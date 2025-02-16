Meta wil onderzeese glasvezelkabel van 50.000 kilometer aanleggen

Meta heeft bevestigd dat het van plan is om een onderzeese glasvezelkabel aan te leggen die meer dan 50.000 kilometer bestrijkt. Daarmee wordt het volgens de techreus het langste onderzeekabelnetwerk ter wereld.

Meta wil met Project Waterworth een kabel leggen die van de oostkust van de VS via Brazilië en Zuid-Afrika naar India loopt, om vervolgens via Australië bij de westkust van de VS te belanden. Volgens de techreus moet het kabelproject een grote rol gaan spelen bij het wereldwijd beschikbaar maken van AI-diensten 'en andere opkomende technologieën'. Ook noemt Meta specifiek dat Waterworth de groei van de digitale infrastructuur in India moet versnellen.

Het bedrijf zegt dat er voor de glasvezelkabel 24 vezelparen gebruikt worden. Bij veel andere onderzeekabels worden acht tot zestien vezelparen toegepast. De kabel wordt op een diepte van maximaal zeven kilometer onderwater geplaatst. In gebieden met een hoog risico op beschadigingen, zoals in ondiepe wateren, wordt de kabel in de zeebodem begraven.

In november meldde TechCrunch op basis van eigen bronnen al dat Meta werkt aan dit project. Volgens het medium steekt Meta hier minstens 10 miljard dollar in, maar dat heeft de techreus nog niet bevestigd. Het is de eerste datakabel die volledig in handen is van Meta. Volgens TechCrunch wil het bedrijf minder afhankelijk zijn van onderzeese kabels van derden, zodat het de kwaliteit van de data van zijn eigen diensten beter kan garanderen. Meta is al wel gedeeltelijk eigenaar van zestien andere onderzeese kabelnetwerken, waaronder 2Africa, dat met een lengte van 45.000 kilometer momenteel het grootste onderzeekabelproject ter wereld is.

Meta Project Waterworth

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 16-02-2025 13:11 190

16-02-2025 • 13:11

190

Lees meer

Reuters: Meta gaat betaalde versie van Meta AI-chatbot testen
Reuters: Meta gaat betaalde versie van Meta AI-chatbot testen Nieuws van 28 februari 2025
Rusland: Russische datakabel in Oostzee werd beschadigd
Rusland: Russische datakabel in Oostzee werd beschadigd Nieuws van 9 februari 2025
Zweden en Finland ontdekken opnieuw breuk in internetkabel - update
Zweden en Finland ontdekken opnieuw breuk in internetkabel - update Nieuws van 3 december 2024
'Meta wil 10 miljard dollar investeren in wereldwijde onderzeese glasvezelkabel'
'Meta wil 10 miljard dollar investeren in wereldwijde onderzeese glasvezelkabel' Nieuws van 29 november 2024
Google investeert een miljard dollar in onderzeese datakabels tussen VS en Japan
Google investeert een miljard dollar in onderzeese datakabels tussen VS en Japan Nieuws van 12 april 2024
Facebook legt met partners onderzeese internetkabel rond Afrika
Facebook legt met partners onderzeese internetkabel rond Afrika Nieuws van 15 mei 2020
Meer producten en artikelen
Internettoegang Meta Glasvezel Internetverbinding Kabel

Reacties (190)

-Moderatie-faq
190
183
64
3
0
59
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
BlueBird022 16 februari 2025 13:52
Geen vergunningen voor afgeven dus. Moet je nooit afhankelijk van willen worden want dan hebben ze je.

[Reactie gewijzigd door BlueBird022 op 16 februari 2025 13:53]

tw_gotcha @BlueBird02216 februari 2025 13:59
https://www.marineinsight...n-and-legal-implications/
ik lees hieruit:

Can you do anything in international waters?
International waters are subject to the concept of “freedom of the high seas,” which grants states and individuals certain freedoms and rights. The article 87 (1) of the 1982 Convention, the freedoms of high seas expressly enumerate the following freedom:

a) freedom of navigation;
b) freedom of overflight;
c) freedom to lay submarine cables and pipelines;
d) freedom to construct artificial islands and other installations permitted under international law;
e) freedom of fishing;
f) freedom of scientific research.

It should be noted that a ship may not change its flag during a voyage or while in a port of call. (Article 92 (1)). Every State shall effectively exercise its jurisdiction and control in administrative, technical and social matters over ships flying its flag mentioned under Article 94 (1) of UNCLOS.
dus wie moet wel of niet een vergunning geven? alleen voor het aan land komen van een verbinding

[Reactie gewijzigd door tw_gotcha op 16 februari 2025 14:00]

panterarosso @tw_gotcha17 februari 2025 00:08
hooguit in een exclusieve economische zones zou er wat te doen zijn

goed voorbeeld is ook brandstof

in haven moeten schepen gasolie gebruiken, in de eu EEZ laagzwavelige olie, maar daarbuiten kunnen schepen gewoon op de goedkoopste resten van de raffinage varen. Misschien voor we onze industrie helemaal afbreken en nog meer dan de 4miljard pakjes per jaar aanvullen met de rest even nadenken over die milieuschade
rubenkemp @panterarosso17 februari 2025 13:21
Ik volg niet hoe het afbreken van 'onze' industrie (eigendom van buitenlands grootkapitaal met de macht om ieder moment te vertrekken naar oorden waar meer vervuiling wordt toegestaan) negatief bij zou dragen aan... ja aan wat eigenlijk? Juist de schadelijke drijfolie is een bijproduct van de intensieve raffinaderij in Nederland en België. Waar ligt de schuld? Of verdient Nederland hier handig een boterham aan een schadelijk proces onder het mom van 'het is veel schoner om het hier te doen dan daar'?

Bovenal gaat het hier over een internetverbinding. Hoe heeft dat te maken met Nederland of de EU? Stel je een redundant netwerk voor dat de EU moet aanleggen?

[Reactie gewijzigd door rubenkemp op 17 februari 2025 13:23]

panterarosso @rubenkemp17 februari 2025 17:41
Absoluut niet, de eu moet zich verre houden van dit.

Ik moet zeggen het was een tijd geleden dat ik zo " grootkapitaal" ed gehoord heb , de vrije volk tijd.

