproductie wil opschalen, moet er niet alleen worden geïnvesteerd in productiecapaciteit, maar ook in r&d voor opkomende technologieën. Alleen dan kan men concurreren op de lange termijn.”

Tot slot