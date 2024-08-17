Ex-topman Google legt aan Stanford-studenten uit hoe llm’s apps kunnen kopiëren

Voormalig Google-topman Eric Schmidt heeft tijdens een vragensessie op de Stanford-universiteit gezegd dat ondernemers llm’s zullen kunnen inzetten om apps en content van apps te kopiëren. Schmidt opperde dat advocaten nadien 'de boel zullen kunnen opruimen' als dat nodig is.

Schmidt ging tijdens de vragensessie in op de nabije toekomst van AI-taalmodellen. De man opperde onder andere dat er de komende jaren grotere context windows mogelijk zullen zijn. Hierdoor zullen de AI-taalmodellen meer informatie kunnen verwerken en complexere taken kunnen uitvoeren. Hij claimde ook dat text-to-action steeds belangrijker zal worden. Dat wil zeggen dat tekstprompts van gebruikers zullen kunnen worden omgezet in uitvoerbare commando’s, bijvoorbeeld via een programmeertaal.

De voormalige topman van Google verwees na deze voorspelling naar de mogelijke ban van TikTok in de Verenigde Staten en legde een hypothetisch voorbeeld uit. "Als TikTok verboden wordt, stel ik voor dat jullie het volgende doen. Vraag aan jullie llm om een kopie van de app te maken en om vervolgens alle gebruikers en alle muziek van die app te stelen", klonk het. "Pas enkele persoonlijke voorkeuren toe en zeg aan de llm om dit programma binnen dertig seconden te maken. Publiceer de app in het komende uur. Als de app niet viraal raakt, pas dan een paar wijzigingen toe", stelde hij vervolgens.

Later in het gesprek nuanceerde hij zijn uitspraken, die vermoedelijk plaatsvonden in een educatieve context. "Ik pleit er niet voor om illegaal muziek te gaan stelen", klonk het. "Als jullie echter een beginnende ondernemer uit Silicon Valley zouden worden, dan kan je een hele hoop advocaten inhuren om de boel achteraf op te ruimen. En als niemand het product heeft gebruikt, maakt het ook niet uit dat je alle content hebt gestolen", zei Schmidt.

Schmidt claimde tijdens de vragensessie dat er in de nabije toekomst nog heel wat rechtszaken zullen komen over intellectueel eigendomsrecht. Hij denkt dat er een soort overeenkomst zal worden uitgewerkt waarin staat dat er een bepaald percentage van de omzet zal moeten worden uitbetaald aan de oorspronkelijke makers, net zoals dat vandaag in sommige gevallen bij auteursrechten van toepassing is.

De man kwam ook terug op de ontwikkeling van de Stargate-supercomputer die momenteel door OpenAI en Microsoft wordt ontwikkeld. Hij zei dat Sam Altman de kostprijs van deze supercomputer ongeveer op 300 miljard dollar schat, terwijl er nu 100 miljard dollar voor wordt uitgetrokken. De voormalige topman van Google zou ook nagedacht hebben over de energievoorziening die AI-supercomputers nodig hebben, en ziet daar grote uitdagingen. Hij raadde het regeringskabinet van de Verenigde Staten naar eigen zeggen aan om nauwere banden met Canada aan te halen, met het oog op de benodigde energievoorziening.

Kort nadat er beelden van de vragensessie op YouTube waren verschenen, liet Schmidt de opnames volgens Fortune verwijderen. Hij deed dat volgens The Wall Street Journal naar verluidt ook om uitspraken over de arbeidscultuur bij Google. De beelden zijn echter nog steeds terug te vinden op sociale media.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 17-08-2024 13:20
146 • submitter: Aegir81

17-08-2024 • 13:20

146

Submitter: Aegir81

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Reacties (146)

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Kizanko 17 augustus 2024 13:56
Ik snap niet waarom we AI vooral gebruiken om de menselijke creativiteit na te bootsen? Ai schrijft een brief voor je? Dus je mag niet meer zelf nadenken welke woorden je gebruikt en hoe je een zin kan formuleren. Laat dat maar aan Ai over. Kunst maken? Ach kost teveel geld en duurt te lang, Ai regelt het wel voor me, dan hoef ik niet iemand te betalen. Een verslag schrijven? Ach ik laat Chatgpt wel alles voor me uit typen en af en toe hier en daar wat ''menselijke foutjes'' hoppa weinig hoeven nadenken.

Ik denk dat volwassenen van vandaag wel allemaal redenen gaan verzinnen om dit allemaal tegen te spreken en uit leggen dat het wel enigszins nut heeft, of zeggen dat mensen het niet zo erg intensief gaan gebruiken. Maar als jongeren hiermee opgroeien zullen ze nooit begrijpen hoe een leven is zonder Ai. Zij zullen niet kunnen terugdenken naar momenten waar ze zonder A.i. in hun leven voordeel hebben gehad om zelf dingen te doen. Want dat hebben ze niet meegemaakt, dus is die morele vraagstuk ook niet iets dat in hun achterhoofd zal knagen.

En mijn mening is dat Ai dingen heel veel gezonde nadenkwerk eigenlijk in de rede valt en het wilt overnemen.

Ik heb dit al een beetje meegemaakt met digitaliseren. Woorden met de hand schrijven komen beter binnen dan met een keyboard. Maar een keyboard is sneller en meer efficiënt. Maar toch als ik notities maak met de hand begrijp ik die beter dan als ik ze tik op mijn laptop.

Ik denk dat Ai dit in een soort vreemde manier ook doet. Het schrijft alles al snel voor je op. Je hoeft niet zelf naar bronnen te zoeken, dat regelt de LLM wel voor je. Je kan dan wel alles doornemen op de bronnen die het voor je gevonden heeft, maar toch dat stukje moeite doen om na te denken waar en wat een goede bron is gaat verloren.

Ben je wel straks nodig als secretaresse om brieven te schrijven? Als auteur, als art director, als muzikant, als 3D artist, als leraar. Zijn jouw ideeën niet meer uniek? Omdat Ai jouw manier van denken, spreken, werken kan na bootsen?

Wat is het nut van dit allemaal? Prima als we straks niet meer hoeven te werken, en meer tijd hebben om wat? Creatief te zijn? A.i. kan het al, muziek maken, kunst, films, boeken, het klinkt als een echt persoon, dus wie weet kan het ook een podcast starten, komiek worden etc.

Politiek kan het ook gebruikt worden. Ik vindt het allemaal vreemd en iets te snel gaan... onder de motto Kapitalisme willen we zelfs menselijkheid als verdienmodel gebruiken.

[Reactie gewijzigd door Kizanko op 17 augustus 2024 14:02]

T-men @Kizanko17 augustus 2024 14:16
De strekking van jouw gedachten volgt hetzelfde pad als de gedachten die mijn wiskundeleraar had m.b.t. het hoofdrekenen vs. de calculator. ("Je hebt je calculator niet altijd bij je. Straks kun je niet eens meer fatsoenlijk hoofdrekenen.")
In dat hoofdrekenen ben ik inderdaad nooit een ster geworden. Maar ik heb het ook nooit gemist. Ik heb namelijk altijd een calculator bij me. De jeugd van nu heeft straks altijd AI bij de hand, vermoed ik
MrFax @T-men18 augustus 2024 03:39
Maar begrijp je de cognitieve implicaties van deze vooruitgang wel? Al dat hoofdrekenen en met de hand dingen doen zorgt er wel voor dat onze hersenen ontwikkelen. Onderwijs hierin blijft (vooral voor kinderen) cruciaal. Niet omdat het nodig is dit te gebruiken, maar om de hersenen te ontwikkelen.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 18 augustus 2024 07:49]

theBazz @MrFax18 augustus 2024 11:10
Precies dat.
Er is nu al zoveel onderzoek gedaan wat aangeeft dat de cognitieve functies zich veel beter ontwikkelen als je voornamelijk les krijgt zonder schermen, maar gewoon ouderwets met pen en papier werkt.
MrFax @theBazz18 augustus 2024 12:20
Het is echt gek om te bedenken dat jongeren van 12-16 nu al geen analoge klok meer kunnen aflezen. Dat is voor mijn doen echt te gek voor woorden.

En dan ook elke keer je smartphone nodig hebben om 4*24 uit te rekenen.

Had er laatst eentje die pakte automatisch zijn telefoon bij een enkelnummerig sommetje. "Ja hallo dat kan je toch wel met je hoofd" is dan het eerste wat ik zeg.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 18 augustus 2024 12:23]

Simyager @MrFax18 augustus 2024 21:04
Had er laatst eentje die pakte automatisch zijn telefoon bij een enkelnummerig sommetje. "Ja hallo dat kan je toch wel met je hoofd" is dan het eerste wat ik zeg.
Blik die ze me dan geven is of echt weer een ouwe lul of nerd. Maar ik ben het met je eens dat het steeds erger wordt. Ik betrap me soms ook dat ik direct de rekenmachine pak. Tegenwoordig doe ik het eerst uit mijn hoofd en dan pas de rekenmachine.
Krommetenen @theBazz19 augustus 2024 08:23
Dan geeft je wiskundeleraar je toch gewoon geen sommetje meer, maar juist een uitdagende probleem waarbij je verplicht je kladblad met de sommen (die je op het machientje had geklopt) in moet leveren?

Het probleem is niet dat de mogelijkheden stil staan, maar de uitdagingen om iedereen mee te krijgen. Geen kind achterlaten is immers ambitieus danwel mooi. Maar voor hun moet je soepel zijn en de optie geven van een tussentrede: geen machientje, maar minder complexe sommen.

