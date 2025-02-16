Bloomberg: Apple wil Siri's AI-upgrade uitstellen, Vision Pro krijgt in april AI

Apple overweegt naar verluidt om de AI-update van Siri uit te stellen. In eerste instantie zou de nieuwe versie in iOS 18.4 verschijnen, maar volgens Bloomberg-journalist Mark Gurman wordt dat mogelijk 18.5. Daarnaast zou het bedrijf in april AI-functies willen toevoegen aan de Vision Pro.

Apples AI-upgrade voor Siri wordt geplaagd door bugs en andere technische problemen, schrijft Mark Gurman op basis van ingewijden. De geavanceerdere versie van de spraakassistent zou daardoor mogelijk niet op tijd klaar zijn voor een release in iOS 18.4, die in april moet verschijnen. Mogelijk wordt de update daardoor opgeschoven naar iOS 18.5, die op zijn vroegst in mei wordt uitgebracht. Apple overweegt ook om de functies wel al beschikbaar te maken in iOS 18.4, maar ze standaard uit te schakelen.

De nieuwe versie van Siri moet volgens Gurman functies in apps kunnen uitvoeren. Gebruikers kunnen de assistent dan bijvoorbeeld vragen om een specifiek chatgesprek op te zoeken, of om een bepaalde foto uit de telefoongalerij te vinden. Deze functies werken momenteel echter nog niet consistent, zeggen de bronnen tegen Gurman.

In 2026 verschijnt er naar verluidt nog een grote AI-update voor Siri. De assistent zou dan een doorlopend en 'natuurlijk' gesprek kunnen voeren met de gebruiker, net als mogelijk is bij ChatGPT Advanced Voice Mode en Google Gemini Live

Apples AI-functies zijn vooralsnog niet beschikbaar in de Europese Unie, maar daar komt binnenkort wel verandering in. De techgigant liet eerder weten dat Apple Intelligence in april beschikbaar komt in de EU. Het bedrijf bevestigde toen ook dat de nieuwe versie van Siri dan gebruikt kan worden door Europese gebruikers.

Verder meldt Gurman dat Apples mixedrealityheadset Vision Pro in april AI-functies krijgt als onderdeel van visionOS 2.4. De journalist zei vorig jaar al dat er hieraan gewerkt wordt. Het gaat onder meer om de functie Schrijfhulp, die teksten controleert op spelling en grammatica en ze kan herschrijven op basis van de gewenste toon. Ook kunnen Vision Pro-gebruikers vanaf dan emoji's genereren en de Image Playground-app gebruiken, die afbeeldingen aanpast op basis van prompts, aldus Gurman. Tegelijk zou er ook een Spatial Content-app beschikbaar komen, waarmee gebruikers volgens Bloomberg 3d-afbeeldingen en panorama's kunnen bekijken die speciaal voor de XR-bril zijn gemaakt.

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 16-02-2025 12:14 71

16-02-2025 • 12:14

71

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Apple Vision Pro

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Reacties (71)

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AMDLegion 16 februari 2025 12:52
Bij mij staat Siri uitgeschakeld op alle producten en dat gaat een AI Siri ook niet veranderen. Heb nog nooit een use case gezien online van concurrerende smart assistants ( Alexa, Google ) dat ik dacht van, nou dat is handig.
panterarosso @AMDLegion16 februari 2025 13:30
Ik kan met mijn handen vol mijn licht aan en uit doen of bijstellen, zonder mijn telefoon op te pakken afspraken in mijn agenda zetten, reminders plaatsen boodschappen lijstjes maken , als ( kook) wekker gebruiken etc,is dat levensveranderende functies, nee is het handig ja
Yzord
@panterarosso16 februari 2025 13:48
Het idee dat er constant iemand mee luistert te wachten totdat ik dr aanspreek bevalt me niet. En heb vaak gezien bij andere dat het ineens begint te praten. Zo onbeschoft ook al slaat ze wartaal uit.
DeNachtwacht @Yzord16 februari 2025 15:41
Je kan Hey Siri gewoon uitzetten, dan luistert hij alleen alleen als je een knop indrukt. Icm de Apple Watch gebruik ik het al jaren, @panterarosso noemt inderdaad een aantal zaken die handig zijn.

