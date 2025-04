NIO opent vijftigste Europese accuwisselstation

De Chinese elektrische-autofabrikant NIO heeft zijn vijftigste Europese accuwisselstation geopend. Het Power Swap Station staat in Oslo, Noorwegen. In Nederland heeft het bedrijf nu negen accuwisselstations. De Power Swap Stations wisselen de volledige accu van de auto.

NIO opent vijftigste accuwisselstation

Het vijftigste station, gevestigd in Bryn, een wijk in het oosten van Oslo, kan 21 accu's opslaan en maximaal 408 accuwissels per dag uitvoeren. Het eerste Power Swap Station werd eveneens in Noorwegen geplaatst, in 2022. De afgelopen maand opende NIO vijf nieuwe Power Swap Stations. De Europese accuwisselstations hebben sinds de eerste opening gezamenlijk 71.400 accuwissels uitgevoerd, meldt NIO.

De Power Swap Stations verwijderen geautomatiseerd de lege accu van een NIO-EV en vervangen deze door een vol exemplaar. Dit moet een sneller alternatief vormen voor het snelladen van een EV. Volgens NIO duurt het wisselen van een accu drie minuten. Die lege accu's worden daarna langzaam, flexibel en adaptief opgeladen, wat volgens NIO zorgt voor lagere prijzen en een stabieler energienet. NIO is van plan het in Europa ook mogelijk te maken om de accu te upgraden of downgraden, als de klant dat wil voor bijvoorbeeld een langere reis. Dit kan al in China.

Voor de Power Swap Stations moet de gebruiker wel een ondersteunde accu en auto hebben; vooralsnog zijn dit alleen NIO-EV's. De autofabrikant heeft wel de ambitie om met andere merken samen te werken, zodat zij ook in de toekomst gebruik kunnen maken van de Power Swap Stations.

In China heeft NIO significant meer accuwisselstations: 2443. In deze stations heeft het bedrijf zo'n 48 miljoen accuwissels uitgevoerd. NIO zegt de wisselstations strategisch te plaatsen om lange reizen mogelijk te maken, zoals een route van 1323km van Rotterdam naar München. Tweakers maakte in april 2022 een video van een Power Swap Station.