Vermoedelijke renders van Google Pixel Watch 3 tonen iets dikker horloge

Er zijn vermoedelijke renders online gekomen van de Google Pixel Watch 3. Daaruit blijkt dat er aan de buitenkant niet veel veranderd is ten opzichte van de Pixel Watch 2. De renders tonen enkel een iets dikker ontwerp.

De renders werden ontdekt door 91mobiles en OnLeaks. Ze tonen een horloge met een 41mm-formaat en een 1,2”-display, hetzelfde als de huidige Pixel Watch 2. Het enige verschil is de dikte, die bij de Pixel Watch 3 14mm zou bedragen. De Pixel Watch 2 had een dikte van 12,3mm. Volgens 91mobiles is het horloge dikker om een marginaal grotere accu te huisvesten. De Pixel Watch 3 krijgt een 307mAh-accu. Het huidige model heeft een exemplaar van 304mAh.

9to5Google berichtte eerder dit jaar dat Google ook aan een grotere, 45mm-versie van het horloge werkt. Beide versies zullen waarschijnlijk worden geleverd met Wear OS 5. Google heeft in mei gezegd dat deze nieuwe versie van het besturingssysteem de accuduur moet verbeteren.