Mijn punt was dat als je niet afhankelijk wil zijn zowel uit strategisch als milieu overweging dan moet je als overheid 1 ding niet doen en dat is met meer regels en belastingen bedrijven wegjagen,
Bender @BlueBird02216 februari 2025 15:28
Onzin.
Momenteel is 70% aangelegd door commerciële bedrijven (vooral Google, Meta, Microsoft en Amazon) en daar zijn ook geen problemen mee.
BlueBird022 @Bender16 februari 2025 22:58
Ik vertrouw veel van deze partijen niet zo. Hebben we ook goede redenen voor.
panterarosso @BlueBird02217 februari 2025 00:06
zoals? bedrijven hebben maar paar motivatoren, voortbestaan, geld verdienen. Daar veranderd niets aan

overheden hebben ideologie, wat dat kan doen wel buiten de historische voorbeelden, zie dan bijvoorbeeld toeslagen pensioenen. Overheden kun je veel minder voorspellen.
tw_gotcha @panterarosso17 februari 2025 07:33
er zijn echt wel bedrijven die het beter doen dan anderen, bepaalde principes handhaven, keuzes maken. De maximalisatie van winst is niet een zaligmakend principe voor iedereen. Wel winst, maar niet op de maniervan de grote tech. Zij houden zich nergens meer aan wat betreft de effecten op dewereld die ze hebben.Ik denk dat dat deels komt omdat de ceo's een persoonlijkheidsstoornis hebben. Heel weinig empathie, een cult van verheerlijking opgebouwd (want heel rijk is blijkbaar heel slim of visionair), geen kritiek dulden, een stempel willen drukken op de wereld
CamelKnight @tw_gotcha17 februari 2025 08:52
Vergeet de druk van aandeelhouders niet. Het gros van de aandeelhouders kijkt alleen maar naar hoeveel geld jouw aandelen waard zijn en jaar op jaar binnenbrengen. Die geven geen piep om milieuschade of hoe dat te voorkomen tenzij dat extra geld in het laatje brengt.
Maar dat soort gasten bepaalt wel de richting van het bedrijf en of jij als CEO nog langer op je stoeltje mag zitten.
panterarosso @tw_gotcha17 februari 2025 17:47
Voorbeelden, veel merken die zulke claims maken blijken later vaak homeopathische waarheid te verkopen, lege marketing waar de klant en de wereld niet beter van wordt.

Ceo's vooral die bedrijven van nul op bouwen zijn inderdaad zelden " normale" mensen, want normale mensen bouwen geen miljarden bedrijven op die kopen er wat
tw_gotcha @panterarosso17 februari 2025 19:14
Er is denk ik een schaal verschil. Ik denk ook dat je een verschil moet maken tussen de grote maak-industrie (kleding en zo) en niets van waarde toevoegende bedrijven zoals facebook, en aan de andere kant kleinere bedrijven die bezig zijn in duurzaam landgebruik. Die zijn echt niet 100% goed maar wel beter. En ik ken ingenieursburreaus die echt wel proberen goed werk te doen en volgens bepaalde principes werken en niet alleen maar winst maken. Ziekenhuizen die wel zorg leveren, tegen de hopeloze regels van de verzekeraars in. Hoe groter des te minder scrupulus. De AHs en andere ketens verhogen hun prijzen als het slecht gaat met de maatschappij, evenals Shell en anderen. Geen enkel medeleven. Er is denk ik een verschil tussen winst maximaliseren, en een 'normale' winst maken. Maar ik heb daar geen definities of feiten van, meer een gevoel.
panterarosso @tw_gotcha18 februari 2025 09:57
is het zo dat de facebooks niets toevoegen? begrijp me goed mij zie je er niet maar miljarden mensen gebruiken diensten als facebook tiktok instagram en dergelijke, dat in zichzelf is bewijs dat mensen het van waarde vinden.

De verzekeringen bepalen de regels niet, die krijgen ze grotendeels ook opgelegd.

De supermarkten spelen handig in op onze wensen en zwakten, dat is waar,. de Shells van deze wereld, tja hoe groot is het aandeel accijnzen, energietaxen btw etc op onze energie/brandstoffen, Shell verdient geld maar de staat is nog veel meer afhankelijk ervan
Nystran @panterarosso17 februari 2025 22:16
zoals? bedrijven hebben maar paar motivatoren, voortbestaan, geld verdienen. Daar veranderd niets aan
Behalve dat die kabels niet hun primaire bron van inkomsten zijn. En mogelijk zeer effectief zijn om politiek in te zetten, om hun primaire bron van inkomsten veilig te stellen.
Bender @BlueBird02217 februari 2025 09:18
Waarom niet?
Er liggen al 15 jaar zeekabels van ze en daar is niks mis mee.

Je vertrouwd de overheid wel dat het koste efficiënt en goed gebeurt?
Want we hebben het altijd over meerdere overheden, dus ook iemand aan de andere kant.. die misschien wil meeluisteren.
OruBLMsFrl @Bender17 februari 2025 12:19
Laten we misschien niet alle overheden wereldwijd, maar de meest overheden wel graag meer blijven vertrouwen dan Meta ja. Anders is echt het einde zoek en neemt zo een bedrijf via Cambridge Analytica wegen uiteindelijk de hele boel over.
Vergeet niet dat Meta direct verdient aan polarisatie en clickbait, liefst persoonlijk profiel gestuurd met zoveel mogelijk data, gerust ook medische data.
Bender @OruBLMsFrl17 februari 2025 14:14
Ik zou oprecht niet weten waarom je op dit moment Amerika zou vertrouwen.. Ik vertrouw momenteel eerder Meta dan de Amerikaanse overheid.. En eigenlijk naar afrika hetzelfde.. zuid amerika eigenlijk ook wel..
Canada zou ik misschien nog wel aandurven..
junkchaser @BlueBird02217 februari 2025 14:16
Zet je eigen VPN cloud op? Kostelijk, maar wel te vertrouwen :)
Fox3214 @Bender17 februari 2025 10:21
Dit dus.

