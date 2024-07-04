Schoolboekenleverancier Iddink meldt opnieuw datalek

De schoolboekenleverancier Iddink Learning Materials meldt dat er een mogelijk datalek heeft plaatsgevonden. De kans dat er misbruik van het datalek is gemaakt, is volgens het bedrijf 'nihil tot klein'. In april van dit jaar werd Iddink nog slachtoffer van een ransomwareaanval.

De schoolbesturenorganisatie Sivon meldt dat een inloglink voor het inleveren van schoolboeken bij Iddink 'eenvoudig aan te passen' was. Hierdoor kon een kwaadwillende in theorie toegang verkrijgen tot informatie van leerlingen, waaronder namen, straatnamen, postcodes, woonplaatsen en informatie over de school en schoolboeken van de persoon. Meerdere ouders van kinderen hebben de kwetsbaarheid opgemerkt en dit bij Sivon gemeld. Voor zover bekend heeft er geen geautomatiseerde download van een grote hoeveelheid gegevens plaatsgevonden. Iddink meldde desondanks het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens, wat verplicht is.

Volgens het bedrijf is er een overlap tussen de gegevens die bij het betreffende datalek toegankelijk waren en de gegevens die bij de cyberaanval van april dit jaar werden buitgemaakt. In dat laatste geval ging het daarnaast ook om bankgegevens. Iddink levert naar eigen zeggen lesmateriaal aan 300.000 middelbareschoolleerlingen in Nederland en 120.000 scholieren in België.