Maar back on topic.
Ik zie dit niet als nog een voorbeeld van creativiteit vs AI. Dit is heel praktisch een voorbeeld waarbij niet de creativiteit maar juist alle bulkwerk wordt overgenomen door AI. Dat “kunst” in de berg informatie zit.. tja. Artiesten hebben inmiddels eerder een advocaat in huis wanneer ze een label scoren. (Ze hebben ern stem).

Wij hebben blijkbaar geen stem als het komt op apps die we gebruiken.
Kastermaster @theBazz19 augustus 2024 13:11
Idiocracy in wording. Je ziet het gebeuren. Eens in de zoveel tijd duiken er weer onderzoeken op die aantonen dat het gemiddelde IQ daalt. Is dat erg? Geen idee, maar het lijkt er op dat we nu dus zelfs onze creatieve intelligentie, bij uitstek menselijke eigenschappen, uit handen geven aan computers. Ik moet dan toch echt een beetje denken aan films als The Matrix, Idiocracy en The Giver.
Michiel36 @Kastermaster19 augustus 2024 17:32
Nature / nurture vraag m.b.t. dat iq daalt. Ik heb een vermoeden dat de vele chemicaliën die een modern mens binnen krijgt in combinatie met zwaar verslavend gemaakt ultra bewerkt voedsel ook zijn tol gaat eisen.

Neem fluoride bijv., zwaar giftig afvalproduct en toch smeren de meeste mensen het vrijwillig op hun tandvlees 2 keer per dag en in de VS drinken ze het daarbij ook nog eens.

De case dat je door a.i. dommer wordt lijkt voor de hand liggend, maar ik denk dat er, puur op anekdotisch bewijs, ook mensen meer ondernemend worden omdat zoveel opeens binnen hand bereik ligt. Een boek schrijven wordt opeens realistisch. Of een muziek nummer maken, of een film met special effects.

Ik denk dat het een grote groep mensen juist stimuleert om iets creatiefs te proberen, waarvan de drempel eerst veel te hoog was.

Dat deze output dan kwalitatief zal zijn is natuurlijk de vraag, er zal vooral veel meer zijn van alles.
Krommetenen @MrFax19 augustus 2024 08:12
Waarom stoppen je hersenen met ontwikkelen als een activiteit wegvalt in je creatieve hectische leven?
MrFax @Krommetenen19 augustus 2024 08:31
Het is niet zomaar een activiteit. Ik denk dat als ik je dat moet gaan uitleggen je er beter zelf onderzoek naar doet. Het is algemeen bekend dat zaken als talen, rekenen, wiskunde, geometrie, etc de hersenen van kinderen bevordert.
Wilglide @MrFax19 augustus 2024 12:46
Goed een muziekinstrument leren spelen wordt ook altijd vergeten. Ontwikkeld je zelfremmend vermogen, niet onbelangrijk in een gehaaste maatschappij.
rboerdijk @MrFax19 augustus 2024 13:36
Je hebt gelijk, maar kijk ook van de andere kant.

Ik was nooit erg goed in hoofdrekenen... Natuurkunde eerste twee jaar op de middelbare school - een ramp. Was 3/4 van de tijd bezig met het rekenen zelf... Tot in de derde klas de rekenmachine werd toegestaan, toen was er plotseling "inzicht". Het punt is dat dat inzicht er wel was, maar het obstakel (=de rem) van hoofdrekenen was gewoon weggenomen. Vond natuurkunde altijd leuk, maar vanaf dat moment was het nog veel leuker (inclusief de resultaten van proefwerken).

Ik had ook kunnen blijven hangen in hoofdrekenen, ipv naar de grotere concepten te gaan - en een hulpmiddel te pakken om een zwakheid op te lossen. Wat had me dat geleerd? Met tegenzin naar natuurkunde gaan? Het "niet begrijpen"? Altijd lage cijfers? Het vak laten vallen? Nee bedankt hoor, geef mij die rekenmachine maar.

[Reactie gewijzigd door rboerdijk op 19 augustus 2024 13:40]

fenrirs @T-men17 augustus 2024 19:44
Als tiener moest ik snel kunnen hoofdrekenen op de markt. Mijn zoon vond het ook onzin, totdat hij begreep dat je in zijn vak in een trauma team niet altijd de tijd hebt om een reken machine er bij te pakken, of zelfs maar de handen vrij hebt.

AI geldt precies hetzelfde voor, is ook niet altijd aanwezig en dan moet je het wel zelf kunnen
joene1972 @fenrirs18 augustus 2024 08:24
OP mijn werk moeten we regelmatig recepturen aanpassen. Het gaat om de hoeveelheid (het percentage) van de grondstoffen, droge stof van een emulsie, vetgehalte etc.

Allemaal kunnen we redelijk goed rekenen. Allemaal is ons ooit verteld dat we dit zelf moeten kunnen voor het geval Excel niet werkt.

Nu 25 jaar verder is Excel nog nooit uitgevallen en hebben we veel fouten gemaakt zonder.

Ook met Excel hebben we fouten gemaakt. Maar die lagen niet aan Excel.
In een trauma team gaat men voorkomen te gokken. Ook de chauffeur kan even helpen rekenen.
fenrirs @joene197218 augustus 2024 09:36
In een trauma team gaat men voorkomen te gokken. Ook de chauffeur kan even helpen rekenen.
denk je dat echt? hoe naïef. Een receptuurtje aanpassen doe je als het goed is netje vooraf, voordat je gaat beginnen. In alle rust. (zo niet dan moet je naar je workflow kijken). Ook al zou Excel uitvallen, heb je alle tijd om even een reken machine te pakken of desnoods handmatig op papier iets uit te rekenen.

In een situatie waar er chaos heerst, mensenlevens letterlijk van seconden afhangen en er echt geen tijd is voor de chauffeur om ff een rekenmachine te pakken, verkeer te blokken en andere hulpverleners de weg te wijzen, MOET je snel kunnen hoofdrekenen. Het is niet voor niets dat dat vak! een go/no-go cijfer is op medische MBO en HBO opleidingen.
Sjaak098 @fenrirs18 augustus 2024 22:01
Ben je zelf arts? Ik wel namelijk, niet in een traumateam maar ben het wel in een reanimatie team geweest en daar wordt je altijd geleerd dat je niet stoer gaat liggen hoofdrekenen maar juist even je telefoon uit je zak pak om even 7 keer 20 (ik noem maar iets) bevestigd te zien op je telefoon. Misschien gaat het in een traumateam anders (en het gaat ook niet in ieder traumateam hetzelfde) maar het klinkt een heel klein beetje of het verhaal van jou een beetje klok en klepel is.
jvdberg @Sjaak09819 augustus 2024 09:18
Ik weet niet wat voor dingen je moet uitrekenen, maar ik vermoed dat het doorgaans net iets moeilijker is dan die 7*20 die je aanhaalt.
Kunnen hoofdrekenen heeft niks met 'stoer doen' te maken. Het is juist belangrijk als het gaat om het voorkomen van fouten, want wie zegt dat je geen fout maakt in het intikken op je rekenmachine? Stel je tikt een cijfer te veel of te weinig in, dan zit je er een ordegrootte naast. Als je blind vertrouwt op de juistheid van je rekenmachine omdat je niet meer kan hoofdrekenen, wordt het júist gevaarlijk.
fenrirs @Sjaak09819 augustus 2024 10:29
Uiteraard heb je gelijk, maar als arts weet je waarschijnlijk heel goed waar de grens ligt en dat is niet bij 7x20. Zoals je zegt “bevestigd”, m.a.w. je hebt het al uit je hoofd gedaan of een schatting gemaakt die je volkomen terecht controleerd.

Dat is wat anders dan alleen maar iets via excel, rekenmachine of AI te weten kunnen komen. Wat als je je telefoon/tablet etc niet kunt gebruiken?

[Reactie gewijzigd door fenrirs op 19 augustus 2024 10:31]

cranebird @T-men17 augustus 2024 16:33
Nah, ik merk nu we generaties verder zijn, dat de jongere garde minder creatief en minder snel is in het aanvliegen van rekenproblemen. Ze weten vaak niet waar ze moeten beginnen. Geen hard bewijs, maar ik denk dat het gebrek aan inzichten en strategieën die je bij hoofdrekenen gebruikt, niet meer goed ingebed zijn, en die heb je toch wel nodig.
Zorg @cranebird18 augustus 2024 09:15
Begrijpend lezen, wat veelal wordt gedaan bij wiskundige problemen oplossen, is op de basisschool al een paar jaar een probleem. Denk dat dit vrijwel overal zo zal zijn.
DropjesLover @Zorg18 augustus 2024 21:13
Het begrijpend lezen van tegenwoordig is lekker meetbaar, maar keert enkel trucjes aan om te slagen, zonder de tekst te begrijpen.
Legio scholieren komen nu op de (hbo/wo) vervolgopleiding aan en kunnen helemaal niks met de aangeboden stof.

Er zijn nu mensen in dienst om de teksten aan te passen naar iets waar de studenten wel iets mee kunnen, want de aantallen studenten op een andere manier leren lezen is domweg te groot. Waanzin.

Maar gelukkig is het probleem wel degelijk opgemerkt en worden (langzaam, het is een olietanker) aangepast bij de basisscholen.