Ben een beetje klaar dat alles maar wat groot en tech is gelijk een soort duivels partij is. Het lijkt bijna complot theorie geneuzel allemaal. 90% van alle hosting waarbij veel mensen dagelijks gebruikt van maken zijn van deze grote tech bedrijven.
Bender @Fox321417 februari 2025 12:07
Plus dat ik er niet op zit te wachten op de zoveelste belastingverhoging omdat we onderzee kabels gaan leggen.
Frame164 @BlueBird02216 februari 2025 14:12
Dan moet je zelf verbindingen aanleggen als land, bedrijf, etc.
BlueBird022 @Frame16416 februari 2025 22:58
Inderdaad, dat lijkt mij stukken beter. Samenwerken met andere landen in plaats van private partijen.
YopY @BlueBird02217 februari 2025 10:04
Dat klinkt leuk in theorie, maar dat is gebonden aan erg veel regels en procedures, o.a. aanbestedingen; d'r komen weinig internationale projecten van de grond hierdoor, omdat elk land zijn eigen deel wil claimen en hun eigen interesses voorop wil zetten.
Bender @BlueBird02217 februari 2025 14:15
Beter in welk opzicht?
Jij bent er bereid voor meer belasting te gaan betalen?
BCC @Bender17 februari 2025 15:41
Dat is grappig - laat deze techreuzen nou juist zo goed als geen belasting afdragen - anders had de overheid dit inderdaad wel kunnen betalen.
Bender @BCC17 februari 2025 15:55
Het is een utopie om te denken dat het daar aan besteed gaat worden, in plaats van het funden van de overheid.
BCC @Bender17 februari 2025 16:03
Klopt, maar het is ook een utopie om te denken dat je zoiets belangrijks als internet aan de vrij markt kan overlaten.
SuperDre
@BlueBird02216 februari 2025 19:15
Maar je bent hier toch niet van afhankelijk, er zijn toch gewoon alternatieven. Deze kabel is vooral voir meta en hun toekomstige diensten zelf bedoelt. Niemand verplicht je sowieso om hun kabel te gebruiken.
MightyFool 16 februari 2025 13:18
Hmm en wordt deze kabel dan opengesteld voor iedereen of alleen voor Facebook data?
Bender @MightyFool16 februari 2025 15:24
2Africa en Marea zijn ook door Meta (mede) gefinancierd en zijn niet exclusief voor de financierders.

Dus geen reden om aan te nemen dat deze dan wel enkel voor FB zelf zal zijn.
pixeled @MightyFool16 februari 2025 13:29
Meta's eerste doel lijkt te zijn om transport en werking van hun eigen data en diensten te garanderen, dus dat zal voorrang hebben. Het lijkt me echter dat ze eventuele overcapaciteit zeker zullen proberen te verhuren om de investering van de kabel sneller terug te verdienen.
poststamp @pixeled16 februari 2025 15:29
En spioneren ze dan op de verhuurde capaciteit? Ik vertrouw dat bedrijf niet zo.
Ebbez @poststamp16 februari 2025 16:09
Tja als je onversleutelde berichten/netwerk verkeer stuurt wel ja.. Tenzij je het over meta-info (vanaf/naar welk IP-adres, hoelaat, frequentie, en dergelijke) van netwerkpakketjes hebt.

[Reactie gewijzigd door Ebbez op 16 februari 2025 16:09]

Nox @Ebbez17 februari 2025 08:11
Je doet hier wel een behoorlijke aanname dat meta spioneert op die kabel. Zo'n kabel bevat meer dan 2 vezels, je kan ook een vezelpaar afnemen. Dan spioneert meta waarschijnlijk niet, vooral omdat dat een stuk lastiger is. En ook als je bandbreedte afneemt hoogstwaarschijnlijk niet. Het zijn professionele enterprisediensten die ze verkopen aan partijen. Ze geven het niet voor 2 tientjes in de maand weg.
Sebastian1313 @poststamp16 februari 2025 19:31
De Amerikaanse overheid ziet zowiezo alle data. Daar hebben ze Meta echt niet voor nodig hoor.

Een weliswaar oud citaat "De NSA verzamelt elke dag 5 miljard locatiegegevens van mobiele telefoons" is in 2025 echt niet heel erg veel veranderd...
YopY @poststamp17 februari 2025 10:04
En spioneren ze dan op de verhuurde capaciteit? Ik vertrouw dat bedrijf niet zo.
Als dat legaal is dan wel, als dat niet legaal is dan zullen ze problemen krijgen. In een perfecte wereld natuurlijk.
cracking cloud @MightyFool16 februari 2025 18:07
Alleen voor facebook met een hotlink naar het white house
SuperDre
@MightyFool16 februari 2025 19:05
Maakt dat uit? Als zij zelf betalen, dan mogen ze ook zelf beslissen wie op die kabel mag zitten. Ga er maar van uit dat zij niet de enige zullen zijn, maar zeker niet jan en alleman er op zullen zitten.
Bulls @MightyFool16 februari 2025 13:34
Loopt niet eens langs Europa zo te zien
NitSuA @Bulls16 februari 2025 13:38
Dat zegt niets, daar lopen ongetwijfeld al genoeg verbindingen naartoe.
Thomg @Bulls16 februari 2025 14:40
Denk dat dat vooral te maken heeft dat er al heel erg veel kabels liggen tussen de VS en Europa, beetje redundant.
vinkjb @Bulls16 februari 2025 13:42
Gelukkig maar, weg met facebook en al die media troep. Kan ik makkelijk zeggen want ik heb niks alleen whatsapp
jongetje
@vinkjb16 februari 2025 13:44
WhatsApp is ook van meta dus daarmee sponsor je hem ook met je gegevens.
Ablaze @vinkjb16 februari 2025 15:54
Beter stap je over op Signal want WhatsApp is alsnog van deze multinational.
david-v
@vinkjb16 februari 2025 13:50
Kan ik makkelijk zeggen want ik heb niks alleen whatsapp
Pas als je WhatsApp verwijderd ben je echt geloofwaardig wat mij betreft.
-Colossalman- @david-v16 februari 2025 21:25
Oprechte interesse, Ik heb een facebook account maar gebruik deze niet. Alleen om zo nu en dan te zoeken. Wat kan meta hiermee?
Znorkus @-Colossalman-16 februari 2025 22:23
Een compleet profiel opbouwen van wie je bent, wie je vrienden zijn, welke websites je bezoekt, waar je bent, waar je werkt, waar je eet, waar je je boodschapoen doet, etc etc etc.
-Colossalman- @Znorkus17 februari 2025 20:50
Ik gebruik alleen de web versie en ben standaard niet ingelogd. Doe nog eens een suggestie
Grabbels @vinkjb17 februari 2025 06:04
Kun je dat makkelijk zeggen ja? Whatsapp is van Meta, en op Whatsapp deel jij ongetwijfeld gevoelige en belangrijke gegevens.
Dutch_CroniC @Bulls16 februari 2025 15:54
Dit is voor de huidige high latency areas. Meta wil ook daar low latency om e.e.a. te bewerkstelligen.
Wat dat is weet ik niet, maar ze hebben blijkbaar snellere responsetijden nodig.
WillySis @Bulls16 februari 2025 21:21
De route Europa Amerika wordt al door een flink aantal kabels verzorgt. Wat mij meer opvalt is dat Japan niet aangedaan wordt. Daar is wel behoefte aan een uitbreiding van de capaciteit. Indonesië en Australië worden wel aangedaan. Daar bestaat ook wel een behoefte aan uitbreiding van de capaciteit, maar minder sterk als richting Japan.
david-v
@xxs16 februari 2025 20:02
Volgens mij besef je niet hoeveel kabels Europa aandoen.