Maar ik moet ook zeggen dat ik al heel lang in de “eerst zien, dan geloven” modus zit met die AI Siri. Sinds Siri in het NL werkt, doen een aantal zaken zoals hierboven genoemd het prima, maar ook een flink aantal zaken niet. Een aantal basiscommando’s werkt prima maar “gewoon” praten en vraag en antwoord blijkt vaak al snel te moeilijk. Vrij basale complexere opdrachten (“doe de verlichting in de woonkamer én gang aan”) werken niet of wisselend. Na een aantal schreeuwerige “big upgrades”, ook aan bijv. HomeKit, is er precies 0% verbeterd aan de dingen die altijd al mis gaan.

Dus ik wacht even af met enthousiast worden…

[Reactie gewijzigd door DeNachtwacht op 16 februari 2025 15:45]

panterarosso @Yzord16 februari 2025 16:28
Het zijn net mensen, ik gebruik dan niet Siri maar Alexa, dat soort dingen heb ik daar niet echt meegemaakt, af en toe dat ik net even mis zit en ik een " wat wil je nu" krijg, je punt is overigens valide er zijn nu nog wel mogelijkheden om een offline alternatief te vinden, dat zal met de ai gebaseerde modellen waarschijnlijk niet gebeuren. Er is nog geen echt equivalent, zeg zoals Signal WhatsApp vervangt. Het zal altijd een afweging blijven tussen gemak en gevoel
tvtech @panterarosso16 februari 2025 16:12
Waarom dit allemaal doen terwijl je het ook kunt automatiseren dmv sensoren en automations? Roepen tegen Siri dat het licht aan moet of uit heb ik nooit begrepen, het mooie van automatiseren is juist dat je er niet over hoeft na te denken, je loopt ergens binnen en het licht gaat aan als het te donker is en weer uit als je weggaat of het licht genoeg is. Als je dit iedere keer met commando’s moet doen kun je net zo goed op de knoppen drukken m.i.
panterarosso @tvtech16 februari 2025 16:24
Geen Siri maar ja je kan een deel automatiseren, het licht gedeelte deels bv, het is ook maar wat je wil soms loop ik alleen ergens heen om iets naar binnen te brengen, hoeft het licht niet aan, andere kant zeg ik s' morgens 1 woord en een aantal lampen die ik aan wil gaan aan. Het is maar wat je voorkeur
tvtech @panterarosso16 februari 2025 16:58
Dat is het zeker ja. En het ligt er ook aan of je een geregeld leven hebt of dat iedere dag anders is. Dat is amper te automatiseren.
Llopigat
@tvtech17 februari 2025 00:09
Misschien wil je niet altijd het licht aan hebben? Bij mij hangt dat van veel dingen af. Teveel om te automatiseren. En ja zoals @tvtech zegt, mijn leven is totaal ongeregeld.

Wat ik gebruik zijn scenes die ik met een druk op de knop of met Siri aan kan sturen. Dat is genoeg automatisering voor mij. Meer wil ik helemaal niet.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 17 februari 2025 00:10]

Tasz @tvtech17 februari 2025 07:48
Waarom dit allemaal doen terwijl je het ook kunt automatiseren dmv sensoren en automations? Roepen tegen Siri dat het licht aan moet of uit heb ik nooit begrepen
Omdat je nu eenmaal niet alles kan ondervangen met sensors. Ik heb bijvoorbeeld helaas nog geen sensors gevonden die mijn "mood" kan scannen. Soms wil ik een andere licht scene of de verwarming een graad hoger of de Sonos iets harder omdat er een leuk nummer te horen is.

