Meta wil onderzeese glasvezelkabel van 50.000 kilometer aanleggen

Meta heeft bevestigd dat het van plan is om een onderzeese glasvezelkabel aan te leggen die meer dan 50.000 kilometer bestrijkt. Daarmee wordt het volgens de techreus het langste onderzeekabelnetwerk ter wereld.

Meta wil met Project Waterworth een kabel leggen die van de oostkust van de VS via Brazilië en Zuid-Afrika naar India loopt, om vervolgens via Australië bij de westkust van de VS te belanden. Volgens de techreus moet het kabelproject een grote rol gaan spelen bij het wereldwijd beschikbaar maken van AI-diensten 'en andere opkomende technologieën'. Ook noemt Meta specifiek dat Waterworth de groei van de digitale infrastructuur in India moet versnellen.

Het bedrijf zegt dat er voor de glasvezelkabel 24 vezelparen gebruikt worden. Bij veel andere onderzeekabels worden acht tot zestien vezelparen toegepast. De kabel wordt op een diepte van maximaal zeven kilometer onderwater geplaatst. In gebieden met een hoog risico op beschadigingen, zoals in ondiepe wateren, wordt de kabel in de zeebodem begraven.

In november meldde TechCrunch op basis van eigen bronnen al dat Meta werkt aan dit project. Volgens het medium steekt Meta hier minstens 10 miljard dollar in, maar dat heeft de techreus nog niet bevestigd. Het is de eerste datakabel die volledig in handen is van Meta. Volgens TechCrunch wil het bedrijf minder afhankelijk zijn van onderzeese kabels van derden, zodat het de kwaliteit van de data van zijn eigen diensten beter kan garanderen. Meta is al wel gedeeltelijk eigenaar van zestien andere onderzeese kabelnetwerken, waaronder 2Africa, dat met een lengte van 45.000 kilometer momenteel het grootste onderzeekabelproject ter wereld is.