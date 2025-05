WeTransfer-links blijven voortaan langer geldig

WeTransfer-links, waarmee verzonden bestanden kunnen worden gedownload, blijven voortaan langer geldig. In de mobiele app van de dienst kan de vervaldatum van een link tot dertig dagen uitgesteld worden.

Bestanden die via WeTransfer verstuurd worden, zijn vervolgens via een link te downloaden. Die URL verloopt echter na enkele dagen weer, waarna de bestanden niet meer te downloaden zijn. Ontvangers kunnen die vervaldatum nu uitstellen via de Save for Later-functie in de app voor iOS, iPad en Android, schrijft WeTransfer in een aankondiging.

Betalende gebruikers kunnen de vervaldatum met dertig dagen uitstellen, gratis gebruikers kunnen de datum met drie of zeven dagen opschuiven. Alle opgeslagen WeTransfers komen in een apart deel van de app, waar ze later weer teruggevonden kunnen worden. Als de Save for Later-functie niet gebruikt wordt, blijft de originele vervaldatum in stand en verloopt de link dus alsnog na enkele dagen.