Tsja, hyperfocus op meetbaarheid, dan krijg je dit soort zaken...
Ryangr0 @cranebird17 augustus 2024 17:44
Dat is een persoonlijk waardeoordeel over het gedrag van de jeugd. Heeft verder helemaal niets te maken met de realiteit of praktische oplossingen.
Havelock @cranebird17 augustus 2024 23:26
Hier het levende bewijs dat genoeg mensen een hoop basis dingen gewoon niet weten :
https://youtu.be/xOBCo1p-uHM?si=HRl9KtFztJ_JABvu
Cerberus_tm @Havelock18 augustus 2024 01:27
OK Nederlanders zin officieel even dom als Amerikanen. Al moet ik zeggen dat ik deze vraag wel lastig vond: "waar staan de letters voor in ID?".
sympa @T-men17 augustus 2024 19:04
Toch is het jammer om het inzicht te missen wat met hoofdrekenen komt. Genoeg collega's die dus geen idee hebben van getallen. En die moeten gaan uitrekenen wat wel en wat niet past in RAM. Terwijl de hoofdrekenaars al 3 oplossingen hebben overdacht is de rekenmachinestrijder getalletjes aan het intoetsen. Als ie niet eerst naar de precieze cijfers aan het jagen is, want het verschil tussen 77.034.870 en 80 miljoen of 100 miljoen is natuurlijk heel belangrijk voor die schatting.
Sandor_Clegane @sympa17 augustus 2024 19:38
Dit. Het "gevoel" van cijfers gaat verloren. Maar ja, dat zijn van die lastig te kwantificeren dingen, dus dat vergeten we dan maar gewoon.
Fidesnl @T-men18 augustus 2024 07:13
En je zult waarschijnlijk nooit doorhebben wanneer je een typfout hebt gemaakt op je rekenmachine.
ikweethetbeter @Fidesnl18 augustus 2024 08:53
Inderdaad! Want je weet niet wat het ongeveer moet zijn, je hebt geen "gevoel" bij cijfers.
watabstract @T-men17 augustus 2024 21:59
Als je het nooit hebt gemist dan wil dat natuurlijk niet zeggen dat het verkrijgen van een vaardigheid geen meerwaarde biedt. Als je wel kunt hoofdrekenen dan heb je een algeheel beter numeriek inschattingsvermogen en dan kun je sneller tot bepaalde inzichten komen. Zelfde met het leren van talen. Nederlands is voldoende voor veruit de meeste Nederlands sprekenden maar als je een zeker Engels niveau bereikt dan gaat er letterlijk een wereld aan media en literatuur voor je open die anders gesloten blijft. En dat geldt in zekere mate natuurlijk ook voor andere talen. Maar inderdaad, wat je niet weet, kun je ook niet missen. Alleen is dat wel een beetje een struisvogeltactiek.
D13DS3L @T-men18 augustus 2024 13:53
Ik denk nu dat je erg kort door de bocht gaat... Het lijkt erop dat OP meer het sentiment van; als AI alles straks beter en efficiënter kan doen, wat blijft er dan voor ons mensen over? Eerder werd gedacht dat dat dan meer de kunst en creativiteit kant op zou gaan, maar met dall-e, de muziek modellen en chatgpt lijkt het juist alsof ze dit deel van mensenlijkheid willen optimaliseren onder het mum van efficiëntie. Het is dan ook erg interessant om te zien waar de jongere generaties hun creativiteit in gaan stoppen.
Berlinetta @T-men17 augustus 2024 17:03
Gebeurd nu al dat geen Curriculum Vitae kunnen lezen en kunnen rekenen, sommige mensen op hbo scoren onder mbo2, wat ontzettend bizar is.
Job1234 @Berlinetta17 augustus 2024 19:22
Gebeurt ;-) Met AI had je die fout niet gemaakt.
Kizanko @Job123417 augustus 2024 21:46
En dat is precies wat mogelijk moet zijn. Fouten maken mag. Je blijft actief bezig om dingen goed te doen en te begrijpen waarom je een fout hebt gemaakt. Als je AI alle woorden voor je laat opschrijven, zul je al snel de grammaticaregels vergeten. En zullen we niet snel op merken of iets goed geschreven is of niet.
Havelock @Kizanko17 augustus 2024 23:31
Waarom zal ik het onthouden als ik het toch kan opzoeken met ai !
Ze weten straks alleen nog maar met ai programma’s werken anders kan je het niet opzoeken!
fenrirs @Job123418 augustus 2024 09:42
ahhh, neeeeeee: "Niets gebeurt", van Dirk Ayelt Kooiman. Eindexamen 1989. Het hele verhaal draait om die ene "t"
(maar ja, net als hoofdrekenen is dat wat teveel voor de tere kinderzieltjes hier.) /s
ikweethetbeter @Berlinetta18 augustus 2024 08:48
Gebeurd nu al dat geen Curriculum Vitae kunnen lezen en kunnen rekenen, sommige mensen op hbo scoren onder mbo2, wat ontzettend bizar is.
En jij moet het voorbeeld zijn dat je bepaalde skills wel hebt? Spelling, correct lopende zinnen, ...
Oon @T-men19 augustus 2024 11:01
Ik zit aan de andere kant van dit verhaal; ik heb alleen het eerste jaar wiskunde gehad, en er is weinig dat ik meer mis dan dat. Zelf bijscholen met apps als Brilliant is lastig, en je onderschat snel hoe vaak je simpele wiskundige principes die je ooit op school geleerd hebt toepast.
Nou ben ik absoluut niet dom en krijg ik me door veel dingen wel heen geforceerd, en als developer kan ik dingen vaak in meerdere stappen doen ipv in een efficiënte enkele formule, maar als ik bijv. het oppervlakte van een cirkel moet weten of de lengte van één zijde van een driehoek dan pak ik al meteen een app erbij omdat ik dat er vroeger niet ingestampt heb gekregen.
Sn0wblind @Kizanko17 augustus 2024 18:37
Er zijn zeker situaties waar AI een absolute meerwaarde is, denk aan het analyseren van een gigantische hoeveelheid medische dossiers om een patroon te ontdekken wat iemands leven kan redden. Anderzijds zit er ook een enorme keerzijde aan waar de gemeenschap niet klaar voor is.

Neem daarbij ook in acht dat de mens meetbaar dommer aan het worden is. De zelfredzaamheid is aan het verdwijnen.

[Reactie gewijzigd door Sn0wblind op 17 augustus 2024 19:54]

007Nightfire @Sn0wblind17 augustus 2024 19:23
Hoezo meetbaar dommer, t.o.v. wie? Volgens mij neemt de gemiddelde IQ-score nog altijd met ca 1 punt per 10 jaar toe. Waar men minder goed op scoort is bijvoorbeeld het klassieke rekenen. Daar wordt ook minder aandacht aan besteed, er is veel meer bijgekomen. Maar maakt dat mensen meetbaar dommer?

Ik denk dat de zelfredzaamheid van vroeger wordt overschat, omdat er minder van mensen gevraagd werd. De lat ligt tegenwoordig hoger. Je moet redelijk kunnen lezen en rekenen om überhaupt mee te kunnen draaien in de maatschappij.

Een goede eeuw geleden leerden kinderen het werk van hun ouders en gingen ze hetzelfde doen, op precies de manier die hun ouders van hun grootouders hadden geleerd. Als dat werk irrelevant werd dan volgde er doorgaans armoede, honger, ziekte en de dood. Iedereen die zich niet kon redden, verdween. Nu houden we als maatschappij iedereen erbij. Allerlei steun en hulp. Dan valt het op dat een deel zich niet redt. Dat doen we door steeds meer ingewikkelde systemen, regels en brieven te maken. Waardoor een wat simpelere ziel (niet bedoeld als belediging) niet meer in zijn kracht gezet wordt door wat hij wel kan, maar faalt in wat hij niet kan. Omdat iemand anders er blind vanuit gaat dat iedereen goed kan rekenen en lezen. Je kan bijna niet meer een baan aannemen waarin je zaken van A naar B moet sjouwen zonder naar een website te gaan en daar je contactgegevens in te vullen, waarna je via email wordt geïnformeerd over een afspraak. Is dat dan minder zelfredzaamheid van de persoon of onnodige drempels vanuit het systeem?
Sn0wblind @007Nightfire17 augustus 2024 20:00
Wereldwijd is er een stijging, mede omdat meer mensen toegang hebben tot betere faciliteiten, hier in Europa en de VS waar wij die al heel lang hebben is dat niet het geval. Zoek maar eens op het negatieve Flynn effect.

Bronnen:
“IQ decline and Piaget: Does the rot start at the top?” – James R. Flynn & Michael Shayer. Intelligence (2017)
“The Great Endumbening” – Daniel Engber. Slate (2018)
“Flynn effect and its reversal are both environmentally caused” – Bernt Bratsberg & Ole Rogeberg. PNAS (2018)
“Is the Flynn effect on g? A meta-analysis” – Jan te Nijenhuis & Henk van der Flier. Intelligence (2013)
“The negative Flynn Effect: A systematic literature review” – Edward Dutton, Dimitri van der Linden & Richard Lynn. Intelligence (2016)
Ik denk dat de zelfredzaamheid van vroeger wordt overschat, omdat er minder van mensen gevraagd werd. De lat ligt tegenwoordig hoger. Je moet redelijk kunnen lezen en rekenen om überhaupt mee te kunnen draaien in de maatschappij.
De lat ligt juist lager door alle hulpmiddelen, daarnaast mensen gaan steeds sneller de vraag bij een ander neerleggen in plaats van het zelf proberen uit te vinden.

