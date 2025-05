Man die overheidssysteem hackte om eigen overlijden te melden krijgt celstraf

Een 39-jarige man is in de Amerikaanse staat Kentucky veroordeeld tot 81 maanden celstraf, onder meer omdat hij inbrak op een overheidssysteem om zijn eigen overlijden te registreren. Op die manier hoopte hij te voorkomen dat hij alimentatie moest betalen voor zijn kind.

De Amerikaan wist in januari 2023 in te loggen in het overlijdensregistratiesysteem van de staat Hawaii. Daarvoor gebruikte hij de inloggegevens van een arts die in een andere staat woont, schrijft de Amerikaanse justitie op haar website. Eenmaal binnen maakte de man een 'casus' aan voor zijn eigen overlijden, die hij certificeerde met de digitale handtekening van de arts. Daardoor werd hij in diverse overheidsdatabases als overleden aangemerkt. De man bekende later dat hij zijn eigen dood in scène had gezet, deels om zijn alimentatieverplichtingen te ontlopen.

De man infiltreerde ook andere computersystemen, waarvoor hij nu veroordeeld is. Het gaat om overlijdenssystemen van andere staten, private zakelijke netwerken en netwerken van overheden en bedrijven. Daarbij gebruikte hij de inloggegevens die hij van echte mensen had gestolen. De man bood toegang tot de netwerken te koop aan op het darkweb. De schade van alle inbraken en het niet betalen van de alimentatie bedraagt volgens justitie bijna 196.000 dollar.