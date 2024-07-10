Gerucht: Google Pixel Watch 3-serie krijgt dezelfde soc en kleinere schermranden

De komende Google Pixel Watch 3-horloges krijgen mogelijk kleinere schermranden en dezelfde soc als de Pixel Watch 2. Dat claimt Android Authority, die bronnen binnen Google aanhaalt. Naar verwachting worden de Pixel Watch 3-horloges in augustus gepresenteerd.

Bronnen vertellen aan Android Authority dat Google deze generatie met twee Pixel Watches komt, zoals eerder al werd verwacht. Het bedrijf zou, naast de standaardversie, ook met een XL-variant komen met groter scherm. Mogelijk noemt Google die variant de Pixel Watch 3 XL. Beide horloges worden volgens Android Authority gebaseerd worden op hetzelfde Qualcomm Snapdragon W5-platform als de huidige Pixel Watch 2. De nieuwe horloges krijgen wederom een custom co-processor.

Daarbij moeten de smartwatches kleinere schermranden krijgen dan hun voorganger. Beide varianten krijgen bezels van 4,5mm, waar dat bij de huidige generatie op 5,5mm ligt, zo claimt de techwebsite. Gezien die kleinere schermranden, worden de schermen zelf groter en krijgen ze ook een grotere resolutie. Beide varianten moeten daarnaast een nieuw scherm krijgen met een piekhelderheid van 2000cd/m². De accu van de 'gewone' variant moet wederom 310mAh bedragen, terwijl het XL-model een 420mAh-accu zou krijgen.

De Pixel Watch 3-horloges moeten verder ondersteuning krijgen voor ultrawideband voor precieze locatiebepaling. Dat bleek onlangs al uit documenten van de Amerikaanse keuringsdienst FCC. Google zou de smartwatches ook voorzien van nieuwe kleuren. Het is nog niet bevestigd wanneer de Pixel Watch 3-serie uitkomt. Op dinsdag 13 augustus houdt Google wel een evenement waar het nieuwe Pixel-hardware laat zien.

Google Pixel Watch 3 XL-render via OnLeaks
Google Pixel Watch 3 XL-render via OnLeaks

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 10-07-2024 13:55 9

10-07-2024 • 13:55

9

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Google Pixel Watch 2

vanaf € 167,02

3 van 5 sterren

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Reacties (9)

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theduke1989 10 juli 2024 13:56
dezelfde SoC? hier boeken ze dus geen voorruitgang.
poststamp @theduke198910 juli 2024 14:17
Samsung doet ook twee jaar met dezelfde soc, 'goed' voorbeeld doet volgen denk ik, de markt zal wel te klein zijn om ieder jaar een nieuwe dure soc te gebruiken.
watercoolertje
@poststamp10 juli 2024 14:18
Er is ook niet elk jaar een nieuwe SoC, het is een gigantisch kleine markt vergelijken met smartphones waar dat per fabrikant wel gebruikelijk is dat het jaarlijks een upgrade krijgt.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 23 juli 2024 07:39]

Clevergyno @poststamp10 juli 2024 14:18
En de Samsung's staan op reddit bekend om de lagg. Iedereen lovend over de eindelijk nieuwe chip in de Watch 7.
Khalid. @Clevergyno10 juli 2024 14:49
Reddit.... Genoeg gezegd.. leugens want ik merk er niks van.
Stop met een kleine groep mensen zo veel aandacht te geven.
The Realone @Khalid.10 juli 2024 14:53
Wel apart dat je Reddit een kleine groep mensen noemt, maar je tegenargument dat er geen problemen zijn is gebaseerd op welgeteld 1 persoon, namelijk jijzelf.
geeMc @poststamp10 juli 2024 16:49
Als de SoC goed werkt dan is er ook niet zozeer direct nood aan een nieuwe, maar ik moet toch wel zeggen dat ik de SoC van de Watch 2 in de praktijk echt bizar slecht vind. Ik heb zelf een Galaxy Watch 3 en die wint het toch echt op het vlak van een vloeiend systeem en vooral in batterijduur van de splinternieuwe Pixel Watch 2 van mijn vriendin. Die redt het amper een dag op de batterij en heeft uit frustratie 24/7 haar batterij bespaarmodus aan. Mijn Watch 3 houdt het makkelijk 2 dagen uit zonder op te laden. Als ik er weinig mee doe dan haal ik de 3 dagen ook nog wel.

Dus ik zou op basis daarvan zeker zeggen dat de Pixel Watch 3 een betere SoC kan gebruiken. Ik wou heel graag overstappen op de Pixel Watch 3, maar met de huidige SoC is dat echt geen optie voor mij.
Loller1 10 juli 2024 14:05
Wel... het was niet alsof ze echt een optie hadden. Ze hadden nog naar de Snapdragon W5+ Gen 1 kunnen gaan in plaats van de W5 te gebruiken, maar hoeveel voortgang boeken ze daar mee? Eigenlijk opvallend dat Qualcomm nog geen opvolger heeft aangekondigd. De W5 Gen 1 is ondertussen toch al weer 2 jaar oud. Je zou denken dat Qualcomm toch al de W6 zou klaarstomen zodat Google en andere partners die kunnen gebruiken. Dit is eigenlijk net zo vreemd als dat ze de Pixel Watch 1 uitbrachten met de Exynos 9110 in 2022, de chip die Samsung had gemaakt voor de originele Galaxy Watch in 2018, in plaats van een modernere chip te gebruiken (zoals de W920 of de Snapdragon W5 die toen net nieuw was, maar dat had de updates tussen de Watch, Watch 2 en Watch 3 natuurlijk nog minusculer gemaakt).

Anyways, mooi om te zien dat ze de bezels toch wat kleiner maken, al had het nog wel wat gemogen. De Pixel Watch en Watch 2 waren al kleine horloges, en daar stonden de randen al als een tang op een varken. Ter vergelijking, de Galaxy Watch6 40MM is fysiek net iets meer dan 2 mm kleiner in beide richtingen én heeft een 1.3 inch scherm in plaats van 1.2 inch. En is goedkoper. Het was (en is) duidelijk iets waar Google niet graag mee adverteerde aangezien iedere promotionele afbeelding het scherm toont met inhoud in het midden die weg blijft van de rand, Samsung ondertussen maakt watch faces die de rand juist accentueren. Een beetje zoals veel fabrikanten vroeger achtergronden gebruikte die plots donker werden in de buurt van hun notch/punch hole.

[Reactie gewijzigd door Loller1 op 23 juli 2024 07:39]

Khalid. @Loller110 juli 2024 14:52
Volgensmij had Google die oude chip al besteld bij samsung maar brachten ze de smartwatch pas jaren later uit..

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