Je praat over een eeuw geleden, maar de maatschappij in de huidige vorm is na de 2de wereld oorlog gaan ontstaan, hier in is een daling meetbaar in vergelijking met 20 jaar geleden. Je zou kunnen stellen dat de generatie welke het meer analoge tijdperk en het digitale tijdperk meemaakte tijdens zijn groei de piek is geweest.
007Nightfire @Sn0wblind17 augustus 2024 20:30
Oké, we hebben het dus over alleen de laatste 20 jaar en binnen Nederland. Ik denk ook dat mensen steeds meer achterover gaan leunen en vinden dat anderen (met name (overheids)instanties) iets moeten regelen voor hen. Zover ben ik het met je eens.

De digitalisering heeft veel hulpmiddelen gebracht en de lat verlaagd voor mensen die al meekomen, daar is het makkelijker voor geworden.
De digitalisering heeft, los van omgaan met die digitalisering, ook het gevolg dat lezen en schrijven veel belangrijker is geworden. Juist de mensen die daarom niet meekomen en hulpmiddelen nodig hebben, kunnen die nu minder goed bereiken. Een mededeling met 'meer informatie op de website' geeft helemaal geen informatie aan mensen die nauwelijks kunnen lezen. Terwijl het veel meer informatie geeft aan mensen die dat wel kunnen.

Probeer een bedrijf te pakken te krijgen voor een gesprek. Dat was een kantoor of een telefoonnummer. Nu is het een website met een chatbot, om daarna in de chat in contact te komen met een medewerker, waarna je vervolgens alsnog mag mailen of een digitaal formulier moet invullen. Als lezen een probleem is, dan ben je in de afgelopen 20 jaar steeds meer het haasje. In Nederland spreken we bij 1 op de 6 mensen over laaggeletterdheid. Een groot deel daarvan heeft daardoor minder digitale vaardigheden. Voor die groep is de lat extreem veel hoger gelegd.

Overigens dank voor de bronnen, weer wat leesvoer voor vanavond.
Sn0wblind @007Nightfire17 augustus 2024 21:31
Oké, we hebben het dus over alleen de laatste 20 jaar en binnen Nederland. Ik denk ook dat mensen steeds meer achterover gaan leunen en vinden dat anderen (met name (overheids)instanties) iets moeten regelen voor hen. Zover ben ik het met je eens.
Dit is helaas enorm zichtbaar geworden.
De digitalisering heeft veel hulpmiddelen gebracht en de lat verlaagd voor mensen die al meekomen, daar is het makkelijker voor geworden.
De digitalisering heeft, los van omgaan met die digitalisering, ook het gevolg dat lezen en schrijven veel belangrijker is geworden. Juist de mensen die daarom niet meekomen en hulpmiddelen nodig hebben, kunnen die nu minder goed bereiken. Een mededeling met 'meer informatie op de website' geeft helemaal geen informatie aan mensen die nauwelijks kunnen lezen. Terwijl het veel meer informatie geeft aan mensen die dat wel kunnen.
18% is laaggeletterd in Nederland op dit moment, wat helaas aan het groeien is. Ben zelf van mening dat het nu makkelijker is dan laten we zeggen midden jaren 90. Nu is energie gewoon fors meer toegankelijk (helaas ook de verkeerde informatie).
Probeer een bedrijf te pakken te krijgen voor een gesprek. Dat was een kantoor of een telefoonnummer. Nu is het een website met een chatbot, om daarna in de chat in contact te komen met een medewerker, waarna je vervolgens alsnog mag mailen of een digitaal formulier moet invullen. Als lezen een probleem is, dan ben je in de afgelopen 20 jaar steeds meer het haasje. In Nederland spreken we bij 1 op de 6 mensen over laaggeletterdheid. Een groot deel daarvan heeft daardoor minder digitale vaardigheden. Voor die groep is de lat extreem veel hoger gelegd.
Ik typ dus deze reply letterlijk terwijl ik stapsgewijs je eigen post lees. Er zijn dus meer laaggeletterde mensen binnen Nederland. Zoals ik aangaf statistisch lijkt het bergafwaards te gaan in de Westerse wereld en ik maak mij daar echt zorgen over. Zelf ben ik werkzaam als lead UX/UI designer. Kom met gebruiks statistieken van 5000+ gebruikers dagelijks in contact. en het is echt merkbaar tijdens de research datr we doen. dat de groep welke dan specifiek op digitaal gebied steeds minder in staat zijn om bepaalde vaste parameters uit te voeren.

Vele tieners welke hun eerste PC kregen in de jaren 90, wisten zonder internet uit te vogelen hoe ze in MS Dos de CD rom moesten initialiseren door middel van mscdex om zo hun windows 95 schijfje te kunnen openen en windows te installeren. Mensen hadden het vermogen om te ontdekken en door middel van eliminatie/trial& error zichzelf vooruit te helpen. Nu zijn we op het punt geland dat mensen liever direct een antwoord krijgen door 2 minuten lang een Reddit post te typen dan een search query te doen in Google wat nog geen 5 seconden kost.
007Nightfire @Sn0wblind18 augustus 2024 01:27
Volgens mij zijn we het ook over het algemeen wel eens hoor.
18% is laaggeletterd in Nederland op dit moment, wat helaas aan het groeien is.
Eens op dat dit een zeer groot probleem is. Echter hoe beter men zoekt, hoe meer men vindt. Er is in de laatste twintig jaar flink ingezet op bekendheid van dit probleem, het tegengaan van schaamte en het promoten van het kenbaar maken. Daarnaast wordt er vaker en uitgebreider onderzoek gedaan. De cijfers over laaggeletterdheid van 20 jaar geleden zijn mogelijk een forse onderschatting.
Dat het groeit sluit ik overigens zeker niet uit. En kan ook nog wel eens te maken hebben met alle problemen in het onderwijs. Maar dat laatste is een andere discussie :)
Ben zelf van mening dat het nu makkelijker is dan laten we zeggen midden jaren 90. Nu is energie gewoon fors meer toegankelijk (helaas ook de verkeerde informatie).
Ja, in zoverre dat de toegang veel makkelijker is, bijvoorbeeld een pc of smartphone en alle informatie op het internet. Mijn punt is dat dit allemaal in de jaren 90 niet nodig was om te functioneren in onze maatschappij. Dus dat je toen als Nederlander zonder digitale vaardigheden en ook zonder taalvaardigheid tegen veel minder muren opliep. Door de digitalisering vallen die mensen nu wel door de mand en komen ze veel sneller in de problemen op allerlei levensgebieden.
met gebruiks statistieken van 5000+ gebruikers
Heb je ook inzicht in demografische gegevens? Ik verwacht namelijk dat de groep gebruikers veranderd is. Als iemand 15 jaar geleden niets met digitale dingen kon, dan hoefde dat ook niet. Nu moet het. De groep gebruikers is daarmee uitgebreid met onkundige mensen, omdat alternatieven niet meer beschikbaar zijn. Als je daar statistiek op loslaat dan kom je uiteraard uit op afnemende digitale vaardigheden, maar dat komt eigenlijk doordat eerdere metingen niet op dezelfde populatie zijn losgelaten. Dit zou dan wel in de komende jaren moeten normaliseren.. anders hollen we wel achteruit.
Vele tieners
Ook hier heb ik precies hetzelfde argument als hierboven. Dat zijn waarschijnlijk precies de tieners met digitale affiniteit die uit interesse en gemak de digitale wereld toejuichen en daar ook goed gebruik van kunnen maken. Als je heel Nederland in die tijd hetzelfde zou laten proberen, schat ik dat een zeer groot deel er niet uit zou komen.
Nu zijn we op het punt geland
Als je bijvoorbeeld het KPN forum van 10 jaar geleden bekijkt ging het daar al net zo. Misschien ook één van de redenen waarom chatGPT zo populair is buiten de tech circle? Waar ik me wel zorgen om maak is dat Reddit toch een jongere doelgroep heeft wat er wel op kan wijzen dat er ook problemen zijn in het aanleren en ontwikkelen van digitale vaardigheden op jongere leeftijden. Hoewel ze vast geplakt zitten, krijgen jongeren misschien vooral content voorgeschoteld zonder zelf te zoeken? Maar eens over de zorgen.
Sn0wblind @007Nightfire18 augustus 2024 14:45
Ja, in zoverre dat de toegang veel makkelijker is, bijvoorbeeld een pc of smartphone en alle informatie op het internet. Mijn punt is dat dit allemaal in de jaren 90 niet nodig was om te functioneren in onze maatschappij. Dus dat je toen als Nederlander zonder digitale vaardigheden en ook zonder taalvaardigheid tegen veel minder muren opliep. Door de digitalisering vallen die mensen nu wel door de mand en komen ze veel sneller in de problemen op allerlei levensgebieden.
Ben ik het zelf niet helemaal mee eens, het leven is naar mijn mening in de jaren 90 lastiger dan wat het nu is. Van iets simpels als afspreken deed je al van te voren want je had toen ngo geen mobiel (midden jaren 90). J ekende meerdere telefoonnummers uit je hoofd, je kwam ergens en je moest vooraf even op een kaart kijken.