Dit soort commando's gaan ideaal via spraak.
tvtech @Tasz17 februari 2025 08:54
Daar heb je gelijk in. Ik heb een geregeld en voorspelbaar weekritme dus dat is te automatiseren. De verwarming staat dag en nacht op 20.5, zomer en winter. Licht scenes gebruiken we niet want dat is teveel gedoe, alleen gaat een lamp achter de bank zachter branden als we tv kijken anders spiegelt deze in het beeld.
jurgen Vdv @panterarosso16 februari 2025 19:22
Ik heb een huis vol mensen ik regel dat wel zonder siri
panterarosso @jurgen Vdv16 februari 2025 23:57
grin, maar zijn ze ook zo snel in de war als siri?
Gelomidor1 @AMDLegion16 februari 2025 20:09
Siri staat bij mij ook uit, maar als die AI zo goed werkt als chatGPT dan gaat ie absoluut aan. Hé Siri zet slaapkamer lamp aan op 50% en zet de lampen beneden uit en Ojah zet maar ff een wekker voor 06:30.
Hé Siri neem mijn stem op en verwoord het vervolgens beter en stuur het via whatsapp naar…
Man dit word zo handig.
Krijg je bericht binnen, vat het samen en laat me weten wat ik moet doen. Mogelijkheden zijn eindeloos
Skinnyice @AMDLegion16 februari 2025 19:29
Dan maak je zeker ook geen gebruik van CarPlay, waar Siri verplicht is?
Llopigat
@Skinnyice17 februari 2025 00:10
Dan moet je sowieso een auto hebben :)
AMDLegion @Skinnyice17 februari 2025 01:18
Correct, ik gebruik zelf geen carplay. Ingebouwde navigatie vind ik meer dan genoeg.
olafmol @Skinnyice17 februari 2025 12:31
Ik gebruik Apple Carplay, maar heb Siri zo ingesteld dat ie niet constant luistert naar "Hey siri" en alleen actief wordt na een "druk op de knop". Acceptable middle ground wat mij betreft.

Ik moet nog steeds grinniken als ik terug denk een een gesprek bij een investeerder, en elke keer als hij "VC" (als in "veecee") benoemde in het gesprek, dat z'n iPhone dacht dat hij "Hey Siri" zei. Hij werd helemaal gek en snapte er niks van, en ik moest echt mijn best doen om niet keihard in lachen uit te barsten. Ik kan je vertellen dat hij in dat gesprek zeker wel 50x het woord VC liet vallen namelijk ;P
Black Phoenix @AMDLegion17 februari 2025 09:17
Je hebt geen kinderen? Mijn kinderen gebruiken Siri meer dan ik. Voor alles. Lampen aan en uit, muziek aan of uit, zelfs de televisie kunnen ze er (deels) mee bedienen. Ze hebben geen iPad of iPhone, daarvoor vinden we ze te jong (8 en 2). Dus een aantal apparaten in huis en de verlichting kunnen zij niet bedienen. De fysieke knoppen zijn hier niet meer. Met Siri ondervangen we dat.
En daarnaast vind ik het zelf ook gewoon leuk om mee te knooien.
Metallize @AMDLegion17 februari 2025 14:07
Als je een Field-Engineer zoals ik ben, en rond rijdt in Ierland en de UK , dan is Siri (English Irish) toch wel handig.
Ik kan zonder problemen zeggen " hey siri call my boss" , " hey siri, navigate me to place X " .. zonder de handen van het stuur te nemen ;)

en het afluisteren ... ach 9 van de 10 keer vergeet ik m toch op de WC :Y) .. of hij zit in de jas op de kapstok
AMDLegion @Metallize17 februari 2025 16:00
Fair :) Ieder heeft z'n eigen workflow/lifestyle, ziet er naar uit dat jij er goed gebruik van kan maken. Ik heb ook veel use cases gezien in de reacties hier die makkelijker met automation kunnen opgelost worden, denk aan lichten uit en aan zetten bijvoorbeeld.

Afluisteren maak ik mij geen zorgen om :) Als ik iets zou ondernemen waar privacy en veiligheid bovenaan staan dan zou ik naar een plek gaan zonder mijn telefoons en dergelijke. Een telefoon luistert namelijk uberhaupt al af en blijft ten aller tijde een liability.
Metallize @AMDLegion18 februari 2025 09:51
mn lampen thuis gaan gewoon aan 30min voor de zon onder gaat ..geen siri voor nodig.. voor zo iets inderdaad!.
maar ik denk dat Irish-English Siri zo goed is , omdat Apple zn EU hoofdkantoor In Cork heeft zitten,en het daarom zo natuurlijk en goed klinkt. probeer het maar eens , dan zie je hoe ver achter de NL stem klinkt en reageerd ,
WhiteDog 16 februari 2025 12:44
Ik denk dat we in Nederland en België nog 3 versies van Siri achterzitten. Een jaar of twee geleden is de vlaamse stem zelfs gewoon verdwenen. En dat terwijl ze toch al vele jaren leuren met hun "neural engine" die vanzelf ging zorgen dat Siri beter ging worden...

Get your shit together Apple 😩
iworx @WhiteDog16 februari 2025 12:59
De Vlaamse stem is verdwenen omdat dat geknipte/geplakte stukjes tekst van Libelia De Splenter waren. Siri is nu een volledig synthetische stem. Helaas te Hollands.