Ik denk dat juist India heel blij is dat ze iets minder geïsoleerd zijn.
xxs @david-v17 februari 2025 08:44
Altijd fijn dat mensen die ik niet ken menen te weten wat ik wel/niet weet.

Europa is een heel belangrijk internetknooppunt was als we een langdurige verstoring hebben in onze infra? Dan is een extra kabeltje buiten Europa om altijd handig.
Splorky @xxs17 februari 2025 06:50
Dan zou ik eerder denken dat Europa heeft aangegeven dat Facebook data van Europeanen niet mag binnenslurpen maar in Europa moet bewaren, en dat die redenen er voor zorgt dat de behoefte voor een hele dikke kabel wat minder is, ze hoeven namelijk alleen .... Meta ... Data te versturen van Europa naar VS
DNN!S @Audione016 februari 2025 16:48
Tim is al een tijdje met pensioen….

[Reactie gewijzigd door DNN!S op 16 februari 2025 16:49]

_Pussycat_ @DNN!S17 februari 2025 03:37
Kom kom, we moeten niet de aluhoedjes met feiten en details lastig vallen, daar worden ze onrustig van.
Frame164 @HMaster_II16 februari 2025 14:09
Je weet dat namen verbasteren baak wordt gezien als een zwakte bij gebrek aan argumenen? Gewoon niet doen en het op inhoud winnen.
Realtec @Frame16416 februari 2025 14:43
@HMaster_II overdrijft misschien een beetje maar meta bashen op vlak van privacy is natuurlijk een inkoppertje. Denk dat de bronnen er niet bijgehaald hoeven worden om aan te tonen dat ze de regels of moraal van privacy compleet aan hun laars lappen.
Dutch_CroniC @Frame16416 februari 2025 15:56
De vertaling is in dit geval geen verbastering. Maar verder wel eens met je statement.
Martinez- 16 februari 2025 13:33
Ben ik de enige die liever landen gezamenlijk een dergelijke kabel ziet aanleggen en dat daar dan gezamenlijk gebruik gemaakt van kan worden?

We hebben de ruimte om onze aarde al aardig vervuild met ruimtepuin, de oceaan volplempen is een mooi vervolg erop en kan misschien efficiënter.
wildhagen
@Martinez-16 februari 2025 13:43
Ben ik de enige die liever landen gezamenlijk een dergelijke kabel ziet aanleggen en dat daar dan gezamenlijk gebruik gemaakt van kan worden?
Dat soort kabels tussen twee of meer landen liggen er serieus al 100+ van wereldwijd, je moet dit lijstje maar eens bekijken.

Wat jij wil, dus samenwerking tussen twee of meer landen met gezamenlijke kabelsystemen, gebeurt dus al volop.

Hier gaat het om een bedrijf wat zelf voor een eigen kabel betaald. Zolang bedrijven daar zelf voor betalen en het dus niet met publiek geld gebeurd, zie ik daar persoonlijk geen bezwaar tegen. En mogelijk wordt deze lijn ook nog voor gebruik door derde partijen opengesteld, dan hebben we als publiek er dus ook potentieel baat bij.
We hebben de ruimte om onze aarde al aardig vervuild met ruimtepuin, de oceaan volplempen is een mooi vervolg erop en kan misschien efficiënter.
Ik weet niet of je een idee hebt hoe immens groot de oceanen bij elkaar zijn? Die 100+ kabels die er liggen nemen nog geeneens een meetbare fractie daarvan in beslag. Daar merkt niemand iets van, in praktisch opzicht gezien.
MatthijsZ @wildhagen16 februari 2025 18:16
> Hier gaat het om een bedrijf wat zelf voor een eigen kabel betaald. Zolang bedrijven daar zelf voor betalen en het dus niet met publiek geld gebeurd, zie ik daar persoonlijk geen bezwaar tegen

Ik zie wel een bezwaar.

Meta is zó absurd groot geworden door lakse anti-monopolie wetten. Het kan nu zelf miljarden investeren om die oneerlijke voorsprong door te zetten.
jurroen @MatthijsZ17 februari 2025 07:44
Ik zie wel een bezwaar.

Meta is zó absurd groot geworden door lakse anti-monopolie wetten. Het kan nu zelf miljarden investeren om die oneerlijke voorsprong door te zetten.
Hoewel ik een fel tegenstander ben van Meta en helemaal eens ben dat Big Tech gereguleerd moet worden, gaat jouw reactie niet op.

Door deze kabel verkrijgt en/of behoudt Meta geen monopolie. De concurrenten hebben net zo goed exclusieve infrastructuur - kijk maar eens naar die kaart met alle kabels die er al liggen.
Tintel
@jurroen17 februari 2025 10:21
@MatthijsZ zegt toch ook niet direct dat ze monopolie behouden door een dergelijke kabel? Hij stelt dat ze hun oneerlijke voorsprong behouden.
En dat is ook wat er gebeurd. Dankzij de onjuist verkregen winsten maken ze steeds meer winst waar je niet zo makkelijk van kan zeggen dat dit 'onheus' verkregen is. Dankzij een eigen infrastructuur zal winst verder toe kunnen nemen en keuze mogelijkheden voor andere partijen verslechteren.

Dit is een bedrijf wat zich probeert onmisbaar te maken terwijl ze absoluut misbaar waren.... :|
jurroen @Tintel17 februari 2025 17:31
Dankzij een eigen infrastructuur zal winst verder toe kunnen nemen en keuze mogelijkheden voor andere partijen verslechteren.
Ik snap wat je zegt - maar ik weet niet in hoeverre dat opgaat. Het is namelijk ook een stuk concurrentie met de bestaande Tier-I netwerken.

Let wel: ik zeg heel bewust "een stuk". Want een échte concurrent is het niet. Daarvoor is het veel te beperkt - mijn inziens gaat geen enkele serieuze partij vol/enkel met Meta in zee voor transit.