Ik zie eerder het Wall-E effect met de mensheid dan iets anders persoonlijk.
Heb je ook inzicht in demografische gegevens? Ik verwacht namelijk dat de groep gebruikers veranderd is. Als iemand 15 jaar geleden niets met digitale dingen kon, dan hoefde dat ook niet. Nu moet het. De groep gebruikers is daarmee uitgebreid met onkundige mensen, omdat alternatieven niet meer beschikbaar zijn. Als je daar statistiek op loslaat dan kom je uiteraard uit op afnemende digitale vaardigheden, maar dat komt eigenlijk doordat eerdere metingen niet op dezelfde populatie zijn losgelaten. Dit zou dan wel in de komende jaren moeten normaliseren.. anders hollen we wel achteruit.
Uit privacy overwegingen kan ik er niet teveel over kwijt. Doelgroep gebruikers zijn mensen tussen de 18 en 45 jaar. Focus op de Westerse markt.
Ook hier heb ik precies hetzelfde argument als hierboven. Dat zijn waarschijnlijk precies de tieners met digitale affiniteit die uit interesse en gemak de digitale wereld toejuichen en daar ook goed gebruik van kunnen maken. Als je heel Nederland in die tijd hetzelfde zou laten proberen, schat ik dat een zeer groot deel er niet uit zou komen.
Het was voor alles wat meer inzet vereiste toen een gegeven dat mesnen het uit zochten, je kon immers nergens direct terecht.
Als je bijvoorbeeld het KPN forum van 10 jaar geleden bekijkt ging het daar al net zo. Misschien ook één van de redenen waarom chatGPT zo populair is buiten de tech circle? Waar ik me wel zorgen om maak is dat Reddit toch een jongere doelgroep heeft wat er wel op kan wijzen dat er ook problemen zijn in het aanleren en ontwikkelen van digitale vaardigheden op jongere leeftijden. Hoewel ze vast geplakt zitten, krijgen jongeren misschien vooral content voorgeschoteld zonder zelf te zoeken? Maar eens over de zorgen.
Dat laatste is dus precies waar ik mij op richt, het vermogen om te ontdekken lijkt verdwenen te zijn onder de jongeren. Ik zal nergens verwachten van iemand welke nooit een complex stukje techniek in zijn handen had om meteen de klik te hebben, het is vaak dan oo intimiderend om ermee aan de slag te gaan. Een angst dat het misgaat. Maar voor de huidige jeugd en jongeren is er naar mijn mening geen excuus.
sympa @Sn0wblind17 augustus 2024 19:08
Een LLM is een TAALmodel. Prima om taal mee te analyseren. Maar rekenen kunnen ze niet. Echt niet. En er zijn genoeg voorbeelden waarbij de LLM zichzelf stug gelijk blijft geven in zijn fouten.
Sn0wblind @sympa17 augustus 2024 19:54
Ik heb het niet specifiek over LLMs maar de inzet van AI in het algemeen.
Llopigat
@Kizanko17 augustus 2024 18:13
Ik denk dat volwassenen van vandaag wel allemaal redenen gaan verzinnen om dit allemaal tegen te spreken en uit leggen dat het wel enigszins nut heeft, of zeggen dat mensen het niet zo erg intensief gaan gebruiken. Maar als jongeren hiermee opgroeien zullen ze nooit begrijpen hoe een leven is zonder Ai. Zij zullen niet kunnen terugdenken naar momenten waar ze zonder A.i. in hun leven voordeel hebben gehad om zelf dingen te doen. Want dat hebben ze niet meegemaakt, dus is die morele vraagstuk ook niet iets dat in hun achterhoofd zal knagen.
Ik denk dat het wel mee gaat vallen. Hoe meer AI-gegenereerde content er op internet komt, hoe meer AI van andere AI's gaat 'leren', wat lang niet zoveel diversiteit geeft als menselijke content. Daardoor gaat de kwaliteit van die nieuwere AI's uiteindelijk gewoon onderuit. Daardoor zullen weer meer mensen content gaan maken.

Nature heeft een goed artikel geschreven over dit verschijnsel: https://www.nature.com/articles/s41586-024-07566-y
Je hoeft niet zelf naar bronnen te zoeken, dat regelt de LLM wel voor je.
Bronvermelding bij gegenereerde data is juist iets wat nu mist in LLM's! Als je de LLM google zoekacties laat doen dan kan het wel maar met de data in het LLM model niet.
Ik heb dit al een beetje meegemaakt met digitaliseren. Woorden met de hand schrijven komen beter binnen dan met een keyboard. Maar een keyboard is sneller en meer efficiënt. Maar toch als ik notities maak met de hand begrijp ik die beter dan als ik ze tik op mijn laptop.
Dit vind ik zelf zeker niet. Uit geschreven notities haal je wellicht wat meer informatie omdat de vorm van de letters ook invloed heeft. Maar voor mij zelf is geschreven content veel langzamer om te maken waardoor ik in de praktijk gewoon veel meer getypte notities maak waardoor die nuttiger zijn. Maar ik vind schrijven ook verschrikkelijk en dat vond ik vroeger op school ook altijd al toen we nog geen computers op school hadden.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 17 augustus 2024 18:15]

Ayporos @Llopigat18 augustus 2024 09:48
Dit vind ik zelf zeker niet. Uit geschreven notities haal je wellicht wat meer informatie omdat de vorm van de letters ook invloed heeft.
Ten eerste, face to face is meer dan 70% van de 'communicatie' signalering non-verbaal, dus die 'wellicht wat meer' is nogal een understatement. ;)
Ten tweede, ik vermoed dat Kizanko met 'woorden met de hand schrijven [komt?] beter binnen' bedoelt dat de tekst die je noteert beter onthouden wordt (bijvoorbeeld wanneer je notities maakt terwijl je leerstof aan het absorberen bent). Hoe actiever je de stof aan het verwerken bent des te meer connecties die in je hersenen maakt en des te groter de kans dat je de stof dus onthoud.
iets opschrijven is mentaal intensiever dan iets intypen, en dus 'actiever' denk ik. De extra activiteit van het bijvoorbeeld met hoofdletters schrijven en daarna 2x onderstrepen legt veel meer connecties in je hersenen dan CAPS LOCK en CTRL+U aanslaan voor een zin. :P
telenut @Ayporos18 augustus 2024 10:33
dat is zeker niet bij iedereen het geval. Als ik dingen moest opschrijven deed ik er veel langer over en moest ik me enorm concentreren op hoe je de letters moet schrijven, hoe je geen spelfouten maakt (backspace is niet mogelijk op papier, en auto correct zit er ook niet op)
Uiteindelijk wist ik dan helemaal niks meer over de inhoud en was ik veel tijd kwijt.
Llopigat
@telenut18 augustus 2024 17:02
Ja precies dit heb ik dus ook. Schrijven leidt me af en is traag. En mijn handschrift is al slecht en dat wordt er niet beter van als ik twee dingen tegelijk doe. Typen kan ik met mijn ogen dicht en soms praat ik zelfs met mensen terwijl ik iets anders typ, het is vreemd maar ik kan dat veel beter multitasken.
Verwijderd @Kizanko17 augustus 2024 15:22
En die door ai geschreven brief wordt ook niet meer gelezen door een mens, maar door een andere ai, die daar dan weer op reageert
Stukfruit
@Kizanko17 augustus 2024 16:57
Wat is het nut van dit allemaal?
Communiceren.

[Reactie gewijzigd door Stukfruit op 17 augustus 2024 16:57]

t4600c @Kizanko17 augustus 2024 15:28
Omdat het sneller, makkelijker en goedkoper is.
elmuerte @t4600c17 augustus 2024 16:41
Maar is het beter? Of is het überhaupt nodig? Niets is zo traag en duur als werk dat fout is, of niet nodig is.

Zoals Automark al opmerkte, AI gegenereerde brief wordt gelezen door AI. Wat was het doel van die brief dan? Computers hebben al veel effectievere en efficiëntere manieren om met elkaar te communiceren.

[Reactie gewijzigd door elmuerte op 17 augustus 2024 17:08]

whiner @elmuerte17 augustus 2024 17:01
Precies wat is het nut? 1 op 1 gesprek is gewoon beter.

De brief zegt niks over de rest van zijn kwaliteiten. Sterker nog, het kan velen belemmeren omdat een taalnazi de selectie doet.

Nu schrijft straks iedereen een perfecte brief en kunnen we ons focussen op nuttig dingen. Zoals sociale vaardigheden en goede communicatie.

Ik weet dat dit gevoelig ligt op tweakers.

A.I laat straks gewoon zien hoe ouderwets ons kennissysteem is. Pronken met hoeveel kennis je wel niet hebt is straks nutteloos omdat een a.i dat uiteindelijk veeel beter kan.

Vriendelijk en begripvol communiceren, de nuance zien, empathie , dat zijn dingen waar mensen voorlopig zich in kunnen onderscheiden.

En dat zijn nu ook precies de eigenschappen die we missen in de wereld.

[Reactie gewijzigd door whiner op 17 augustus 2024 17:02]

The Zep Man
@whiner17 augustus 2024 18:21
Vriendelijk en begripvol communiceren, de nuance zien, empathie , dat zijn dingen waar mensen voorlopig zich in kunnen onderscheiden.

En dat zijn nu ook precies de eigenschappen die we missen in de wereld.
Misschien wat mist in de wereld, maar niet het enige dat nodig is op de werkvloer.
Ryangr0 @elmuerte17 augustus 2024 17:46
Dat is helemaal niet waar. Je mag mij vertellen wat de efficiëntere manier is voor twee systemen om te communiceren dan de semantische context/betekenis te genereren met persoon 1 en die context te destilleren tot hetgene wat voor persoon 2 belangrijk is.
sympa @Ryangr017 augustus 2024 19:05
De efficiënte manier is duidelijk dat persoon 1 zegt: schrijf een cv dat uitdrukt dat ik een goed systeembeheerder ben. ChatGPT maakt 4 pagina's.
Persoon 2 vraagt aan vervolgens ChatGPT of die cv past bij een systeembeheerder.

