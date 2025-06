Zweden en Finland ontdekken opnieuw breuk in internetkabel - update

Er is opnieuw schade ontdekt aan een internetkabel die tussen Finland en Zweden loopt. Er zijn dinsdag twee nieuwe breuken aangetroffen, melden Zweedse media. Het is sinds midden november al de derde breuk van een internetkabel in de regio.

De schade aan de kabel, die in de nacht van maandag op dinsdag werd ontdekt, bevindt zich op Fins grondgebied. De Zweedse toezichthouder PTS bevestigt aan de Zweedse publieke omroep SVT dat er sprake is van twee breuken. GlobalConnect, eigenaar van het netwerk, werkt aan reparaties en meldt dat onderzeese kabels niet zijn getroffen. Een van de twee breuken zou inmiddels zijn gerepareerd. Aan de tweede breuk wordt nog gewerkt.

Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar het voorval. "De Finse politie onderzoekt wat er is gebeurd en gezien de omstandigheden wordt sabotage vermoed. De regering staat in contact met de verantwoordelijke autoriteiten en volgt de ontwikkelingen”, zei Carl-Oskar Bohlin, de Zweedse minister van Civiele Defensie, tegen SVT. Ook de Zweedse autoriteiten, waaronder de strijdkrachten en de overheid, zijn geïnformeerd.

De nieuwe schade komt kort na een eerder incident in de Oostzee. Daar raakten in november meerdere datakabels beschadigd, waaronder een verbinding tussen Finland en Duitsland en een andere tussen Zweden en Litouwen. Een Chinees vrachtschip, de Yi Peng 3, sleepte volgens onderzoekers zijn anker over een afstand van 160 kilometer en wordt verdacht van opzettelijke sabotage. Speurders vermoeden dat Rusland betrokken kan zijn bij deze acties, bericht The Wall Street Journal.

Update, 4 december: Uit onderzoek van de Finse politie blijkt dat de kabelbreuk niet door sabotage of andere criminele activiteiten is veroorzaakt, maar door een fout tijdens graafwerkzaamheden. Eerder vermoedde verschillende Finse en Zweedse overheidsfunctionarissen dat het om opzettelijke sabotage zou gaan.