Ben wel benieuwd wat de hoofdreden is voor Meta om dit op te tuigen. Natuurlijk - geld. Maar of dat primair de AI tak is en secundair de transit verhuren of wat anders...
Mathijs Kok @wildhagen16 februari 2025 19:46
[...]
Dat soort kabels tussen twee of meer landen liggen er serieus al 100+ van wereldwijd, je moet dit lijstje maar eens bekijken.
Maar 95% van die kabels zijn betaald door bedrijven en zijn vrijwel nooit eigendom van een staat. En dat is goed. Ik ben er niet erg voor dat een staat kan bepalen wat er op een kabel mag en wat niet. Hoe meer kabels hoe beter het is.
Martinez- @wildhagen16 februari 2025 15:56
Natuurlijk, de oceanen zijn immens groot. Maar dat is de ruimte ook (x100). Toch merken we nu al op dat ruimtepuin een probleem is en toeneemt.
theobril @Martinez-16 februari 2025 16:30
Corret me if I am wrong. Ik had het idee dat de objecten in de ruimte een forse sneheid ten opzichte van elkaar hebben en dat botsingen dientengevolge gedoe geven. Kabels in de zee hebben over het algemeen relatief weinig mobiliteit ten opzichte van objecten om hen heen.
Martinez- @theobril16 februari 2025 16:45
Klopt. Enerzijds is het de snelheid, anderzijds de hoeveelheid waardoor lanceren in de toekomst ook een hele uitdaging wordt.

Tweezijdige uitdaging dus.
martin-026 @wildhagen16 februari 2025 17:17
Ik weet niet of je een idee hebt hoe immens groot de oceanen bij elkaar zijn?
Jawel hoor. Daarom gooien we met z'n allen ons afvalplastic daar ook in.
Daar merkt niemand iets van, in praktisch opzicht gezien.
/s
michielRB @wildhagen16 februari 2025 19:40
Als Brazilië, Zuid Afrika, India en Australië een beetje ballen hebben laten ze meta de hoofdprijs betalen voor aanlanding van die kabel. Bij voorkeur voor beperkte tijd zodat er periodiek een nieuwe lease afgesloten moet worden.
Sissors
@michielRB16 februari 2025 21:18
En zeker bij Brazilie / Zuid Afrika kijken ze dan of ze hem niet gewoon iets om kunnen leggen naar een land wat schijnbaar wel interesse heeft in robuustere internet ontsluiting.
willieverhoef @Martinez-16 februari 2025 13:37
Zie het meer als een investering voor Facebook om iets met hun geld te doen.
Martinez- @willieverhoef16 februari 2025 13:42
Klopt. En dus zou het misschien gereguleerd moeten worden zodat het geen wilde westen wordt.
jongetje
@Martinez-16 februari 2025 19:38
Ik denk eerlijk gezegd dat dat wilde westen wel meevalt. Is ook niet zo dat er bedrijven in de rij staan om allemaal onderzeese kabels gaan aanleggen en daar even ruim 10miljard in investeren.

Meta zal zelf maar een paar vezels gebruiken, de rest wordt verhuurt om juist extra inkomsten mee te genereren.
Martinez- @jongetje16 februari 2025 19:41
We staan dan ook nog aan het echte begin van de technologische ontwikkeling. Doorgaans zijn mensen niet zo heel goed in het doordacht doen van diverse activiteiten. Het zou zo mooi zijn als we dat hier wel al mee zouden doen.
tw_gotcha @Martinez-17 februari 2025 07:37
door wie, ze zijn te groot geworden om te reguleren, belasting wordt niet betaald, een boete wordt afgeschud als klein bier. De enige manier is allemaal stoppen met Facebook.

[Reactie gewijzigd door tw_gotcha op 17 februari 2025 17:27]

Martinez- @tw_gotcha17 februari 2025 08:51
Ja, bizar. Deze bedrijven hebben ondertussen zoveel geld dat boetes en andere straffen ze amper wat doen. Om maar te zwijgen over de hoeveelheid data die ze verzameld hebben van mensen over de hele wereld. Met de ommezwaai in de VS nu een beangstigende gedachte.

[Reactie gewijzigd door Martinez- op 17 februari 2025 08:52]

jpsch @willieverhoef16 februari 2025 18:07
Facebook is natuurlijk bang dat ze voor bandbreedte moeten gaan betalen. En bij eigen kabels is het stelen van data voor AI trainen natuurlijk ook makkelijker te voorkomen.
jurroen @jpsch17 februari 2025 17:37
De kans lijkt mij klein dat het laatste echt een overweging is geweest. Mede omdat er legio manieren zijn om dat te voorkomen.

Dat ze hiermee niet meer hoeven betalen voor transit zal ongetwijfeld (flink) meespelen. En dat ze zelf dan transit kunnen aanbieden ook.

Maar het aftappen van AI trainingsmateriaal lijkt mij wat vergezocht
dez11de @Martinez-16 februari 2025 13:57
Het lijkt me niet wenselijk om belastinggeld te gebruiken zodat mensen sneller kenne facebooken.
Martinez- @dez11de16 februari 2025 15:56
Het idee is dus dat die bandbreedte door een diversiteit van bedrijven wordt gebruikt. Niet door onnodige zaken (zoals FB).
theobril @Martinez-16 februari 2025 16:33
Er zijn vast mensen die posten op tweakers onnodig vinden. Onnodigheid is in the eye of the beholder
Martinez- @theobril16 februari 2025 16:48
Helemaal waar. De definities voor 'bruikbaar' en 'nuttig' zouden dan helder moeten zijn.
Bender @Martinez-16 februari 2025 15:25
Waarom?
Veel van de huidige zeekabels zijn aangelegd door commerciële partijen, gaat prima.
Buitenaerts @Bender16 februari 2025 18:40
Precies, ik zit er helemaal niet op te wachten op nog meer belasting te moeten gaan betalen omdat we zo nodig als overheid een eigen infrastructuur willen gaan onderhouden op de zeebodem wat een hoop geld kost.
Frame164 @Martinez-16 februari 2025 14:11
We praten alleen in Europa als decennia over verdere samenwerkingsverbanden. Als je op internationale samenwerking moet gaan wachten...
SuperDre
@Martinez-16 februari 2025 19:10
Nou, kijk naar een stad of dorp, daar ligt de bodem ook vol met meerdere kabels. Deze kabel gaat echt amper tot geen impact hebben op miliue. Dat ze er meteen andere naast zouden leggen zou het natuurlijk wel weer beter en goedkoper maken.
Martinez- @SuperDre16 februari 2025 19:23
Het gaat niet om milieu, het gaat om een wild westen aan onderwater infrastructuur te voorkomen zoals de ruimte nu al is.
Mathijs Kok @Martinez-16 februari 2025 19:47
Over welk wild westen heb je het? Je bedoelt dat bedrijven concureren? Dat de onderzee kabels met elkaar in de knoop- gaan?
Martinez- @Mathijs Kok16 februari 2025 19:51
Nee, dat we de oceaan uiteindelijk ook vol gaan plempen omdat dat economisch zo goed lijkt te zijn, maar tegelijkertijd misschien vergeten dat we er nog het e.e.a. te doen hebben.

