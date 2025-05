Vpn-dienst Mullvad schakelt volledig over van OpenVPN naar WireGuard

Vpn-provider Mullvad gaat het OpenVPN-protocol uitfaseren en volledig overschakelen op WireGuard. Door een enkel protocol te gebruiken kan het bedrijf zijn middelen inzetten 'waar ze het verschil kunnen maken'. Mullvad verwacht dat OpenVPN op 15 januari 2026 volledig verwijderd is.

Mullvad schrijft in een blogpost dat het vanaf vrijdag van start gaat om OpenVPN te verwijderen uit zijn app. Volgens de vpn-dienst wordt dit proces mogelijk vroeger afgerond dan de voorgestelde datum. Het raadt gebruikers met OpenVPN-gebaseerde routers of thirdpartyapps ten sterkste aan tegen dan overgeschakeld te zijn naar WireGuard. Mullvad geeft instructies met betrekking tot het gebruik van WireGuard op zijn website.

Mullvad toont al jaren interesse in het nieuwe protocol. In 2017 schreef het bedrijf dat het simpele ontwerp van WireGuard het gemakkelijker maakt voor sysadmins en ontwikkelaars om het correct te integreren. Het protocol gebruikt een enkele set cryptografische algoritmes, die eenvoudig veranderd kunnen worden in het geval van problemen.