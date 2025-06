Gurman: insiders zeggen dat er iets grondig mis is bij AI-divisie bij Apple

Mensen binnen Apple wisten al lange tijd dat het bedrijf de nieuwe versie van Siri zou moeten uitstellen. Er zou al lange tijd iets mis zijn in de divisie van Apple die moet werken aan Siri en AI-diensten.

De problemen met de release van de nieuwe Siri waren geen verrassing voor 'echte insiders', aldus Gurman. "Iedereen die bekend is met de AI-projecten van Apple, met name Siri, wist dat er al lange tijd iets goed mis was in dat (steeds belangrijker wordende) onderdeel van Apple." Het lukt de divisie niet om functies op tijd af te krijgen, voor ze alweer achterhaald zijn door ontwikkelingen bij andere bedrijven die bezig zijn met AI.

Gurman bracht eerder het gerucht naar buiten dat de volledig herziene versie van Siri pas zou komen in iOS 20 in 2027. Apple kondigde de herziene versie van Siri aan in juni vorig jaar, maar die is nog niet uitgekomen. Bovendien zou Apple het oude en nieuwe deel van Siri nog niet hebben samengevoegd in de komende versie, die dit voorjaar moet uitkomen.