Vergeet niet dat we pas 5% van de oceaan echt verkend hebben.

https://oceanexplorer.noa...r%20ocean%20is%20unknown.
Khalid. @Martinez-16 februari 2025 18:24
Dan krijg je een Trump die zegt de tarieven voor het gebruiken van deze kabel gaan met 60% omhoog?
Of wat dan ook..
Sebastian1313 @Martinez-16 februari 2025 19:28
Waarom zou Meta dit willen delen? Zo win je natuurlijk geen tech-oorlog. Overheden doen dingen delen, commerciële bedrijven niet...
Mathijs Kok @Sebastian131316 februari 2025 19:48
Omdat Meta maar een fractie van de de bandbreedte gaat gebruiken. De rest gaan ze verhuren, zoals Meta dat al met andere infrastructuur doet.
Sebastian1313 @Mathijs Kok16 februari 2025 20:00
Natuurlijk, logisch, maar wel volledig zelf in control blijven als Meta zijnde. Dat heet geen delen toch?

Even een subvraag, waar kan ik vinden wat de totale bandbreedte is, en wat Meta zelf gaat gebruiken? Best interessante informatie.

[Reactie gewijzigd door Sebastian1313 op 16 februari 2025 20:01]

panterarosso @Martinez-17 februari 2025 00:10
ik denk dat je je laat misleiden door het plaatje, al zou je duizend kabels naast elkaar leggen dan komen we nog niet eens aan een miljoenste procent van de oceaanvloer toe, het is het equivalent van nog niet eens een haar in je badkuip

(idem die mooie flighttrackers die geven ook een grof vertekend beeld)
Nimac91 @Martinez-16 februari 2025 17:54
Laten we aub even niet de CO2 discussies erop los laten. Waarom is het vervuilend als het onder de zeebodem ligt? Is toch onzinnig om dat als reden te roepen zonder er eerst bij na te denken. De zee is ENORM. En los van dat het enorm is is het ook ontzettend diep. Deze kabels vervuilen niet als ze er liggen. En er is zat ruimte in de zee. Jij gaat er geen last van hebben en de vissen ook niet.

slechts 29% van de aarde heeft land. En land is slechts een kleine surface waar we op kunnen bewandelen. De zee is 71% van ons planeet en gaat extreem veel kilometers nog naar beneden. Het aantal m3 aan ruimte die daar ligt is immens veel. Een kabel van 50.000 KM. kan niet eens een klein stukje van de zee opvullen laat staan als deze langs de hele planeet gaat. Dus hou aub op met maar direct CO2 en millieu onzin te benoemen. Alles wat mensen maken in de wereld kost CO2. Maar deze kabel weet wellicht veel problemen in de wereld op te lossen zoals Ping, latency en niet hoeven vertrouwen op buitenlandse partijen zoals China en Rusland wat ook de Privacy fanatiekelingen begrip zal moeten geven. Ja het is Meta, maar als Meta dit doet kan Europa dit ook. Apple, Microsoft, Google, Amazon en zelfs Chineze partijen als Tencent. Please please please. Maak deze kabels allemaal. En help de wereld om sneller internet en lagere pings mogelijk te maken wereld wijd. Ik woon enkele maanden per jaar in Japan. Ik merk echt de latency en ping als ik met vrienden in NL verbinding maak. Zeker gamen is gewoon niet mogelijk. Maar ook streamen zit flinke vertraging in soms ondanks mijn snelle internet in Japan en NL
Vigilans 16 februari 2025 18:51
Denk dat er tegenwoordig maar wat duidelijk is dat je een dergelijke spil niet in handen van één bedrijf (noch persoon) leggen moet.

Kortom een zeer gevaarlijke ontwikkeling.
Japie api @Vigilans16 februari 2025 19:21
Het is maar een van de vele kabels, dus wat is het probleem.
Vigilans @Japie api16 februari 2025 19:23
Exact wat jij bij deze beschrijft; de naïviteit Dat het "maar"....
Japie api @Vigilans16 februari 2025 19:26
Dat is niet naïef, maar realiteit. Het is een van de vele kabels, of jij dat nu leuk vindt of niet.
panterarosso @Japie api16 februari 2025 23:59
wat is het toch met mensen dat ze angstig worden van eigendom
zZztatic @panterarosso17 februari 2025 09:12
De backbone van het internet is vitale infrastructuur, als je die plat legt dan heeft dat verregaande gevolgen voor het functioneren van een land en breekt de pleuris uit. Het is zeker onwenselijk dat de helft van de kabels eigendom is van een commercieel bedrijf dat danst naar de pijpen van een dictator in de dop en bovendien onze democratie ondermijnt met censuur...

[Reactie gewijzigd door zZztatic op 17 februari 2025 09:12]

