OpenAI sluit Iraanse ChatGPT-accounts die verkiezingen VS zouden beïnvloeden

OpenAI heeft een netwerk van Iraanse ChatGPT-accounts gesloten waarmee naar verluidt geprobeerd werd om de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden. De accounts zouden opruiende artikelen en socialemediaposts genereren.

De accounts zijn volgens OpenAI onderdeel van de Iraanse beïnvloedingsoperatie Storm-2035, waar Microsoft eerder deze maand een onderzoek over publiceerde. Deze groep zou vier websites hebben opgezet met opruiende nepnieuwsberichten over zaken als lhbtq-rechten, het conflict tussen Israël en Hamas en de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Volgens onderzoek van OpenAI zijn deze berichten geschreven door ChatGPT. De nieuwsartikelen werden verspreid via sociale media als X en Instagram. Daarnaast zouden de accounts ook kortere socialemediaposts hebben gegenereerd. Hierin werd zowel commentaar geleverd op de Democraten als op de Republikeinen, aldus OpenAI. Het bedrijf beweert dat geen van deze accounts een significant publiek heeft weten te bereiken.

Dit is niet de eerste keer dat OpenAI melding doet van een dergelijke beïnvloedingsoperatie. In mei ontdekte het bedrijf soortgelijke campagnes van vier landen, waaronder Iran, die vooral nepnieuws genereerden over de oorlogen in Oekraïne en Gaza en de verkiezingen in India.

Afgelopen week beweerde presidentskandidaat Donald Trump dat Iran een van zijn websites heeft gehackt. Volgens zijn campagneteam werden daarbij interne verkiezingsdocumenten gestolen door 'buitenlandse bronnen die vijandig staan tegenover de Verenigde Staten'. Iraanse hackers zouden ook gepoogd hebben om het Democratische campagneteam te hacken via phishingmails. De FBI doet momenteel onderzoek naar deze vermeende hacks.