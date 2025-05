ASML stuurt medewerkers naar huis na wereldwijde netwerkstoring

ASML heeft vrijdag personeelsleden naar huis gestuurd als gevolg van een netwerkstoring. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. De storing zou een wereldwijde impact hebben gehad op verschillende afdelingen van het Nederlandse bedrijf. De problemen zijn naar verluidt inmiddels opgelost.

Het ED schrijft dat alle beveiligde netwerken van ASML niet meer zouden functioneren sinds 7.45 uur in de ochtend. De wereldwijde storing zou problemen hebben veroorzaakt in zowel fabrieken als in cleanrooms en op kantoren. Ook de communicatie tussen ASML en zijn klanten en leveranciers zou verstoord zijn.

ASML zou intern alleen hebben bericht over de uitval van 'een aantal netwerkdiensten'. Volgens het bedrijf is de storing inmiddels opgelost. De oorzaak is nog niet bekend. Er is naar eigen zeggen één productieploeg naar huis gestuurd.