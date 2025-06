Gebruikers van iPhone 16e melden problemen met bluetoothaudio

Verschillende gebruikers van de iPhone 16e melden problemen met het afspelen van muziek op bluetoothapparaten. Het is niet duidelijk waar dat probleem vandaan komt en hoe wijdverspreid het is.

Op onder andere Apples eigen forum en op de iPhone-subreddit melden meerdere gebruikers problemen. Die ontstaan bij het afspelen van audio via bluetoothapparaten. Dat kunnen zowel oortjes als speakers zijn. Bij die apparaten hapert de audio dan regelmatig. Apples klantenservice zegt tegen gebruikers dat het vooralsnog geen bekend probleem is.

Het is niet duidelijk hoe wijdverspreid het probleem is. Gebruikers melden de problemen in meerdere omstandigheden, maar een veelvoorkomende oorzaak lijkt te zijn dat gebruikers meerdere bluetoothapparaten tegelijk hebben gekoppeld. Het probleem komt voor op de iPhone 16e, die eerder deze maand uitkwam. Gebruikers lijken problemen te hebben met alle versies van iOS inclusief de recentste, het onlangs uitgebrachte iOS 18.3.2. Apple heeft vooralsnog niet gereageerd op de problemen.