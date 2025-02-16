Bloomberg: Apple wil Siri's AI-upgrade uitstellen, Vision Pro krijgt in april AI

Apple overweegt naar verluidt om de AI-update van Siri uit te stellen. In eerste instantie zou de nieuwe versie in iOS 18.4 verschijnen, maar volgens Bloomberg-journalist Mark Gurman wordt dat mogelijk 18.5. Daarnaast zou het bedrijf in april AI-functies willen toevoegen aan de Vision Pro.

Apples AI-upgrade voor Siri wordt geplaagd door bugs en andere technische problemen, schrijft Mark Gurman op basis van ingewijden. De geavanceerdere versie van de spraakassistent zou daardoor mogelijk niet op tijd klaar zijn voor een release in iOS 18.4, die in april moet verschijnen. Mogelijk wordt de update daardoor opgeschoven naar iOS 18.5, die op zijn vroegst in mei wordt uitgebracht. Apple overweegt ook om de functies wel al beschikbaar te maken in iOS 18.4, maar ze standaard uit te schakelen.

De nieuwe versie van Siri moet volgens Gurman functies in apps kunnen uitvoeren. Gebruikers kunnen de assistent dan bijvoorbeeld vragen om een specifiek chatgesprek op te zoeken, of om een bepaalde foto uit de telefoongalerij te vinden. Deze functies werken momenteel echter nog niet consistent, zeggen de bronnen tegen Gurman.

In 2026 verschijnt er naar verluidt nog een grote AI-update voor Siri. De assistent zou dan een doorlopend en 'natuurlijk' gesprek kunnen voeren met de gebruiker, net als mogelijk is bij ChatGPT Advanced Voice Mode en Google Gemini Live

Apples AI-functies zijn vooralsnog niet beschikbaar in de Europese Unie, maar daar komt binnenkort wel verandering in. De techgigant liet eerder weten dat Apple Intelligence in april beschikbaar komt in de EU. Het bedrijf bevestigde toen ook dat de nieuwe versie van Siri dan gebruikt kan worden door Europese gebruikers.

Verder meldt Gurman dat Apples mixedrealityheadset Vision Pro in april AI-functies krijgt als onderdeel van visionOS 2.4. De journalist zei vorig jaar al dat er hieraan gewerkt wordt. Het gaat onder meer om de functie Schrijfhulp, die teksten controleert op spelling en grammatica en ze kan herschrijven op basis van de gewenste toon. Ook kunnen Vision Pro-gebruikers vanaf dan emoji's genereren en de Image Playground-app gebruiken, die afbeeldingen aanpast op basis van prompts, aldus Gurman. Tegelijk zou er ook een Spatial Content-app beschikbaar komen, waarmee gebruikers volgens Bloomberg 3d-afbeeldingen en panorama's kunnen bekijken die speciaal voor de XR-bril zijn gemaakt.