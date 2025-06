NIO plaatst eerste EV-accuwisselstation in België

NIO heeft zijn eerste Power Swap Station in België geopend. Het accuwisselstation voor NIO-auto's bevindt zich in Edegem, in de buurt van Antwerpen aan de E19. NIO-EV's zijn vooralsnog overigens niet in België beschikbaar.

De Chinese autofabrikant heeft inmiddels 59 accuwisselstations in Europa, waarvan 10 in Nederland. Voor Nederlandse reizigers die bijvoorbeeld naar Spanje of Frankrijk op vakantie zouden willen gaan, was het zuidelijkste wisselpunt vooralsnog Tilburg of eventueel Maastricht, afhankelijk van de route. Het bedrijf stelt dat reizigers nu ook bij Antwerpen kunnen wisselen van accu om rechtstreeks naar Parijs te kunnen rijden. In een statement laat NIO weten dat er vooralsnog 'geen nieuws over Belgische marktintroductie' van de voertuigen van het bedrijf is.

Volgens NIO ondersteunt het nieuwe Power Swap Station net als de andere locaties 'in theorie 312' accuwissels per dag. De locatie in Edegem beschikt over 13 accupakketten, die binnen drie minuten in een NIO-voertuig gemonteerd kunnen worden, zo claimt het bedrijf. Uit een test van Tweakers in 2022 bleek dat de accuwissel in de praktijk grofweg zes minuten duurt. Het bedrijf meldt in het persbericht dat onlangs de honderdduizendste accuwissel in Europa heeft plaatsgevonden.

NIO maakt elektrische voertuigen die allemaal standaard accuwissels ondersteunen. Klanten moeten naast de aanschaf van een elektrisch voertuig dan wel tevens een accu afnemen. De klant kan kiezen om de accu volledig te kopen of met een abonnement af te nemen. Alleen klanten met een abonnement krijgen daarnaast toegang tot de accuwisselstations. Tweakers publiceerde eerder dit jaar een interview met NIO.