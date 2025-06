Netgear brengt Wi-Fi 6-router Nighthawk M3 met 5G-ondersteuning uit

Netgear heeft een nieuwe router uitgebracht in zijn Nighthawk-serie. De Nighthawk M3 is een mobiele 5G-router met Wi-Fi 6-ondersteuning. De router biedt snelheden tot 3,6Gbit/s en heeft een accuduur van maximaal 13 uur.

De Nighthawk M3 kan maximaal 32 verbonden apparaten aan en biedt dual-bandwifi via 2,4GHz en 5GHz. De 5185mAh-accu zorgt voor een gebruiksduur van 13 uur zonder opladen. Wanneer de router is aangesloten op netstroom, biedt deze een wifidekking tot 90 vierkante meter. De router is volgens Netgear simlockvrij en compatibel met alle grote providers, en ondersteunt de Sub-6 5G-band met verbindingen tot 2,5Gbit/s. Het apparaat kan worden uitgebreid met externe antennes voor verbeterde ontvangst in gebieden met beperkte netwerkdekking.

De Nighthawk M3 heeft een 2,4-inch lcd voor het beheren van instellingen zoals datagebruik en signaalsterkte. De router beschikt over een USB-C-poort waarmee bekabelde apparaten kunnen worden aangesloten en die ondersteuning biedt voor een ethernetdongel. De Nighthawk M3 is beschikbaar voor een adviesprijs van 500 euro.