FD: nieuwe eigenaar van WeTransfer schrapt driekwart van personeel

Bending Spoons gaat zo'n 260 banen schrappen bij WeTransfer, dat het bedrijf vorige maand overnam. Het gaat om zo'n driekwart van het personeelsbestand, zeggen bronnen tegen het Financieel Dagblad.

Het Financieel Dagblad meldt dat de nieuwe eigenaar van WeTransfer een grote ontslagronde heeft aangekondigd. 'Tot driekwart van de banen' bij het bedrijf zou gaan verdwijnen, heeft het bedrijf volgens het FD tegen werknemers gezegd. Bij het Nederlandse WeTransfer werken nu zo'n 350 mensen.

Het is niet duidelijk welke werknemers er weg moeten. Ook de exacte reden van de ontslagen is niet bekend; volgens Bending Spoons-ceo Luca Ferrari zou het bedrijf beter functioneren als het 'kleiner en meer gefocust' is, maar de ontslagen zouden niet te maken hebben met het overnamebedrag.

Het Italiaanse Bending Spoons nam WeTransfer eind juli over. Het is niet bekend hoeveel geld daarmee gemoeid was. Bending Spoons is ook de eigenaar van productiviteitstools zoals Evernote, Issuu en Meetup. WeTransfer heeft naar eigen zeggen 80 miljoen actieve gebruikers en 600.000 abonnees.