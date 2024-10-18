Reuters: Samsung stelt ontvangst ASML-machines voor Amerikaanse chipfabriek uit

Samsung heeft de ontvangst van ASML's chipproductiemachines voor zijn Amerikaanse fabriek uitgesteld. Dat zeggen drie ingewijden tegen Reuters. Het bedrijf zou nog geen grote klanten hebben gevonden voor productie in zijn nieuwe fabriek, die in Texas komt te staan.

Volgens Reuters gaat het om uitgestelde leveringen van euv-machines, de geavanceerdste lithografiemachines die ASML aanbiedt. Deze zouden begin dit jaar al geleverd moeten worden, maar dat is nog altijd niet gebeurd, zegt een van de bronnen tegen het persbureau. Het is niet bekend wanneer de machines alsnog worden geleverd. ASML en Samsung wilden niet concreet reageren op de kwestie tegenover Reuters.

Naast de uitgestelde ASML-leveringen zou Samsung ook gestopt zijn met het plaatsen van orders bij enkele andere leveranciers voor de Amerikaanse chipfabriek, zeggen andere bronnen. Die leveranciers zouden inmiddels op zoek zijn naar andere klanten en personeel dat ter plaatse was naar huis hebben gestuurd.

De Amerikaanse chipfabriek van Samsung staat al langer onder druk. Productie zou aanvankelijk dit jaar van start gaan, maar dat werd onlangs al uitgesteld naar 2026. Samsung zegt in een statement tegen Reuters dat dat nog steeds de planning is. De uitgestelde leveringen van ASML en andere leveranciers zouden daarin dus geen verandering hebben gebracht. Samsung was van plan om 45 miljard dollar te investeren in chipproductie in Texas en ontvangt daar 6,4 miljard dollar subsidie voor.

ASML stelde op dinsdag zijn verwachtingen voor volgend jaar naar beneden bij. Het bedrijf zei al minder nieuwe bestellingen te hebben binnengekregen. Het bedrijf noemde daarbij 'zwakte in markten buiten AI' en uitgestelde chipfabrieken, zonder specifieke voorbeelden te noemen. Naast Samsung stelde ook Intel onlangs zijn nieuwe chipfabriek in het Duitse Maagdenburg met twee jaar uit.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 18-10-2024 09:52 47

18-10-2024 • 09:52

47

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Reacties (47)

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cold_as_ijs 18 oktober 2024 10:02
Ergens geen verrassing. De groei van het aantal fabs onder invloed van subsidies is natuurlijk gigantisch geweest laatste jaren. Deels gedreven door misschien te positieve verwachtingen?
Nu de onzekerheid groter begint te worden in de wereldeconomie zie je dat bedrijven dus risico's gaan afbouwen.
Blokker_1999
@cold_as_ijs18 oktober 2024 10:33
Simpelweg gedreven door subsidies. Je kan ineens heel goedkoop een fabriek bouwen, dan doe je dat want dat kan je ook eenvoudig verantwoorden aan je aandeelhouders. Die machines heb je op termijn toch nodig en nu krijg je dus in essentie korting. Wachten zal het niet goedkoper maken.

Maar door die subsidies ontstaat er ineens een immense capaciteit doordat verschillende bedrijven kunnen gaan produceren in iets waar voorheen geen productie was. Er ontstaat dan ook een enorme onbalans tussen vraag en aanbod. En dat kost jaren om op te lossen. Want als je die chips eenmaal hebt, moet je er ook nog iets mee kunnen doen. Want het is idioot en zeer duur om ineens chips in de VS te gaan maken om ze daarna alsnog naar China te sturen om daar in toestellen te laten plaatsen die achteraf weer in de VS verkocht gaan worden. Heel die maak industrie moet ook opnieuw opgebouwd worden in de VS.
wiseger
@Blokker_199918 oktober 2024 10:50
De auto industrie maakt gewoon auto's in de VS en in Europa. Die werden tijdens en na Corona heel hard geraakt door chip tekorten. Hetzelfde gold voor Boeing en Airbus. En zo zijn er veel meer sectoren waarin men chips afneemt maar verder produceert in het eigen land.

