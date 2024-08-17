Voormalig Google-topman Eric Schmidt heeft tijdens een vragensessie op de Stanford-universiteit gezegd dat ondernemers llm’s zullen kunnen inzetten om apps en content van apps te kopiëren. Schmidt opperde dat advocaten nadien 'de boel zullen kunnen opruimen' als dat nodig is.

Schmidt ging tijdens de vragensessie in op de nabije toekomst van AI-taalmodellen. De man opperde onder andere dat er de komende jaren grotere context windows mogelijk zullen zijn. Hierdoor zullen de AI-taalmodellen meer informatie kunnen verwerken en complexere taken kunnen uitvoeren. Hij claimde ook dat text-to-action steeds belangrijker zal worden. Dat wil zeggen dat tekstprompts van gebruikers zullen kunnen worden omgezet in uitvoerbare commando’s, bijvoorbeeld via een programmeertaal.

De voormalige topman van Google verwees na deze voorspelling naar de mogelijke ban van TikTok in de Verenigde Staten en legde een hypothetisch voorbeeld uit. "Als TikTok verboden wordt, stel ik voor dat jullie het volgende doen. Vraag aan jullie llm om een kopie van de app te maken en om vervolgens alle gebruikers en alle muziek van die app te stelen", klonk het. "Pas enkele persoonlijke voorkeuren toe en zeg aan de llm om dit programma binnen dertig seconden te maken. Publiceer de app in het komende uur. Als de app niet viraal raakt, pas dan een paar wijzigingen toe", stelde hij vervolgens.

Later in het gesprek nuanceerde hij zijn uitspraken, die vermoedelijk plaatsvonden in een educatieve context. "Ik pleit er niet voor om illegaal muziek te gaan stelen", klonk het. "Als jullie echter een beginnende ondernemer uit Silicon Valley zouden worden, dan kan je een hele hoop advocaten inhuren om de boel achteraf op te ruimen. En als niemand het product heeft gebruikt, maakt het ook niet uit dat je alle content hebt gestolen", zei Schmidt.

Schmidt claimde tijdens de vragensessie dat er in de nabije toekomst nog heel wat rechtszaken zullen komen over intellectueel eigendomsrecht. Hij denkt dat er een soort overeenkomst zal worden uitgewerkt waarin staat dat er een bepaald percentage van de omzet zal moeten worden uitbetaald aan de oorspronkelijke makers, net zoals dat vandaag in sommige gevallen bij auteursrechten van toepassing is.

De man kwam ook terug op de ontwikkeling van de Stargate-supercomputer die momenteel door OpenAI en Microsoft wordt ontwikkeld. Hij zei dat Sam Altman de kostprijs van deze supercomputer ongeveer op 300 miljard dollar schat, terwijl er nu 100 miljard dollar voor wordt uitgetrokken. De voormalige topman van Google zou ook nagedacht hebben over de energievoorziening die AI-supercomputers nodig hebben, en ziet daar grote uitdagingen. Hij raadde het regeringskabinet van de Verenigde Staten naar eigen zeggen aan om nauwere banden met Canada aan te halen, met het oog op de benodigde energievoorziening.

Kort nadat er beelden van de vragensessie op YouTube waren verschenen, liet Schmidt de opnames volgens Fortune verwijderen. Hij deed dat volgens The Wall Street Journal naar verluidt ook om uitspraken over de arbeidscultuur bij Google. De beelden zijn echter nog steeds terug te vinden op sociale media.