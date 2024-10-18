Reuters: Samsung stelt ontvangst ASML-machines voor Amerikaanse chipfabriek uit

Samsung heeft de ontvangst van ASML's chipproductiemachines voor zijn Amerikaanse fabriek uitgesteld. Dat zeggen drie ingewijden tegen Reuters. Het bedrijf zou nog geen grote klanten hebben gevonden voor productie in zijn nieuwe fabriek, die in Texas komt te staan.

Volgens Reuters gaat het om uitgestelde leveringen van euv-machines, de geavanceerdste lithografiemachines die ASML aanbiedt. Deze zouden begin dit jaar al geleverd moeten worden, maar dat is nog altijd niet gebeurd, zegt een van de bronnen tegen het persbureau. Het is niet bekend wanneer de machines alsnog worden geleverd. ASML en Samsung wilden niet concreet reageren op de kwestie tegenover Reuters.

Naast de uitgestelde ASML-leveringen zou Samsung ook gestopt zijn met het plaatsen van orders bij enkele andere leveranciers voor de Amerikaanse chipfabriek, zeggen andere bronnen. Die leveranciers zouden inmiddels op zoek zijn naar andere klanten en personeel dat ter plaatse was naar huis hebben gestuurd.

De Amerikaanse chipfabriek van Samsung staat al langer onder druk. Productie zou aanvankelijk dit jaar van start gaan, maar dat werd onlangs al uitgesteld naar 2026. Samsung zegt in een statement tegen Reuters dat dat nog steeds de planning is. De uitgestelde leveringen van ASML en andere leveranciers zouden daarin dus geen verandering hebben gebracht. Samsung was van plan om 45 miljard dollar te investeren in chipproductie in Texas en ontvangt daar 6,4 miljard dollar subsidie voor.

ASML stelde op dinsdag zijn verwachtingen voor volgend jaar naar beneden bij. Het bedrijf zei al minder nieuwe bestellingen te hebben binnengekregen. Het bedrijf noemde daarbij 'zwakte in markten buiten AI' en uitgestelde chipfabrieken, zonder specifieke voorbeelden te noemen. Naast Samsung stelde ook Intel onlangs zijn nieuwe chipfabriek in het Duitse Maagdenburg met twee jaar uit.