De Neural Engine is voor machine learning taken en niet relevant in deze. Wanneer je bv. background blurring doet, FaceID gebruikt, foto's tagged met mensen, .. dan speelt de Neural Engine een rol.
b12e @iworx16 februari 2025 14:03
"Waarom" de Vlaamse versie verdwenen is doet er niet echt toe, maar punt is wel dat ik de Vlaamse versie mis en dat het gewoon mogelijk moet zijn om dat synthetisch na te bootsen.

Apple is gewoon "lui" in die zin voor de Benelux, want voor Franse, Spaanse, Engelse etc stemmen hebben ze wel "lokale" varianten.
Black Phoenix @b12e17 februari 2025 09:20
Dat is niet lui. Het marktgebied is te klein. Er is hier veel minder winst te halen voor het Nederlands/vlaamse taalgebied (zo’n 30miljoen sprekers) dan voor het Duitse (ruim 120 miljoen sprekers) of het Engelse (wereldtaal).
iew @iworx17 februari 2025 04:24
Mijn Siri is een Ierse dame, werkt prima met de commando's, ik doe alles in het Engels en zelfs mijn Ierse Siri heeft daar geen problemen mee... ;)
iSpace_61 16 februari 2025 12:31
Opinie

Ik snap wel waar zij vandaan komen, wij zijn al langer gewend om voice assistants te hebben wat het dus niet uniek maakt. Ook zie ik persoonlijk een trend van grote spelers/bedrijven die AI willen integreren in applicaties om echt een functie te dienen in plaats van alleen een vraagbaak.
Het is leuk om een verbeterde siri te hebben maar wat het nog beter maakt is dus echt een assistant die je gesprekken kan inlezen, samenvatting kan maken daarvan , kan opzoeken naar een chat geschiednis. Een foto kan vinden (Wat echt wel heel handig is , wat je nu al een tijdje kan doen handmatig). Etc etc.
ironic6925 16 februari 2025 14:57
Nieuwsbericht:
“Overweegt naar verluidt…”
“In eerste instantie zou…”
“Wordt mogelijk…”
“Zou het bedrijf…”

En dit alleen al uit de inleiding. Is dit dan een nieuwsbericht of een verzameling verwachtingen en aannames, geschoten als een soort hagel zodat er vast wel iets klopt? Ik word zo langzamerhand echt zo moe van al die geknipt en geplakte “Gurman” voorspellingen. Imo: Af en toe prima hoor maar vrijwel dagelijks is iets te veel van het goede.
mOrPhie @ironic692516 februari 2025 23:52
Idd. Zowel de voorspellingen van Gurman als die van Ming Chi Kuo worden al jaren niet meer achteraf gefactchecked. Ook op Tweakers niet. Daardoor kunnen ze met maar heel dun bewijs van alles roepen. Erg jammer.
Llopigat
@mOrPhie17 februari 2025 00:11
Hoe wil je dan geruchten en voorspellingen gaan factchecken? Apple gaat echt geen geruchten bevestigen omdat Tweakers het vraagt.
mOrPhie @Llopigat17 februari 2025 01:09
Je kunt achteraf checken of iets is uitgekomen. Zodra 18.4 en 18.5 zijn uitgekomen kun je controleren of de uitspraken van Gurman klopten. En dat zouden we met alle uitspraken van Gurman kunnen doen. En ook die van Ming Chi Kuo. En dan wel de categorie "duh" eruit gefilterd, want Gurman zegt ook altijd in augustus dat er in september een nieuwe iPhone uitkomt bijvoorbeeld.
Llopigat
@mOrPhie17 februari 2025 09:57
Ahhh achteraf, nu snap ik het.

Ja dat zou kunnen inderdaad. Macrumors had altijd een keer per jaar een overzicht van welke geruchten waar bleken en welke niet (en van wie ze vandaan kwamen). Ik weet niet of ze dat nog doen want ik volg die site niet meer, ik doe nu te weinig met Apple.
Sylves 16 februari 2025 20:50
Ik vind het wel een klein beetje genant worden hoor van Apple. Ze lopen al zo erg achter en dan krijgen ze dit ook weer niet op tijd voor elkaar. Ik ben steeds minder enthousiast over de iPhone aan het worden. Ik heb te pas en te onpas een soort rare vastlopers in de standaard Mail app, trage laadtijden in Safari etc. Misschien toch maar eens naar Android / Samsung overstappen.. Al vraag ik me af of die wel veel verder zijn met een stabiel performant OS en AI integraties..
Llopigat
@Sylves17 februari 2025 00:12
Nouja ze gaan wel vooruit. Zo'n grote faal als Apple maps was, is het nou ook weer niet :+
iew @Sylves17 februari 2025 04:32
Zou het misschien te maken kunnen hebben met de EU en de regels die zijn opgesteld omtrent AI vanuit de EU dat het even niet zo vlot loopt met het releasen van die AI functies hier in de EU ?

