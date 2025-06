Android krijgt ondersteuning voor streamen aankondigingen naar gehoorapparaten

Samsung Galaxy-smartphones met One UI 7 en Google Pixel 9-telefoons krijgen Auracast-ondersteuning voor gehoorapparaten. Daardoor kunnen zij audio van bijvoorbeeld stations- en vliegveldaankondigingen streamen, als die aankondigingen dat ondersteunen.

Voor het streamen van de aankondigingen is het scannen van een QR-code nodig, zegt Google. De telefoons en gehoorapparaten ondersteunen daarvoor Auracast, een onderdeel van de Bluetooth-standaard die regelt dat één zender naar alle ontvangers binnen bereik een audiosignaal kan sturen.

Gehoorapparaten kunnen dat, als zij ondersteuning hebben voor Bluetooth LE. Sommige gehoorapparaten hebben dat, al zijn niet alle modellen op de markt compatibel. Voor Galaxy-apparaten is een upgrade naar One UI 7 nodig. Dat zijn er tot nu toe niet veel, al komt de upgrade in de komende maanden naar meer Galaxy-telefoons.