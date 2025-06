Britse marktwaakhond zegt dat Google positie op advertentiemarkt misbruikte

De Britse mededingingsautoriteit CMA zegt dat Google zijn positie op de advertentiemarkt heeft misbruikt. Het bedrijf zou zijn eigen diensten voortrekken en daarmee de concurrentie hinderen. Het gaat nog om een voorlopige conclusie, waar Google zich nog tegen kan verweren.

De Britse Competitions and Markets Authority zegt in een voorlopige conclusie van een onderzoek dat Google 'anticompetitieve praktijken inzet' in de wereld van online advertenties. Daarmee zou het bedrijf Britse bedrijven en adverteerders hebben getroffen.

De CMA zegt dat Googles advertentienetwerk zo groot is, dat 'de grote meerderheid van uitgevers en adverteerders Googles netwerk gebruiken' voor programmatische advertenties. "De CMA is bezorgd dat Google zijn dominantie in deze sector actief misbruikt om zijn eigen diensten voor te trekken", zegt de toezichthouder in een persbericht. De CMA noemt meerdere specifieke voorbeelden waarbij Google dat sinds 2015 zou hebben gedaan in AdX, het platform waarop adverteerders kunnen bieden om getoond te worden. AdX is het centrale platform voor Googles volledige advertentieplatform, dat bestaat uit Google Ads voor adverteerders, DV360 voor uitgevers en DoubleClick For Publishers.

Google zou advertentiebiedingen hebben gemanipuleerd zodat ze een hogere waarde kregen in veilingen in AdX dan wanneer ze bij een concurrerende veiling zouden zijn gebruikt. Ook zouden biedingen via AdX eerder worden toegelaten in DoubleClick For Publishers en zouden AdX-biedingen worden voorgetrokken in Google Ads. Volgens de CMA doet Google dat tot op heden nog steeds. De toezichthouder overweegt of het Google sancties wil opleggen zodat het bedrijf daar meteen mee dient te stoppen.

Google weerspreekt de beschuldiging. De baas van de advertentieafdeling, Dan Taylor, zegt in een reactie tegen The Wall Street Journal dat het bedrijf het oneens is met de uitspraak en dat Google 'toegewijd blijft aan het creëren van waarde voor uitgevers en advertentiepartners in deze zeer competitieve industrie', al gaat hij daarbij niet in detail in op de specifieke beschuldigingen.