Persoonlijk heb ik geen enkel probleem zoals jij hier hebt opgenoemd met mijn Iphone SE 2022.
Llopigat
17 februari 2025 00:07
Zou Siri's AI dan ook voor mijn Homepod Mini's komen?

Ik irriteer me er al jaren aan dat Siri zo slecht werkt. Wat nog het vervelendste is, is dat hij vaak denkt dat ik vraag om iets af te spelen. Ik heb geen Apple Music maar ik heb helaas wel enkele liedjes in mijn Itunes Music library staan, die ik er maar niet uit krijg. Waaronder dat U2 album dat Steve Jobs ooit een keer aan iedereen heeft "geschonken". In de praktijk is het dus gewoon in mijn library gedumpt. Elke keer als ik het verwijder dan komt het weer terug. Ik wil graag een lege library hebben zodat Siri nooit meer kan denken dat ik muziek wil spelen omdat ik dat gewoon niet heb.

Maargoed, ik hoopte ook dat het met de AI wat intelligenter zou worden zodat dit niet meer zo vaak gebeurt.

Ik heb verder helemaal niets meer met iOS of macOS dus ik heb Apple's AI spullenboel nog niet eens kunnen proberen. Ik heb alleen nog die homepods omdat het de meest privacyvriendelijke optie was. Maar ik denk dat ik nu over ga naar Home Assistant + Llama. De Voice Preview box werkt beter dan ik verwachtte.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 17 februari 2025 00:16]

Menesis 17 februari 2025 08:25
Ik heb die AI een tijdje gebruikt op iPhone en macOS maar je wist er niks aan hoor, behalve een hoop kleurtjes in HDR overdrive (heel fel) op iPhone (zeer irritant)
Djerro123 16 februari 2025 12:49
Oké dus tijdens WWDC begin juni, werd “aPpLe InTeLiGeNcE” met veel poeha aangekondigd, en ze brengen het uit precies één maand voordat de volgende WWDC gepland staat?

Oké duidelijk. Ik hoop voor iedereen dat ze zullen aankondigen dat er geen iOS19 komt, maar dat ze eens tijd nemen om voort te bouwen op het drijfzand wat ze al hebben, in plaats van meer drijfzand oppervlakte toe te voegen aan het perceel.
Donstil
@Djerro12316 februari 2025 13:15
Oké dus tijdens WWDC begin juni, werd “aPpLe InTeLiGeNcE” met veel poeha aangekondigd, en ze brengen het uit precies één maand voordat de volgende WWDC gepland staat?
Apple intelligence is beschikbaar gekomen met iOS 18.1, 18.1 kwam uit op 28 Oktober afgelopen jaar.
Pufster @Donstil16 februari 2025 13:38
Ja maar als je kijkt waar het toen beschikbaar werd is dat niet echt wereldwijd te noemen. Plus nog het feit er nog altijd enkele features ontbreken of ze werken echt slecht vergeleken met de concurrenten.
Apple Intelligence is op veel vlakken een fail anno 2025.
Donstil
@Pufster16 februari 2025 14:03
Ja maar als je kijkt waar het toen beschikbaar werd is dat niet echt wereldwijd te noemen. Plus nog het feit er nog altijd enkele features ontbreken of ze werken echt slecht vergeleken met de concurrenten.
Apple Intelligence is op veel vlakken een fail anno 2025.
Er werd ook niet gesproken over wereldwijd in de comment waar ik op reageerde. Dit soort releases gaan altijd gefaseerd, dat is met Apple intelligence niet anders.

Ik gebruik het en zie het niet als een fail, zeker niet op “veel vlakken”, uiteraard is er wel ruimte voor verbetering maar dat is niet meer dan logisch, AI is nog volop in ontwikkeling.
Djerro123 @Donstil17 februari 2025 08:48
Okay technisch gezien heb je gelijk. Een aantal ML dingetjes hebben ze onder Apple Intelligence geschoven en die zijn inderdaad uitgebracht (veelal in Amerika).

