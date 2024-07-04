'Ondersteuning voor audio delen via Auracast komt niet uit op Google Pixel 8a'

Ondersteuning voor Auracast om audio te delen via bluetooth komt vermoedelijk niet uit voor de Pixel 8a, maar wel op de Pixel 8 en 8 Pro. De benodigde code ontbreekt in de builds van Android 15-bèta's voor de Pixel 8a.

Auracast zit wel in de builds voor de Pixel 8 en 8 Pro, meldt Android Authority. De functie is nu nog niet te zien in de bèta's, maar is via een omweg al wel te activeren. Google noemt Auracast in Android 15 Bluetooth Audio Sharing. Gebruikers kunnen in de instellingen een audiostream vinden of zelf starten. Bij het zelf starten kunnen andere gebruikers door middel van een wachtwoord de stream ontvangen.

Een bron binnen Google zegt tegen de site dat het de bedoeling is dat alleen duurdere Pixel-telefoons de functie krijgen. Het is geen hardware-beperking, omdat alle chips die nieuwere versies van bluetooth nu ondersteunen ook Auracast aankunnen. Android 15 komt vermoedelijk volgende maand uit. Tweakers schreef eerder een achtergrondverhaal over Auracast.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 04-07-2024 17:07 15

04-07-2024 • 17:07

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Reacties (15)

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morpheus-nl 4 juli 2024 17:25
Erg jammer dit. Ik heb zelf het idee dat mensen o.a. een Pixel telefoon kopen voor lange ondersteuning en direct/het snelst de nieuwe features vanuit Google, en dan gaan ze weer onderscheid maken binnen de modellen terwijl het hardwarematig dus prima kan.

Ik snap als bepaalde hardware ontbreekt of niet krachtig genoeg is dat je de feature dan niet lanceert voor die modellen, maar het zou zo fijn zijn als ze de (nieuwe) features wel gelijk houden tussen de modellen als dit gewoon mogelijk is.
clannad @morpheus-nl4 juli 2024 17:35
Ik deel je gevoel van misnoegen.
Heb een Pixel 7 Pro en mis ook bepaalde features die perfect hardware matig mogelijk zijn.

Langs de ene kant heb je de lange ondersteuning op gebied van updates, langs de andere kant worden bepaalde features (onnodig) beperkt tot de nieuwste modellen.

Dit zal uiteindelijk een keuze zijn van de consument hoe belangrijk hij/zij deze uitbreidingen vindt, en welk bedrag men hiervoor wil betalen.
djduijs @clannad4 juli 2024 18:10
Je ziet het vaker bij Google, net zoals bijvoorbeeld magic eraser. Was alleen beschikbaar bij het nieuwe model en nu bijna overal. Als het geen hardware limitatie is zie ik het nog wel komen voor de 8a.
Lodd @djduijs5 juli 2024 01:23
Als eigenaar van een pixel 7 pro moet ik toch af en toe een beetje fronsen. De 8 kwam zo snel er na uit, en nu gaat de meeste aandacht uit naar de 8, zo ook met nieuwe features.

Overigens zijn een aantal beloofde features van de pixel 7 in NL volgens mij nooit van de grond gekomen.

Ik vind het een hele fijne telefoon in gebruik en veel van de features zou ik echt niet meer willen missen. Tegelijkertijd begint de accu nu al een knelpunt te worden. Kun je lang support bieden, maar dat maakt op deze manier ook niet meer uit.
djduijs @Lodd5 juli 2024 02:49
Features zoals? Sorry ik heb zelf ook een Pixel 7 gehad maar heb daar zelf een aantal problemen mee (zelf veroorzaakt )gehad. Heb daarom een Pixel 8 gekocht.

Maar wat is snel na wat? Tussen elke pixel zit ongeveer een jaar tussenin.

Wat accu betreft kan ik niet over meepraten, ik heb daarvoor te kort een Pixel 7 gehad. Ik zit nu helaas in de positie dat ik mijn Pixel 8 moet terugsturen vanwege groene strepen(daar is een jaar extra garantie plan voor ingeschakeld) in mn scherm. Maar de accu prestaties van mn Pixel 8 ben ik wel over te spreken.
Lodd @djduijs5 juli 2024 08:21
Er zou bijvoorbeeld een feature komen om op basis van spraakherkenning notulen van een vergadering op te nemen. Die zou later ook naar Nederland komen. Nooit meer wat van gehoord.
nerovectra @Lodd5 juli 2024 11:23
Je bedoelt een transcript? Ga naar Recorder, neem op en verschuif audio naar transcript. Werkt perfect op mijn drie jaar oude Pixel 6 Pro.

Het staat zelfs uitgelegd in de app Pixel Tips op je telefoon.
Fiets97 4 juli 2024 18:10
Als je als fabrikant toch al die paramaters niet meegeeft in de makefile voor je android build, waarom maak je het hardwarematig dan toch mogelijk om het wel te kunnen gebruiken?

Ik heb €550 neergeteld voor mijn 8a, weliswaar niet alleen voor deze feature, maar vind het behoorlijk naaiend dat ze dit soort streken uithalen met het idee dat ik maar een duurdere pixel telefoon met dezelfde CPU moet kopen zodat toevallig deze feature ineens wel werkt.
hiostu @Fiets974 juli 2024 20:39
Ik vond persoonlijk de Pixel 8a 550 euro niet echt waard. Ik heb de telefoon een maand geleden voor mijn dochter gekocht voor net onder de 200 euro en dan is het een hele goede telefoon voor het geld. Maar de normale prijs vond ik te hoog voor het toestel, dan zijn er toch betere toestellen te koop.
Manderlay1 @hiostu4 juli 2024 22:39
Zoals?
djwice @Fiets974 juli 2024 20:53
Wellicht is het tijdelijk zo: eerst naar de luxe telefoons, werkt dat een tijdje goed, port je hem ook naar de goedkopere telefoons.
nerovectra @Fiets975 juli 2024 11:28
Dat het er niet direct in komt, wil niet zeggen dat het er nooit in komt. Google is op dit vlak niet kinderachtig. Ze vermarkten alleen slecht hoeveel functies er alsnóg in feature drops naar oudere toestellen komen. Maar welke fabrikant vestigt graag de aandacht op toestellen die ze niet meer nieuw verkopen?

Ter referentie: ik heb een iPhone 13 van mijn werkgever met een oled scherm, maar ik moet op het scherm tikken of de telefoon oppakken om te zien of er een notificatie is. Voor die feature moest je Pro geld neerleggen ...
Jazco2nd 4 juli 2024 19:04
Het gaat hier puur om een optionele Bluetooth functie. 99% van de apparaten met Bluetooth ondersteunen niet alle features. Kijk maar eens naar het aantal apparaten dat bijvoorbeeld de LC3 codec ondersteund. Zelfs wanneer apparaten met BT5.3 of BT5.4 uitkomen, ondersteunen ze meestal alleen SBC. Treurig maar waar.

En dat terwijl de hardware het altijd ondersteund.

Het is niet vreemd dat Google software matig onderscheid maakt tussen de a serie en de rest. Wel jammer. Maarja, vanaf volgend jaar wss helemaal geen a serie meer.
djwice @Jazco2nd4 juli 2024 20:50
Zou een app dat gat kunnen oplossen? Of is het een lower level / "driver" ding?
djwice 4 juli 2024 20:48
Handig voor silent disco's.
In 1x streamen naar heel veel headsets.

Ook voor silent DJ parties. Stream je live mix naar de zaal.

[Reactie gewijzigd door djwice op 23 juli 2024 02:46]


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