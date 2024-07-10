Gerucht: Google Pixel Watch 3-serie krijgt dezelfde soc en kleinere schermranden

De komende Google Pixel Watch 3-horloges krijgen mogelijk kleinere schermranden en dezelfde soc als de Pixel Watch 2. Dat claimt Android Authority, die bronnen binnen Google aanhaalt. Naar verwachting worden de Pixel Watch 3-horloges in augustus gepresenteerd.

Bronnen vertellen aan Android Authority dat Google deze generatie met twee Pixel Watches komt, zoals eerder al werd verwacht. Het bedrijf zou, naast de standaardversie, ook met een XL-variant komen met groter scherm. Mogelijk noemt Google die variant de Pixel Watch 3 XL. Beide horloges worden volgens Android Authority gebaseerd worden op hetzelfde Qualcomm Snapdragon W5-platform als de huidige Pixel Watch 2. De nieuwe horloges krijgen wederom een custom co-processor.

Daarbij moeten de smartwatches kleinere schermranden krijgen dan hun voorganger. Beide varianten krijgen bezels van 4,5mm, waar dat bij de huidige generatie op 5,5mm ligt, zo claimt de techwebsite. Gezien die kleinere schermranden, worden de schermen zelf groter en krijgen ze ook een grotere resolutie. Beide varianten moeten daarnaast een nieuw scherm krijgen met een piekhelderheid van 2000cd/m². De accu van de 'gewone' variant moet wederom 310mAh bedragen, terwijl het XL-model een 420mAh-accu zou krijgen.

De Pixel Watch 3-horloges moeten verder ondersteuning krijgen voor ultrawideband voor precieze locatiebepaling. Dat bleek onlangs al uit documenten van de Amerikaanse keuringsdienst FCC. Google zou de smartwatches ook voorzien van nieuwe kleuren. Het is nog niet bevestigd wanneer de Pixel Watch 3-serie uitkomt. Op dinsdag 13 augustus houdt Google wel een evenement waar het nieuwe Pixel-hardware laat zien.