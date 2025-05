Gegevens van 3,2 miljoen Belgische WhatsApp-gebruikers zijn te koop op darkweb

De WhatsApp-gegevens van zo'n 3,2 miljoen Belgen worden op het darkweb te koop aangeboden. Het gaat om WhatsApp-nummers en gebruikers-ID's. Gebruikers wordt geadviseerd alert te zijn op phishing-sms'jes en frauduleuze telefoongesprekken.

De gegevens worden op een forum op het darkweb te koop aangeboden, waarschuwt Safeonweb.be. Dat is een overheidsinstantie die onderdeel is van het Centrum voor Cybersecurity België. Het Centrum voor Cybersecurity België laat tegenover De Morgen weten dat naast WhatsApp-nummers en gebruikers-ID's ook gebruikersgegevens zoals profielfoto's gelekt zijn. De gestolen gegevens kunnen gebruikt worden voor oplichting, waarschuwt de website, bijvoorbeeld via phishing.

Beveiligingsonderzoeker Inti De Ceukelaire zegt in de krant dat de gegevens via scraping zijn verzameld. De expert spreekt van een ongewoon grote database. "Het gaat om zo’n grote hoeveelheid, volgens mij zijn dit zowat alle Belgen die een WhatsApp-account hebben."

Safeonweb adviseert gebruikers om hun gegevens, zoals hun profielfoto en 'laatst gezien', af te schermen. Ook wordt gebruikers geadviseerd tweestapsverificatie in te schakelen en sceptisch te zijn als ze door een onbekende benaderd worden.