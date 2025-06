Nederlanders ontvangen Pixel Watch 3 al week voor release via Belsimpel

De Nederlandse webshop Belsimpel heeft de Pixel Watch 3 per ongeluk al verstuurd naar Nederlandse ontvangers. Dat is ruim voordat het toestel officieel in de winkel ligt. Belsimpel raadt klanten aan te wachten de smartwatch te activeren.

Gebruikers melden onder andere op Reddit op dat ze de smartwatch al eerder hebben ontvangen. Ook een Tweakers-redacteur heeft het toestel al binnen. Dat gebeurde via de Nederlandse webshop Belsimpel, die de smartwatches per abuis vroegtijdig lijkt te hebben verstuurd.

Google presenteerde de Pixel Watch 3 vorige maand. Het toestel, dat in meerdere modellen beschikbaar komt, kost tussen de 399 en 549 euro en is officieel pas vanaf 10 september te koop. Belsimpel heeft de apparaten echter te vroeg geleverd, blijkt ook uit een e-mail die de webshop heeft gestuurd. "In ons enthousiasme om je het nieuwe apparaat te bezorgen, is het onder onze aandacht gekomen dat het voortijdig is verzonden, eerder dan gepland."

Belsimpel waarschuwt daarnaast dat de softwareondersteuning voor het apparaat nog niet volledig werkt. "We vragen je daarom om te wachten met het activeren van uw apparaat tot dinsdag 10 september, zodat je de best mogelijke ervaring krijgt", voegt het bedrijf toe. "Dan is namelijk de softwareondersteuning wel beschikbaar." Het lijkt erop dat voornamelijk de Fitbit-apps vooralsnog niet werken.