Verder geldt steeds meer dat overheden geen apparatuur meer willen afnemen die made-in-China is omdat ze niet weten wat erin zit. Dus ontstaat er een hele grote interne markt voor dergelijke apparatuur.
Dennism @wiseger18 oktober 2024 11:55
Volgens mij was het meer dat ze verwachtten dat de vraag tijdens corona in zou storten, waardoor veel auto fabrikanten (of hun toeleveranciers van modules, zoals Bosch e.d.) hals over kop allerlei orders voor chips / ingekochte wafer capaciteit cancelden. Toen echter bleek dat er wel vraag naar auto's bleef (misschien zelfs wel meer en ook luxer, want mensen hadden geld over ineens) was echter die wafer capaciteit al weer opgekocht door anderen en visten ze achter het net toen ze wel weer grote orders wilden plaatsen voor chips.
yevgeny @wiseger18 oktober 2024 11:10
Autofabrikanten hebben tijdens corona juist veel winst gemaakt, de marge per auto is in tijd fors gestegen. Het is pas sinds begin dit jaar dat het slecht gaat met de auto industrie in VS en EU.
CH4OS @Blokker_199918 oktober 2024 10:52
Wachten maakt het goedkoper, als duidelijk is dat de investering een is die goed terug verdient en het risico voor de investeerders zo laag mogelijk is. De vraag is dus vooral of de aandeelhouders en investeerders de investering aandurven of niet.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 18 oktober 2024 10:52]

jumbos7 @Blokker_199918 oktober 2024 12:28
Ik weet niet over er nu al sprake is van een enorme onbalans, maar er wordt natuurlijk met de subsidies wel bewust gestuurd op enige overcapaciteit omdat iedereen minder afhankelijk wil zijn van de chipproductie van TSMC in Taiwan in het bijzonder. Als dat weg valt bijvoorbeeld door een militair conflict met China of door een natuurramp heeft de techsector een groot probleem, en zeker als het niet snel is opgelost. Dan is die overcapaciteit in Amerikaanse en Europese fabs van Samsung, AMD, Intel en TSMC e.d. zeer welkom.

[Reactie gewijzigd door jumbos7 op 18 oktober 2024 12:45]

Groningerkoek @Blokker_199918 oktober 2024 12:53
De kosten van kleine onderdelen de wereld over vliegen zijn per onderdeel zeer gering. Dusdanig gering dat fruit uit Spanje een omweg via Thailand of de Filippijnen kan maken om anders verpakt te worden en daarna in Nederland of zelfs Spanje in de supermarkt te belanden.
Cerberus_tm @Groningerkoek19 oktober 2024 08:22
Wat een uitstoot moet dat wel niet veroorzaken... CO2 uitstoten is blijkbaar nog steeds spotgoedkoop voor vliegtuigen. Er is nog geen milieubelasting op kerosine.
Groningerkoek @Cerberus_tm19 oktober 2024 14:36
Yep.

Dat soort dingen aanpakken zet mijn inziens veel meer zoden aan de dijk dan zakenreizen extra belasten.
Cerberus_tm @Groningerkoek20 oktober 2024 04:03
Ik zou zeggen, beide doen. Het probleem met kerosine belasten is dat er een internationaal verdraag voor moet worden gewijzigd.
Klaus_1250 @cold_as_ijs18 oktober 2024 10:34
Maar vanwege de geopolitieke onzekerheid moet je ook risico's spreiden. Men lijkt de les uit Corona en Rusland weer te zijn vergeten of men verwacht daadwerkelijk dat China Taiwan niet meer kan of wil binnenvallen.
Mellow Jack @Klaus_125018 oktober 2024 10:47
Iedereen beseft dat er iets moet gebeuren. Niet iedereen beseft dat een fabriek bouwen meer is dan een gebouw neerzetten.

Natuurlijk heb je machines nodig (niet alleen die van ASML) maar ook leveranciers van grondstoffen/half fabrikaten, klanten, personeel etc

Daarna moet je gaan oefenen (duurt even voordat je prijs kwaliteit verhouding op orde is) en kan je uiteindelijk massaal gaan produceren.

Als ergens in de gehele keten niet loopt zoals gepland dan heeft de hele keten plannen / investeringen die even on hold gaan of zelfs worden afgezegd.

Het gevoel wat ik nu heb is dat USA en Europa wel heel graag willen en veel geld hebben maar niet het juiste personeel kunnen vinden om überhaupt te beginnen.
wiseger
@Klaus_125018 oktober 2024 10:53
Men is die les niet vergeten, de uitrol gaat gewoon door. Alleen men past het tempo aan aan de marktomstandigheden. Als er overproductie capaciteit ontstaat, dan drukt dat de prijs. Dus heeft men wat minder haast operationeel te worden.

