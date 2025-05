Rusland: Russische datakabel in Oostzee werd beschadigd

Rusland meldt dat er een onderzeese datakabel van de Russische telecomprovider Rostelecom in de Oostzee werd beschadigd. Er was volgens het Russische staatspersbureau sprake van 'externe invloed'. Het is niet duidelijk of er sprake is van kwade opzet.

Het Russische persagentschap TASS schrijft in een mededeling dat er werk wordt gemaakt van reparaties. De klanten van Rostelecom zouden ook geen hinder hebben ondervonden.

Het is niet de eerste keer dat er onderzeese datakabels in de Oostzee worden beschadigd. In november van 2024 werd er schade ontdekt aan twee onderzeese datakabels in diezelfde Oostzee. Een van die kabels verbindt Finland met Duitsland, terwijl de andere een verbinding vormt tussen Litouwen en het Zweedse Gotland. Finland en Zweden hadden in december van vorig jaar opnieuw schade ontdekt aan een onderzeese kabel. Toen betrof het een internetkabel die tussen de twee landen loopt. Er was volgens de autoriteiten toen geen sprake van sabotage of criminele activiteiten. De breuk werd veroorzaakt door een fout tijdens graafwerkzaamheden.