panterarosso @zZztatic17 februari 2025 17:44
Het alternatief een overheid die meer dan musk ooit aan censuur doet en dat geoh over een dictator, de man is gewoon gekozen (hebben wij met de eu president niet) door het Amerikaanse volk.
Kerfuffle 16 februari 2025 13:31
Ik ben benieuwd, hoe wetgeving rondom nationale en internationale wateren, gebruikstoezicht, gebruikskosten, onderhoud, e.d. ingestoken gaat worden. Meta doet dit natuurlijk om er geld mee te verdienen, maar inmiddels zal ieder land zich ervan bewust zijn dat afhankelijkheid van een Amerikaans bedrijf voor cruciale infra zelfs voor bondgenoten een riskante positie is. Dit omdat het ze niet alleen geld kost, maar het hen ook chantabel maakt.
SuperDre
@Kerfuffle16 februari 2025 19:08
Maar Meta doet dit juist om NIET afhankelijk te zijn van derden, dus die landen maken nu al gebruik van alternatieven. Maar kan me voorstellen als 1 van die mogelijkheden tijdelijk wegvalt dat Meta hun kabel wel voor een bedrag tijdelijk openstelt. Niemand is verplicht om hun kabel te gebruiken, als ze deze dus uberhaupt al zomaar openstellen voor anderen.
Mathijs Kok @Kerfuffle16 februari 2025 19:53
Ik ben benieuwd, hoe wetgeving rondom nationale en internationale wateren, gebruikstoezicht, gebruikskosten, onderhoud, e.d. ingestoken gaat worden.
Ik denk net zoals dat bij de tienduizenden kabels die er al op de zeebodem liggen? Waarom denk je dat het met deze kabel anders zal gaan?
Znorkus 16 februari 2025 22:28
Ik ben er nooit zo'n fan van als advertentieboeren / profielmakelaars ook voor providertje gaan spelen of internet infrastructuur gaan aanleggen. Straks doen ze ook nog de supermarkten en de scholen, of een stukje geprivatiseerde zorg (gratis operatie met ads, brrr) en dan zit je aardig richting een eng wereldje. Beter een beetje uit elkaar houden dat soort zaken.
Skyrunner @Znorkus17 februari 2025 07:28
Beetje het Amazon effect, zich bemoeien met zaken die het eigenlijk niet aangaat, belangenverstrengeling.
Roel1966 16 februari 2025 22:34
Ik weet niet of we hier nou zo gelukkig mee moeten zijn want laten we wel wezen dat het toch alweer een aanslag op het millieu is. Hoe dan ook word weer de onderwaterwereld opeens verstoord bij het aanleggen van zo'n kabel. En ja ik weet dat er ook al vele andere kabels gelegd zijn maar daarom juist, waarom maar meer en meer en vooral om welk doel.

Stel dat iedereen zo redeneerd dat hij/zij altijd een perfecte verbinding wil hebben en niet afhankelijk van derden wil zijn. Nou dan zouden er heel wat kabels in de grond gelegd moeten worden dus dan is het einde wel een beetje zoek. En erbij te bedenken dan dat Meta al mede-eigenaar is van andere kabelnetwerken, eng zoiets dat 1 groot bedrijf zo alles in handen krijgt en ergens kan doen en laten wat ze willen.
panterarosso @Roel196616 februari 2025 23:58
op een strook van een paar meter.....
JoeB2C @Roel196617 februari 2025 11:59
Als die kabel 1 meter breed is en de oceaan gemiddeld zo’n 3000km, dan heb je het over 0,00003% wat verstoord wordt. Gaat werkelijk nergens over.
Nystran 17 februari 2025 22:26
Grappig, de kabel loopt alleen niet langs Europa en Japan, kennelijk liggen er al genoeg kabels daarheen.

Ook grappig dat ze nog steeds extra kabels willen leggen, dat lijkt me gezien het huidig nieuws een riskante onderneming.
PsiTweaker 16 februari 2025 14:12
Maar hoe gaat men die kabel beschermen ? Nu al worden meerdere zeekabels beschadigd en met een lengte van 50.000 km loopt die kabel altijd wel door een gebied, waar een regering, een splintergroep of hoofdman beslist dat die kabel een doelwit is.

Ondertussen is lasercommunicatie in de ruimte gemeengoed aan het worden, waarbij ook ( nu al ) zeer hoge snelheden gehaald worden. Zou dat niet de vervanger kunnen zijn van de aloude grondstations en zeekabels?
 

[Reactie gewijzigd door PsiTweaker op 16 februari 2025 14:16]

t_o_c @PsiTweaker16 februari 2025 14:30
Zoals dat al decennia gaat lijkt mij. Ja een kabel breuk is altijd mogelijk. Dan word dat gerepareerd net zoals nu.

Ik betwijfel dat alle satellieten bij elkaar ook maar in de buurt komen van de hoeveel data die je over zo'n kabel kunt duwen. Kosten zijn een ander punt. Satellieten zijn duur en je moet overal ter wereld grond stations neerzetten. Een kabel is in vergelijking relatief simpel en veel minder gevoelig.
PsiTweaker @t_o_c16 februari 2025 14:58
[quote]
...
Satellieten zijn duur en je moet overal ter wereld grond stations neerzetten. Een kabel is in vergelijking relatief simpel en veel minder gevoelig.
[/quote]

Ach, ook die zee glasvezelkabel zal ergens aan land moet komen, waar men een knoppunt moet bouwen om deze te kunnen verbinding met het al bestaande internet netwerk. Zo kan men dat misschien ook kunnen doen voor een laserverbinding. Waarbij die satelliet knoppunten natuurlijk overal kunnen worden geplaatst, b.v. direct bij/naast een landelijk/continentaal internet knoppunt.

Duur ? Ach, als je kijkt wat SpaceX de ruimte inschiet, zijn die kosten voor het lanceren van een satelliet ondertussen behoorlijk gekelderd !
 
Die laser techniek staat natuurlijk nog in de kinderschoenen ( qua capaciteit en mogelijkheden ), maar waarom zou dat nu al niet schaalbaar zijn ?


Overigens denk ik dat dit een luchtbelloontje van Meta is, want wie kan Starlink nu nog van de troon stoten? Vooral ook om dat SpaceX ( voor de lancering ) en Starlink één en hetzelfde zijn.
 
 

[Reactie gewijzigd door PsiTweaker op 16 februari 2025 15:05]

Groningerkoek @PsiTweaker16 februari 2025 15:33
Dit heeft dan ook helemaal niets met Starlink te maken.

Dit gaat om het heen en weer pompen van enorme hoeveelheden data tussen de verschillende delen van de wereld. Zulke ruimte op kabels inhuren is zeer duur en daarom wil een bedrijf als Meta graag een eigen kabel. Starlink kan zulke hoeveelheden data helemaal niet verwerken, hiervoor zijn hun satellieten (en satellieten in het algemeen) helemaal niet geschikt. We hebben het hier over een veelvoud van Tb/s, zelfs de modernste en snelste satellieten kunnen dat niet verwerken.
PsiTweaker @Groningerkoek17 februari 2025 16:13
Die starLink was in dit geval ook niet een helemaal zo bedoelde uitspraak. Het ging mij er om, dat het lanceren van een satelliet ondertussen veel minder kost.
Groningerkoek @PsiTweaker17 februari 2025 19:53
Het lanceren van satellieten om deze datastroom te verwerken met een vergelijkbare lag is nog steeds duurder dan een kabel leggen.
t_o_c @PsiTweaker16 februari 2025 15:35
Starlink is leuk voor de end user maar niemand gaat dat gebruiken als backbone voor een netwerk. Er is domweg niet genoeg bandwidth en ik betwijfel of het kosten technisch ooit kan concurreren met een kabel.
panterarosso @PsiTweaker17 februari 2025 00:04
google Kessler syndrome
CAPSLOCK2000
@PsiTweaker16 februari 2025 17:43
Maar hoe gaat men die kabel beschermen ? Nu al worden meerdere zeekabels beschadigd en met een lengte van 50.000 km loopt die kabel altijd wel door een gebied, waar een regering, een splintergroep of hoofdman beslist dat die kabel een doelwit is.
7000 meter water helpt een hoop, je komt er niet zomaar bij.
Dichter bij de kust wordt de kabel ingegraven.

