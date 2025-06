NIO laat Nederlandse EV-accuabonnees accu omwisselen voor groter exemplaar

Nederlandse NIO-bestuurders met een accuabonnement kunnen vanaf dinsdag hun accu tijdelijk omwisselen voor een groter exemplaar. Deze dienst kost minimaal 169 euro per maand extra. De grotere accu kan dan bijvoorbeeld gebruikt worden voor een lange rit naar het buitenland.

NIO levert in Nederland auto's met 75 of 100kWh-accu, die om te wisselen zijn voor een opgeladen exemplaar in de accuwisselstations van de autofabrikant. Voorheen konden klanten alleen kiezen voor een opgeladen versie van een accu met dezelfde capaciteit. Een auto met 75kWh-accu kon dus alleen wisselen voor een 75kWh-accu. Vanaf dinsdag vervalt dit, meldt NIO. Dan kunnen NIO-bestuurders ook tijdelijk een grotere 100kWh-accu kiezen, bijvoorbeeld als ze van plan zijn een langere rit te maken en daarvoor een grotere actieradius willen.

NIO noemt deze dienst Flexibele Upgrade Service. Het kost minstens 169 euro per maand extra. Gebruikers betalen dat extra bedrag zolang ze de extra accu gebruiken. De upgrade geldt voor minstens één maand. De dienst is beschikbaar voor elk NIO-model, mits de klant een accuabonnement heeft. Bestuurders die de accu hebben gekocht, kunnen dus niet van de accuwisselstations gebruikmaken.

NIO biedt deze dienst al langer aan in China en was ook van plan deze aan te bieden in Europa. Hierbij liep de autofabrikant echter tegen problemen aan, omdat de accucapaciteit geregistreerd wordt bij overheidsdiensten als RDW en niet zomaar aan te passen is. NIO zei eerder hier een oplossing voor te hebben gevonden en gaf aan in het laatste kwartaal van dit jaar de dienst in Nederland te willen aanbieden.

De Flexibele Upgrade Service 'bespaart geld en grondstoffen', zei NIO's vicepresident en Head of Product Design & Development-Power Products Chao Yang eerder tegen Tweakers. Auto's rijden zo niet het hele jaar door met een 'onnodig grote' accu, is het idee. Daardoor hoeven klanten niet het hele jaar een duurder abonnement af te sluiten voor een grotere accu, terwijl een kleinere accu zou volstaan.

Voor zover bekend biedt NIO nog niet de optie voor de 150kWh-semisolidstateaccu die wel in China wordt aangeboden. Het bedrijf gaf eerder aan nog niet veel van dergelijke accu's te hebben en ze daarom nog niet buiten China aan te bieden. NIO heeft inmiddels tien accuwisselstations in Nederland, waarmee het bedrijf spreekt over een landelijk dekkend netwerk. NIO is nog niet actief in België.