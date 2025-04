Keuringsdienst publiceert foto's van vermoedelijke Google Pixel 9-serie

De Taiwanese toezichthouder NCC heeft foto's gepubliceerd van alle vier de smartphones die vermoedelijk de Pixel 9-serie zullen vormen: de Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL en Pixel 9 Pro Fold. De foto's bevestigen eerdere geruchten en renders.

De afbeeldingen, waarover Android Authority schrijft, bevestigen dat de Pixel 9 Pro Fold een gewijzigd camera-eiland krijgt met een vierkanter ontwerp, in plaats van de langwerpige balk die andere Pixel-telefoons hebben. In de foto's is ook te zien dat het opengevouwen scherm hoger wordt en een andere beeldverhouding krijgt dan het eerste model, zoals OnLeaks eerder aangaf. Volgens de NCC zou de accu van de 9 Pro Fold ook iets kleiner worden, met een gecombineerde capaciteit van 4560mAh in plaats van 4727mAh. Google kondigt de smartphones naar verwachting volgende maand aan.

De bovenste vier foto's zijn van de Pixel 9 Pro Fold. Onder, van links naar rechts: de Pixel 9, de Pixel 9 Pro en de Pixel 9 Pro XL.