Ik zie niet echt de vooruitgang.
Ryangr0 @sympa17 augustus 2024 19:22
En jij denkt dat op basis van de ja of nee die chatgpt teruggelegd iemand aangenomen word ofzo?
Gunneh @Ryangr018 augustus 2024 02:35
Ik WEET dat dit gebeurt.
fenrirs @Gunneh18 augustus 2024 09:45
daar wil je dus niet werken.
Gunneh @fenrirs18 augustus 2024 14:41
Dit gebeurt bij veel grote bedrijven, iig in tech bedrijven, maar aangezien HR/Recruitment overal beetje hetzelfde is, zal het in andere ook gebeuren.

Binnen een paar jaar durf ik te wedden dat het bij veel bedrijven zo zal gaan, misschien niet om iemand aan te nemen (gesprekken zijn altijd nodig) maar wel om het kaf van het koren te scheiden
fenrirs @Gunneh18 augustus 2024 15:06
precies: daarom altijd proberen te achterhalen wie binnen zo'n bedrijf achter de vacature zit. Die persoon zal het zeker waarderen als je 'm op een fatsoenlijke manier benaderd en even attendeert dat jouw CV ergens bij HR op de stapel ligt. 9 van de 10x gaat er een belletje naar HR.

Zo ben ik zelf ooit ergens binnen gekomen, en zo heb ik in die functie ook een nieuwe medewerker gevonden (inderdaad, HR had haar al afgeschreven, want verkeerde papiertje, maar ze functioneerde prima, de overige candidaten waren mèh)
joene1972 @Ryangr018 augustus 2024 08:30
Zonder met AI gecontroleerde tekst is je bericht heel moeilijk leesbaar.
Leestekens.
Ryangr0 @joene197218 augustus 2024 09:22
Daar ga je dus al. Als je iedereen in de wereld tot een groot schrijver wil opleiden kan ik je vast één ding verklappen, dat gaat nooit lukken. Laten we blij zijn dat deze oplossingen nu bestaan ipv het constante negatieve gezeik.
elmuerte @Ryangr017 augustus 2024 20:10
Volgens jouzelf is een LLM dus in staat om jou vraag te beantwoorden.
nullbyte @Kizanko17 augustus 2024 18:03
Zijn jouw ideeën niet meer uniek?
LLM kunnen enkel genereren uit bestudeerde datasets. Een LLM kan zelf niets nieuws maken.
Job1234 @nullbyte17 augustus 2024 19:26
Dat is niet waar. LLM kan zeker wel iets nieuws maken. Namelijk door het combineren van alle eerder geleerde kennis. Net zoals wij nieuwe teksten kunnen schrijven door gebruik te maken van woorden, betekenissen en zinsnedes die we eerder geleerd hebben.
nullbyte @Job123417 augustus 2024 21:51
Nee, LLM kunnen niets nieuws maken. Dit is inherent aan de techniek. Combineren is nog steeds hetzelfde uit de gebruikte datasets herkauwen. Laat alle werken van Picasso gebruiken in een dataset, er zal nooit een Van Gogh uit komen.

LLM zijn een algoritme gebouwd door het machine learning op een dataset. Er wordt niet gedacht, er is geen echte intelligentie.

[Reactie gewijzigd door nullbyte op 17 augustus 2024 21:54]

Gunneh @nullbyte18 augustus 2024 14:42
Maar als jij Picasso, van Gogh, Mondriaan, Escher en nog een dozijn schilders in een LLM gooit is er een goeie kans dat het iets maakt dat bij geen enkele schilder past maar wel bij allemaal.
nullbyte @Gunneh18 augustus 2024 19:36
En nog steeds is er niets nieuws gemaakt, het is inherent aan de techniek. Een LLM kan niets maken waarvan de oorsprong niet uit de gebruikte dataset komt. Een LLM gevoed met Engels zal nooit Nederlands beheersen. Je kan een bak met rood blauwe legoblokjes door elkaar husselen en er van alles mee maken. Iets uit de natuur zal lastig worden, groene, grijze en bruine blokjes ontbreken.

indrukwekkend voor wat ze zijn. Er wordt herkauwt, er wordt niet gedacht, het is een LLM het is geen General AI.

[Reactie gewijzigd door nullbyte op 18 augustus 2024 19:39]

Job1234 @nullbyte28 augustus 2024 22:53
Dus een schrijver kan nooit iets nieuws schrijven want alle woorden zijn al een keer gebruikt? Een schrijver gebruikt immers ook alleen de woorden die hij heeft geleerd. Een LLM kan wel degelijk iets creëren wat nog niet eerder heeft bestaan. Dat zien we dagelijks.

Een ander voorbeeld: de natuur creëert ook genoeg zonder te denken als een mens.

Creëren en denken zijn twee verschillende dingen.
nullbyte @Job123428 augustus 2024 23:00
Nee, dat zien we niet dagelijks. Jij hebt die illusie, da's een ander verhaal. Alle informatie die een LLM procudeert komt uit de datasets die gebruikt zijn. Ik blijft het niet uitleggen. Doe zelf even wat beter onderzoek. Kijk wat filmpjes van computerphile van de universiteit van Nottingham die leggen het geloof ik prima uit. Geen enkele vergelijking houdt overigens stand, het is namelijk niet het zelfde.

Of beter nog, vraag het aan Chat GPT zelf:
Een LLM kan heel creatief lijken en verrassende ideeën naar voren brengen, maar het blijft beperkt tot de kaders van wat het al heeft geleerd. Echt nieuw en origineel denken blijft vooralsnog een menselijk domein.
Een ander voorbeeld: de natuur creëert ook genoeg zonder te denken als een mens.
Mensen behoren tot de natuur, en de exacte werking van deze realiteit is onbekend en niet te bewijzen. Dat argument snijdt geen hout.
Een schrijver gebruikt immers ook alleen de woorden die hij heeft geleerd
Niet waar: Wikipedia: Epibreren
Epibreren is een Nederlands werkwoord dat in 1954 gepubliceerd werd door Simon Carmiggelt.
Wat denk je dat schrijvers nooit woorden bedacht hebben? Simon was overigens schrijver.

[Reactie gewijzigd door nullbyte op 28 augustus 2024 23:16]

Job1234 @nullbyte8 september 2024 00:13
"Ik blijf het niet uitleggen doe zelf even wat beter onderzoek?" Heel volwassen reactie kiddo, ik hoop dat je op werk anders reageert. Van mij zou je geen contractverlenging krijgen als je zo knullig communiceert.

[Reactie gewijzigd door Job1234 op 9 september 2024 22:06]

Vampyre @Kizanko17 augustus 2024 18:45
Wat is het nut van dit allemaal?
'nut' bestaat niet, is een puur human concept, niks heeft intrinsieke waarde.
We doen dit omdat het kan. We doen alles omdat het kan en niks anders.
jellybrah @Kizanko17 augustus 2024 18:57
Want... geld! Dat is het uiteindelijk altijd.
Sissors @Kizanko17 augustus 2024 19:25
Ik snap niet waarom we AI vooral gebruiken om de menselijke creativiteit na te bootsen?
Omdat de AI, met wat beperkingen, daar goed in is? Als een AI goed was in het maken van huizen, hadden ze die ook echt wel willen hebben. Maar dat is ie nou eenmaal niet.
Bas Boss @Kizanko17 augustus 2024 19:55
Voorlopig hoor ik vooral klachten over personeelstekorten. Het is dus helemaal geen probleem maar een oplossing. Als het resultaat al is dat er minder banen zullen zijn.
SgtElPotato @Kizanko17 augustus 2024 20:12
Dit is exact hetzelfde als het verleden, en verschillende onderwerpen zijn de revue gepasseerd zoals de rekenmachine, de pc, de telefoon. De wereld verandert en alles verandert mee. Het gaat alleen een stuk sneller als 30 jaar geleden.
Atlantis1995 @Kizanko18 augustus 2024 00:41
Ik snap niet waarom we AI vooral gebruiken om de menselijke creativiteit na te bootsen? Ai schrijft een brief voor je?
No flame, maar ik vraag AI soms wel iets en met het antwoord heb ik een richting om mijn verdere probleem op te lossen.

Voorbeeld, ik kreeg een 'informatieverzoek' en heb gevraagd aan AI wat dat is met een paar vervolgvragen. Binnen 5 minuten weet ik precies waar ik aan toe ben. Welliswaar 'precies', want wat AI zegt, moet ook worden getoetst, maar het gaf mij over het onderwerp een zeer goed antwoord.

Ik gebruik AI ook om bepaalde code te vereenvoudigen. Dat werkt ook prima. Ik ben binnen 30 sec klaar.
cmegens @Kizanko18 augustus 2024 15:11
30 jaar geleden stonden dit soort meningen als ingezonden brieven in de krant over het internet. De jeugd die opgroeide met internet en alles maar kon opzoeken zou niet meer nieuwsgierig zijn. Ik durf hem toch wel aan dat veel van die jeugd nu LLM’s mogelijk heeft gemaakt.
JieBeta @Kizanko18 augustus 2024 19:39
Waarom we AI vooral gebruiken om de menselijke creativiteit na te bootsen? Omdat dat het enige interessante dat het LLMs een beetje goed in zijn. Bovendien doet het een beetje denken aan die AI citaat van de dag YouTube videos, waarbij het AI kanaal meer weergaven krijgt dan het menselijke kanaal, omdat AI meer consistente content per dag kan produceren, maar het vanaf 0 toch wel heel lastig is om echt viraal te gaan, en de meesten bij een paar honderd weergaven het alweer opgeven, omdat het niks oplevert en ze alle Cloud en API kosten anders toch moeten doorbetalen!
HummerHealey @Kizanko19 augustus 2024 07:30
Je doet de aanname dat je met AI niet creatief kan zijn.