De marine zal er wel bij kunnen als ze dat echt willen maar waarom zouden ze? Als regering heb je andere manieren, ze kunnen Meta simpelweg verbieden om de kabel aan te sluiten in hun land. Realistischer is dat Meta z'n gang mag gaan zolang ze belasting betaling.

Uiteraard moet die kabel af en toe aftakking naar de kust hebben die beschadigd kan worden. Hopelijk helpt de marine dan om de kabel te beschermen zodat de regering belasting kan blijven ontvangen.
Helemaal beschermen lukt niet, ook natuurgeweld kan zo'n kabel beschadigen, af en toe herstellen hoort er bij.
panterarosso @PsiTweaker17 februari 2025 00:02
wel buiten de ondiepe gebieden is de diepte al een bescherming

en lasercommunicatie is nu niet minder kwetsbaar he
Denzlhashington 16 februari 2025 15:15
Onpopulaire mening:
Dit is onze schuld.
Ik denk dat een hele stroming mensen, die tegen Meta zeggen te zijn, geen enkel product van Meta actief probeert te vervangen, of zelfs vermijden.
Ik denk, en dat is dus mijn onpopulaire mening, dat wij Meta verdienen, en eigenlijk de monopolie (zij het sociaal, economisch of politiek) van dit soort techgiganten eigenhandig mogelijk maken.

Nu kom ik ongevraagd ook met wat ik als oplossing zie:
Een snoeihard NEE. Oftewel, Nee/Nee
Hier wordt niet aan de deur geMeta'd/Geen ongevraagde Meta.
Geen Facebook, Geen WhatsApp, geen Insta. Gewoon niet afnemen.

Tot slot de tweedelige reden waardoor ik denk dat de oplossing nooit zal komen;
1: Iedereen doet het
2: Je wilt graag alle verjaardagen herinneren, en weten wat je oude vlam op vrijdagavond heeft gegeten.
En dat kan alleen op Facebook.
Bender @Denzlhashington16 februari 2025 15:29
Wat is onze schuld? Of wat is het probleem waar je tegenaan loopt?
Denzlhashington @Bender18 februari 2025 16:46
Niet direct een probleem, alsmeer een ventilatie van mn persoonlijke mening.
Ik vond het nodig wat geluid te maken voor het idee dat, heel weinig tot geen zelfbeheersing wordt getoond bij afname van producten zoals Facebook of Meta of X, noem maar wat giganten.
Terwijl dezelfde mensen wél zeggen dat ze het geen fijne/betrouwbare bedriijven vinden.
Tintel
@Denzlhashington17 februari 2025 10:39
Dat is een theorie waarom we tot zover zijn gekomen en beschrijft schuld door medewerking. Maar aangezien het geen akkoord gegeven is voor wat Meta doet wil dat nog niet zeggen dat het zo direct verwijtbaar is.
Het is ook 'onze schuld' dat we wonen in gebieden die minder ideaal zijn (bijv. onder het niveau van de zeespiegel...) maar we weten ook dat daar allerlei andere factoren meetellen.
Zo is het dus ook met die Meta ellende (alleen missen we wat 'Delta-werken' :9 ).

En stellen: "Zeg gewoon snoeihard nee tegen Meta" is niet meer zo simpel (ook al zou ik dat ook graag zo hebben).

De oplossing zit in: bewustwording en overkoepelend ingrijpen. Dus stichtingen en overheden die dankzij een steeds groter wordend besef, ook gaan reageren.
Denzlhashington @Tintel18 februari 2025 17:12
Helemaal mee eens, met de kanttekening dat de Deltawerken een bron van trots, en juist geslaagde projecten in mijn optiek zijn. En ik ben misschien naief, en sowieso geen geoloog maar ik denk dat we onder zeeniveau liggen inmiddels best aardig onder de knie hebben :D

Ingrijpen door een overkoepelende entiteit vindt ik enerzijds een oplossing anderzijds niet. Waarop een oplossing? Op het voorkomen dat techgiganten inmengen in de overheid, en misschien te machtig worden.
- Ja want de wet, word bepaald en gehandhaafd door deze entiteit
- Nee, want de wetgeving loopt achter op de ontwikkeling (van bijv. social media), en het duurt gewoon lang voor iets gehandhaafd kán worden.

Kan een overkoepelend wezen zoals de overheid ons 'beschermen' tegen nadelen van te machtige techgiganten? Ik weet het niet, maar ik neig naar nee, niet snel genoeg.

Hoe kunnen we dan volgen mij wel 'Delta werken' bouwen, als dam tussen ons, de burgers, en de grote boze zocial media/techgiganten? Ik denk aan een verplichte decentralisering. Waarin neem een Facebook, geen voet aan wal krijgt, zonder intens met de lokale overheid samen te werken, met transparantie naar burger in de vorm van overheidsfuncties die developers en security experts lokaal betrekken in de controle en naleving van de wet.
Tintel
@Denzlhashington18 februari 2025 17:53
juist geslaagde projecten in mijn optiek zijn.
Oh ja - zeker. Was meer als voorbeeld om aan te geven dat we als mens soms ogenschijnlijk onverstandige beslissingen maken (om uiteenlopende redenen) en daar toch wel mee om kunnen (leren) gaan.
Ik denk aan een verplichte decentralisering.
Mee eens. Maar dat impliceert dus ook ingripen door de overheid.
Armselig @Denzlhashington16 februari 2025 15:45
2: Je wilt graag alle verjaardagen herinneren, en weten wat je oude vlam op vrijdagavond heeft gegeten. En dat kan alleen op Facebook.
Koop een (verjaardags)kalender of agenda.
Denzlhashington @Armselig18 februari 2025 17:18
Ja maar ik weet dan nog steeds niet wie er wanneer jarig is, dat vertelt Feesboek me altijd...

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.