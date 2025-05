FlightAware meldt datalek waarbij onder meer wachtwoorden mogelijk zijn gelekt

FlightAware meldt een datalek waarbij onder meer de namen, e-mailadressen, wachtwoorden, telefoonnummers en laatste vier cijfers van creditcardnummers van gebruikers zijn blootgesteld. FlightAware is de populairste dienst voor het volgen van vluchten van commerciële vliegtuigen.

In een e-mail aan klanten laat FlightAware weten dat vrijwel alle persoonlijke gegevens van 'een onbepaald aantal' gebruikers mogelijk enige tijd zijn blootgesteld door een 'configuratiefout'. Volgens Strauss Borrelli, een advocatenkantoor dat namens FlightAware onderzoek doet naar het datalek, konden onbevoegde partijen tussen 1 januari 2021 en 25 juli 2024 mogelijk toegang krijgen tot gevoelige, persoonlijke informatie in de systemen van de dienst.

Daarbij gaat het in ieder geval om de gebruikersnaam, het wachtwoord en e-mailadres van gebruikers. Afhankelijk van de aanvullende informatie die ze aan hun account hebben toegevoegd, zouden ook de volledige naam, socialemedia-accounts, laatste vier cijfers van het creditcardnummer, het woon- en IP-adres, telefoonnummer, geboortejaar en de accountactiviteit zijn uitgelekt. Onder de accountactiviteit vallen onder meer geplaatste reacties en bekeken vluchten.

Volgens Flightaware is de configuratiefout onmiddellijk opgelost nadat deze op 25 juli werd ontdekt. Er wordt nog onderzoek gedaan of de blootgestelde gegevens zijn uitgebuit door kwaadwillenden. Het bedrijf zegt niet of de wachtwoorden waren gehasht en gesalt. Wel laat het weten dat alle gebruikers 'uit voorzorg' hun wachtwoord opnieuw moeten instellen.