In gevallen kan AI je juist helpen om je creativiteit te bevorderen door de minder leuke dingen van je over te nemen. Denk aan muziek productie waar AI je een voorstel kan doen tijdens mixen en masteren. Scheelt veel frustratie met het zoeken naar de dwarsliggende frequenties.

Voor AI image generation geld ook dat je je met creativiteit en talent beelden genereert die van een heel ander niveau zijn dan wat de gemiddelde, doe maar een plaatje, amateur uit deze modellen krijgt.
Coolstart
@Kizanko19 augustus 2024 07:55
Ik snap niet waarom we AI vooral gebruiken om de menselijke creativiteit na te bootsen?
AI wordt getrained op real-world data en die is afkomstig van mensen. Dus het is logisch dat AI dan mensen zal nabootsen.
En mijn mening is dat Ai dingen heel veel gezonde nadenkwerk eigenlijk in de rede valt en het wilt overnemen.
Ja dat is idd zo. De meeste mensen denken dat het wel zal 'meevallen' en focusen vervolgens op de beperkingen van AI van de afgelopen jaren. Ja maar... en dan volgt iets waarvan je weet dat het ofwel al opgelost is ofwel snel kan opgelost worden. AI is geen evolutie maar revolutie die nu ingezet wordt en nog voor decennia voor onrust zal zorgen. Jobverlies, snel aanpassen en de nieuwe realiteit enz.

AI zal idd alles van we vandaag doen stilletjesaan overnemen. Eigenlijk krijgen we een nieuwe superkracht en we gaan moeten uitzoeken op welke manier die superkracht de mensen helpt en niet bedrijven of machtshebbers.

Je gaat alles an AI kunnen vragen. Wat vroeger 1 miljard aan manuren kostte kan je nu uitwerken in een fractie van de prijs. Bugs kunnen automatisch gefixt worden als de automatisch tests op iets botsen of een persoon een melding maakt.

Krachtige AI kan miljoenen lijnen code schrijven en testen per minuut. Zelf een huis-tuin-keuken AI zal honderden lijnen code per minuut kunnen schrijven en deployen. Mits goede feedback loops gaat die App exact doen wat jij wil en jij kan met een klein prompt-team een zeer complexe app maken waar vroeger duizenden manuren voor nodig waren. Er gaat een punt komen dat AI beter weet dan wie ook wat wij mensen nodig hebben dus na verloop van tijd zal de prompter ook minder werk hebben.

Wat me ook opvalt is dat volwassenen neerkijken op de jeugd als het op digitaal aankomt maar ik zie in de praktijk dat net de nieuwe generatie afstand neemt van smartphones en digital detox introduceren. Op resto moet je stapeltjes maken en feestjes zijn soms te betreden zonder telefoon.

Door de komst van AI zal menselijkheid net weer een nieuwe waarde kennen. Geholpen worden door een persoon is iets anders dan een AI avatar dus ik kan me inbeelden dat bepaalde interacties weer menselijk worden omdat we de meerprijs willen betalen. Ook de lekkende kraan zal nog door een vakman gerepareerd moeten worden en ook uw muur zal niet vanzelf wit worden. Al kan ik me inbeelden dat robotica ook ooit een AI-hype zal meemaken en in een snel tempo repetitieve taken zal overnemen.
Wat is het nut van dit allemaal?
Er is geen absoluut nut omdat wij mensen gewoon geen nut hebben voor niets. Het enige nut dat je kan bedenken is dat AI ons superkrachten geeft om een geavanceerdere beschaving te worden. Zware ziektes zoals kanker geneesbaar, benutten energie van de zon, veel brandstof voor ruimtereizen enz.
MornixRS @Kizanko20 augustus 2024 12:15
Precies. Als ze dat willen doen moeten ze natuurlijk ook niet verwachten dat iemand voor AI content ook nog zou gaan betalen. Dát zou namelijk helemaal nergens op slaan.
Caayn 17 augustus 2024 13:30
dan kan je een hele hoop advocaten inhuren om de boel achteraf op te ruimen
Beschrijft toch wel mooi de werkwijze en gedachtengang van big tech/Google.

Je weet dat iets fout is maar daar heb je advocaten voor...
kodak @Caayn17 augustus 2024 14:18
Dat is de gedachtengang van wel meer ondernemers en mensen. Dat zien we hier ook regelmatig met reacties dat je prima andermans werk en content kan gebruiken zolang niemand je stopt. Vooral met argumenten dat het werk anders 'te duur' is of 'te veel moeite' kost om het eigen doel (zoals AI of entrainment) te bereiken.
ZinloosGeweldig @kodak17 augustus 2024 15:07
Ik heb het hier zelf niet vaak gezien, maar het is wel juist dat meer mensen zo denken. En helaas hebben degenen die bereid zijn over het meeste lijken te gaan, de grootste kans de top te bereiken.
Ryangr0 @kodak17 augustus 2024 17:32
Vergeten we even dat "de markt" mensen die iets wel kunnen maar niet mogen keihard discrimineert, voor het gemakt. Heeft als uitwerking dat de wereld minder snel ontwikkelt. Auteursrecht is wat mij betreft liever gisteren dan vandaag volledig afgeschaft. Niemand heeft er iets aan behalve de ultrarijken.
kodak @Ryangr017 augustus 2024 19:59
Wat bedoel je met niets mogen? Je hebt namelijk niet zomaar geen recht op vergoeding als anderen je werk klakkeloos gebruiken. Je hebt zelfs recht het gebruik te beperken zelfs al wil men je vergoeden.
k995 @Caayn17 augustus 2024 14:07
Dat is de mening van 1 persoon, geen idee warom je zou doen alsof die allemaal zo denken.
La1974 @k99517 augustus 2024 14:09
Niet zomaar 1 persoon in deze context.
k995 @La197417 augustus 2024 14:12
Jawel Eric Schmidt maakte deze uitspraken niemand anders
Vexxon @k99517 augustus 2024 14:30
Was het niet dezelfde man die zei dat als je privacy wilde je je maar beter niet op het internet moest begeven? Volgens mij was hij zelfs ceo ergens van. Kom hoe heet dat bedrijf ook alweer…
webhalla @Vexxon20 augustus 2024 15:49
Had hij dat bedrijf niet in korte tijd in de grond gewerkt? Zo snel dat het niet eens voldoende is voor een novelle.
La1974 @k99517 augustus 2024 14:15
Die toevallig redelijk wat invloed had binnen Google…
kftnl @La197417 augustus 2024 14:51
Eric Schmidt is een zeer invloedrijk persoon binnen zowel tech als overheden. Beetje rare uitspraken die hij doet hier die erop lijken dat hij niet zo goed snapt hoe LLM's echt werken. Echter past het wel in het proces van Google vroeger, waarin ze het hele internet kopiëerden en winst op maakten met de index. En later zelfde met nieuws. En het YouTube wat ze kochten dat toch vooral met auteursrecht schending in eerste instantie groot was geworden.
Heroic_Nonsense @kftnl17 augustus 2024 16:31
Nou ja, hij heeft een punt.

Als jij een dik document voert aan ChatGPT en vraagt om hier een geïndexeerde website van te maken, met navigatie, dan kan dat al. Dus de ChatGPT LLM is al zo slim om de context uit een document te halen en dat gestructureerd en volautomatisch in een werkende website om te zetten. Uploaden naar een server en klaar.

Dan is de stap naar het bouwen van een app op basis van een voorbeeld niet zo gek.

Dat stelen van gebruikers is dan wel een aantal stappen verder - maar geef het tijd.
ZinloosGeweldig @k99517 augustus 2024 15:06
Met "die allemaal" bedoel je Big Tech bedrijven?

Wat dacht je van: op basis van hun daden?
sypie @Caayn17 augustus 2024 16:13
Dan hoef je als bedrijf in ieder geval niet “evil” te zijn, dat laat je lekker aan de advocaten over.
Baserk 17 augustus 2024 14:10
Precies wat de mensheid nodig heeft mbt AI-technologie.
Geen maatschappelijk nut zoals kanker- of klimaat-onderzoek.

Maar de consumentenoptie om elke app te klonen die je wilt, met alle benodigde informatie. In 30 seconden.
Stroom verbruik voor dit soort idiote strapatsen? Teerzanden in Canada...
Sp3ci3s8472 @Baserk17 augustus 2024 16:31
Klimaat-onderzoek, als we het daar toch over hebben. Volgens mij kost een LLM "zoekopdracht" gigantisch veel meer stroom dan een zoekopdracht op een search engine die een "simpele" map-reduce uitvoert en vaak ook nog van caching gebruik kan maken.

Die grote tech bedrijven preken altijd klimaat en inclusie voor een hogere DEI score (wat ze ook alleen maar doen voor een betere score om in te investeren), maar zodra ze geld ruiken gaat dat meteen overboord.
GertMenkel
17 augustus 2024 13:39
LLM's kunnen dat helemaal nog niet, en ik vind de manier waarop dit nieuws gepresenteerd wordt (vooral op andere sites) wat overdreven. Het is niet alsof hij les heeft gegeven in apps kopiëren, het was slechts een realistisch voorbeeld dat onderdeel was van een groter geheel.