Ik heb een iPhone, MacBook Pro, Mac mini, Apple TV en Apple Watch, maar vraag me dan echt sterk af wat jij gebruikt en schaart onder Apple Intelligence? Siri is nog net zo onbruikbaar als 3 jaar geleden (oh nee wacht, ik kan nu twee timers zetten!), de Mail app is een farce, herschrijven van teksten zit er niet in, ChatGPT integratie is er niet in het Nederlands, etc.

Serieuze vraag; wat gebruik je wel?
Donstil
@Djerro12317 februari 2025 10:10
Serieuze vraag; wat gebruik je wel?
Ik gebruik mijn device in het Engels dus kan alles gebruiken wat nu uit is.

Wat ik ook daadwerkelijk gebruik:

- Email categorisatie
- Notificatie samenvattingen.
- Teksten herschrijven.
- Items van foto’s halen
- Foto’s opzoeken

En in mindere mate of soms voor de leuk :

- Emoji’s maken
- Visual intelligence.
Djerro123 @Donstil17 februari 2025 12:18
Ah okay, daar zit nogal een verschil en iets wat niet iedereen wil doen (of simpelweg niet kan).

Daarnaast is het generatieve deel hiervan vrij summier en “slechts simpele” machine learning. Plus dat notificatie samenvattingen er weer uit zijn gehaald voor zover ik weet, nadat ze Nadal uit de kast hadden laten komen.

En laten we nou eerlijk zijn, is dit echt indrukwekkend? Nee. En bij lange na niet wat ze hadden aangekondigd.
Donstil
@Djerro12317 februari 2025 12:38
Ah okay, daar zit nogal een verschil en iets wat niet iedereen wil doen (of simpelweg niet kan).
Ja dan moet je wachten tot het in het Nederlands beschikbaar komt, dat is altijd zo geweest bij dergelijke functies. Dat doet verder niets af aan het orginele punt dat het reeds beschikbaar is.
Daarnaast is het generatieve deel hiervan vrij summier en “slechts simpele” machine learning. Plus dat notificatie samenvattingen er weer uit zijn gehaald voor zover ik weet, nadat ze Nadal uit de kast hadden laten komen.
Of het "slechts simpele" machine learning is doet er voor mij als eindgebruiker niet zo gek veel toe, ik kan het nu gebruiken en vind het handig en daarmee is het dan wel klaar :)

Samenvattingen zijn niet uitgeschakeld, ik zit op de laatste (Non-beta) iOS versie en is het gewoon actief. Er is wel wat aan geschaafd de laatste weken, omdat het nieuws niet altijd lekker werd samengevat. Misschien dat je daar op doelt?
En laten we nou eerlijk zijn, is dit echt indrukwekkend? Nee. En bij lange na niet wat ze hadden aangekondigd.
Dat dit voor een groot gedeelte on-device draait vind ik zeker wel indrukwekkend, het antwoord op je vraag is dus "Ja" wat mij betreft, voor jou kan dat een nee zijn maar dat zal voor iedereen persoonlijk zijn.

Ik weet niet wat je bedoeld met "Bij lange na niet wat ze hadden aangekondigd" want alles wat ze hadden aangekondigd zit er inmiddels in, behalve Siri met onscreen awareness waar ik persoonlijk ook erg op zit te wachten. Dat zou naar 18.4 komen maar is mogelijk uitgesteld als we de geruchten moeten geloven. Deze week zal blijken of dat ook echt zo is als 18.4 Beta 1 uit komt.
DNN!S
@Pufster16 februari 2025 16:15
Welk soort voorbeelden moet ik aan denken als ik lees “veel vlakken”?
jpsch 16 februari 2025 12:55
What's in it for me? Zoals ze dat in Nederland zeggen.
Rhaegar1 16 februari 2025 16:05
Nou ik lees anders al een jaar dat wat Apple doet ver is en iedereen stof gaat laten happen wanneer ze los gaan. Wel leuk altijd die fanboys. Apple heeft gewoon de boot gemist en heeft genoeg geld om het wel weer in te lopen maar hier hebben ze echt zitten slapen

[Reactie gewijzigd door Rhaegar1 op 16 februari 2025 20:09]

SE USER @Rhaegar116 februari 2025 19:03
Ik niks begrijp van wat schrijft je

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