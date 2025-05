Nederlandse filesharingdienst WeTransfer is overgenomen door Italiaans bedrijf

De Nederlandse filesharingdienst is overgenomen door het Italiaanse bedrijf Bending Spoons. Een overnamebedrag wordt niet genoemd. Enkele jaren geleden wilde WeTransfer naar de beurs, waarbij een totale waarde van zo'n 629 tot 716 miljoen euro werd genoemd.

De overname moet ervoor zorgen dat WeTransfer verder kan groeien, schrijft WeTransfer. Het bedrijf spreekt ook over synergiën met Bending Spoons en andere dochterbedrijven hiervan, zonder concreet te worden. Bending Spoons is onder meer eigenaar van Evernote, Issuu, Meetup en Remini. WeTransfer zegt 80 miljoen actieve gebruikers te hebben, zegt maandelijks twee miljard bestanden te versturen en zegt ruim 600.000 abonnees te hebben.

WeTransfer zei in januari 2022 naar de beurs te willen gaan, maar blies die plannen later die maand af vanwege 'onstuimige marktomstandigheden', schrijft Reuters. WeTransfer werd in 2009 opgericht en is vooral bekend als gratis dienst om bestanden te delen.