Zodra Tiktok verboden wordt, gaan andere Tiktoks gewoon direct TikTok kopiëren en "de nieuwe" TikTok proberen te worden. Dat is gewoon zeker, kijk maar naar wat er gebeurde toen Flappy Bird uit de winkel werd getrokken. Of het ook lukt om hetzelfde concept nog een keer populair te maken is maar de vraag, maar Facebook heeft met Instagram toch wel aardig succes. Momenteel probeert YouTube om TikTok 2.0 te worden met shorts, maar ik heb niet het idee dat ze zoveel succes hebben.

Dat "steel alle muziek" zou wel eens een sneer kunnen zijn naar Bytedance, die dit ook gewoon deed. Eerst de muziek toevoegen, en later toen de advocaten kwamen aankloppen dealtjes sluiten. YouTube deed dat overigens ook, maar dan met video's, al was dat wel voordat Google er mee betrokken raakte.

[Reactie gewijzigd door GertMenkel op 17 augustus 2024 13:40]

Alxndr 17 augustus 2024 13:46
Ik vraag me af in hoeverre de fundamentele zwakheden van LLMs een rol gaan spelen. Het is en blijft veredelde T9 zonder enig begrip of logica. Je kan er vast leuke dingen mee programmeren, maar 'even' tiktok kopieëren en publiceren in een uurtje?

De laatste weken hoor ik (in mijn info-bubbel) steeds meer geluiden dat de AI hype over z'n piek is en de bubbel gaat barsten. Als ik geld had zou ik short gaan op aandelen Nvidia, het zou me niets verbazen als de helft van de verdrievoudiging van de beurskoers gebakken lucht blijkt.

Tenzij een paar slimme koppen binnen een jaar met een 'echtere' vorm van AI op de proppen komen.

Maarja, wie ben ik :+
k995 @Alxndr17 augustus 2024 14:08
Het is en blijft veredelde T9
het is echt wel meer dan dat hoor.
Alxndr @k99519 augustus 2024 09:34
Nope, dat is het en dat blijft het. Het is de definitie van een LLM. Zodra het 'meer' is, is het geen LLM meer.
k995 @Alxndr19 augustus 2024 12:48
Neen een LLM zelf kan al veel meer dan dat en werkt ook heel anders.
Llopigat
@Alxndr17 augustus 2024 18:19
Ik vraag me af in hoeverre de fundamentele zwakheden van LLMs een rol gaan spelen. Het is en blijft veredelde T9 zonder enig begrip of logica. Je kan er vast leuke dingen mee programmeren, maar 'even' tiktok kopieëren en publiceren in een uurtje?
Het is inderdaad wel gedemonstreerd door mensen die door het koppelen van verschillende modellen zo iteratief een app in elkaar drukken.

Uiteraard is zo'n AI voornamelijk goed in het combineren van andermans ideeen, en niet in het maken van nieuwe ideeen. Want de huidige generatie AI's zijn met name statistisch gedreven knip en plak machines. Ik denk dat wat de hype heeft veroorzaakt de menselijke interface is die LLM's kunnen bieden. AI is niks nieuws maar nu ze er mee kunnen praten 'snapt' iedereen opeens dat het best veel kan. Helaas raken mensen een beetje overhypt dan en geloven door de stelligheid waarmee een ChatGPT zijn antwoorden presenteert dat ze met een ultraslim orakel te maken hebben.
Als ik geld had zou ik short gaan op aandelen Nvidia, het zou me niets verbazen als de helft van de verdrievoudiging van de beurskoers gebakken lucht blijkt.
Helemaal eens.
blorf @Llopigat17 augustus 2024 23:17
Geen idee hoe het precies in zijn werk gaat, maar volgens mij is het wel te doen: een app volledig functioneel installeren in een sandbox oid en een LLM laten proberen het te bedienen als een fictief persoon, waarna dmv vragen stellen de functionaliteit in kaart kan worden gebracht. Dit is een aantal blokken met functies die allemaal afzonderlijk niks voorstellen en al tig jaar in software-vorm bestaan . Er zijn geen apps die lokaal baanbrekende technologie toepassen.

[Reactie gewijzigd door blorf op 17 augustus 2024 23:23]

Mindmaster 17 augustus 2024 15:14
Als ik aan Erik Schmidt denk, denk ik altijd aan deze video: YouTube: "Don't Be Evil?" video - beta version
ExtremelyBroken 17 augustus 2024 15:58
Helaas niet het origineel, maar een hoop van het interview is hier te vinden YouTube: Ex-Google CEO's BANNED Interview | Eric Schmidt
REDSD 17 augustus 2024 20:12
Interessant om een inkijkje te krijgen in hoe deze top mannen denken.
Het laat wel duidelijk zien waarom dit soort bedrijven aan banden moeten worden gelegd.

Het gebrek aan respect voor andermans werk en creativiteit is tenenkrommend. Ook het gemak waarmee wordt gestimuleerd om het internet nog meer te vervuilen met zooi vind ik triest. In plaats van je bevoorrechte positite te gebruiken om de wereld te verbeteren, gaat het zelfs nu nog steeds vooral om geld.
themadone @REDSD18 augustus 2024 11:51
Schmidt is gewoon een beetje boos dat alphabet de hele AI boom gemist heeft en gaat nu allerlei negatieve scenario's de wereld in gooien om het onder controle te houden.

Maatje van me werkte tot voor kort bij google, en de paniek is daar stevig aanwezig. Als LLM's een vervanger worden voor de zoekmachine is google namelijk in 1 klap al zijn invloed kwijt.
Simon Weel 17 augustus 2024 13:26
Wat is 'llm'? Volgens WIkipedia 'Master of Laws'.

[Reactie gewijzigd door Simon Weel op 17 augustus 2024 13:28]

jekaer @Simon Weel17 augustus 2024 13:28
Large language model. Dat is de naam van de Techniek van AI modellen. Eigenlijk is het geen AI, maar tekst voorspellingen op basis van een hele grote basis teksten, vandaar de naam.
Frame164 @jekaer17 augustus 2024 13:42
Nuance: de techniek achter taalgebaseerde AI modellen. AI is immers meer dan alleen taal.
Caelorum @Simon Weel17 augustus 2024 13:28
Large language model. GPT, Gemini, alle hippe AI chats.
henkbob @Simon Weel17 augustus 2024 15:32
Ik snap niet zo goed waarom dit naar 0 gemodereerd wordt, ik heb precies dezelfde vraag (en bedankt mede tweakers voor het antwoord inmiddels). Was wel zo prettig geweest als Jay dit in het artikel verwerkt had.
RVervuurt @henkbob17 augustus 2024 16:00
Op een gegeven moment is een bepaalde afkorting of een bepaald woord zo normaal geworden, dat het niet elke keer uitgelegd hoeft te worden. Ga je een jaar terug in de archieven, wordt het nog elke keer uitgelegd en/of uitgeschreven, maar nu zijn wel wel op een punt waar llm zo “normaal” is geworden in het nerd-wereldje, dat het niet meer uitgelegd hoeft te worden.

Daarnaast, als ik op Google “llm“ schrijf, krijg ik meteen een heel prima uitleg voor wat het is, niet “master of law” zoals OP claimt,
Verwijderd @RVervuurt18 augustus 2024 03:31
Daarnaast, als ik op Google “llm“ schrijf, krijg ik meteen een heel prima uitleg voor wat het is, niet “master of law” zoals OP claimt,
Een echte koffiesproeier, helemaal in de context van de rest van de post.

Ik dacht dat het ondertussen basiskennis was dat google je in een infomatiebubbel stopt zodat zoekresultaten per persoon verschillen. Bovendien is de kans redelijk groot dat iemand die niet met de term "llm" bekend is een zoek/browse-geschiedenis heeft die wat verder van de nieuwste techwereld-hype af staat, zodat die eerder (voor die doelgroep) minder relevante resultaten voorgeschoteld krijgt.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 18 augustus 2024 03:47]

RVervuurt @Verwijderd18 augustus 2024 07:56
Ook in een browser die ik nooit gebruikt heb, in private modus, krijg ik gewoon Large Language Model te zien.

Doe ermee wat je wil, maar dat OP “master of law” te zien kreeg lijkt me schier onmogelijk.
Erik1337 @RVervuurt18 augustus 2024 11:47
Private mode is niet zo private voor Google, je ip adres is bijvoorbeeld nog steeds bekend.
HummerHealey @RVervuurt19 augustus 2024 07:31
Het gebruiken van afko's in communicatie is een no-go. Het is vragen om miscommunicatie.
GeeBee @HummerHealey19 augustus 2024 15:34
Je bedoelt misco?
HummerHealey @GeeBee20 augustus 2024 12:32
j.
Quintiemero @Simon Weel17 augustus 2024 14:25
Ja elke keer als ik op LinkedIn llm zie denk alleen maar aan Large Language model. Heel irritant.
Verwijderd @Simon Weel18 augustus 2024 03:38
Llm staat voor large language model:

Wikipedia: Groot taalmodel
jeroenathome 17 augustus 2024 14:50
Tot zo ver het moto: "Do no evil" aldus Google.
Verwijderd @jeroenathome17 augustus 2024 16:41
En wat heeft Google hiermee te maken? Omdat hij in verleden daar heeft gewerkt? :+
jeroenathome @Verwijderd17 augustus 2024 18:08
Ja. Het was gewoon het eerste wat in mij opkwam toen ik het artikel las.

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