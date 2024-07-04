'Ondersteuning voor audio delen via Auracast komt niet uit op Google Pixel 8a'

Ondersteuning voor Auracast om audio te delen via bluetooth komt vermoedelijk niet uit voor de Pixel 8a, maar wel op de Pixel 8 en 8 Pro. De benodigde code ontbreekt in de builds van Android 15-bèta's voor de Pixel 8a.

Auracast zit wel in de builds voor de Pixel 8 en 8 Pro, meldt Android Authority. De functie is nu nog niet te zien in de bèta's, maar is via een omweg al wel te activeren. Google noemt Auracast in Android 15 Bluetooth Audio Sharing. Gebruikers kunnen in de instellingen een audiostream vinden of zelf starten. Bij het zelf starten kunnen andere gebruikers door middel van een wachtwoord de stream ontvangen.

Een bron binnen Google zegt tegen de site dat het de bedoeling is dat alleen duurdere Pixel-telefoons de functie krijgen. Het is geen hardware-beperking, omdat alle chips die nieuwere versies van bluetooth nu ondersteunen ook Auracast aankunnen. Android 15 komt vermoedelijk volgende maand uit. Tweakers schreef eerder een achtergrondverhaal over Auracast.