Maar zodra er weer een Covid uitbreekt of erger, een oorlog tussen China en Taiwan of een oorlog tussen Noord en Zuid Korea, dan schiet het tempo ineens weer omhoog.
obimk1 @cold_as_ijs18 oktober 2024 11:19
Die 2nm "node" begin 2025 kan Samsung vergeten.

2nm Chips kunnen alleen op ASML High N.A. EUV machines gemaakt worden ( €340 miljoen / stuk.)

Stel dat Samsung al een "High N.A. machine al had, dan duurt het nog 3 maanden voordat dit productie rijp is en voldoende yield is.

Dit zijn geen simpele machines, hebben over de 100000 onderdelen.
Robbierut4 @cold_as_ijs18 oktober 2024 10:09
Ergens geen verrassing. De groei van het aantal fabs onder invloed van subsidies is natuurlijk gigantisch geweest laatste jaren. Deels gedreven door misschien te positieve verwachtingen?
Nu de onzekerheid groter begint te worden in de wereldeconomie zie je dat bedrijven dus risico's gaan afbouwen.
Aan de andere kant kopen tech giganten complete kerncentrales om stroom te hebben voor al hun AI berekeningen. Kan zijn dat ze dat allemaal met oude chips doen, maar ze zullen daar ook wel nieuwe chips voor aankopen lijkt me.
cold_as_ijs @Robbierut418 oktober 2024 10:20
AI is natuurlijk maar een relatief kleine markt, die wel groeiende is. Maar lijkt erop dat de meeste AI chips vooral bij TSMC gebakken worden.
FreezeXJ @cold_as_ijs18 oktober 2024 10:47
Nog wel ja, maar geloof maar dat Intel en Samsung die ook graag voor je bakken, voor een zacht prijsje (want op productieprocede hebben ze moeite om TSMC bij te houden).
Pinkys Brain @FreezeXJ18 oktober 2024 12:32
Als ze het moeten doen met de helft van de yield en een veel lagere prijs moeten ze daar waarschijnlijk verlies op nemen.

Zo te zien staan ze bijna op het punt om het gewoon op te geven. Een gigantisch probleem voor ASML.
yevgeny @Pinkys Brain18 oktober 2024 13:07
Samsung is de grootste geheugen chip leverancier. 42% marktaandeel in RAM en 36% marktaandeel in NAND flash. Daar gaan ze echt niet mee stoppen.
Pinkys Brain @yevgeny18 oktober 2024 13:38
EUV heeft waarschijnlijk ook bij geheugen problemen, maar het is daar minder kenbaar doordat degene die de machines wel goed aan de gang krijgt niet meedoet in die markt.
Frame164 @Robbierut418 oktober 2024 10:32
Dat ze nu zelf in energie gaan investeren lijkt me eerder gerelateerd aan de hoeveelheid geld dat ze hebben liggen waar ze niets anders mee kunnen doen. Investeren in eigen energiecentrales zoubde kosten op termijn kunnen verlagen en de energievoorziening veilig stellen voor de toekomst. Niet per se omdat ze hun dc's willen uitbreiden.
Groningerkoek @Robbierut418 oktober 2024 12:55
Die kerncentrales zijn niet gekocht door techgiganten, men sluit al vele jaren langdurige contracten voor afname met energieproducenten, waaronder ook kerncentrales.
ToolBee @cold_as_ijs20 oktober 2024 06:21
Instapmomentje? ;)
Left 18 oktober 2024 10:13
Is die fabriek misschien gewoon te duur, omdat hij in de US staat? Salarissen in de US zullen wel een stuk hoger zijn dan in Korea.
CH4OS @Left18 oktober 2024 10:20
Het is ook vooral COVID wat eea heeft aangewakkerd en daarbij de wens om minder afhankelijk te zijn van landen zoals China. Alleen valt eea ondanks de politieke subsidies alsnog een beetje tegen, verkopen stagneren ook, dus de vraag is ook minder. Uiteindelijk gaat het om de winsten voor de aandeelhouders, dus zij durven met een wat stagnerende economie ook niet de gok te nemen om nu de investering te doen.
Frame164 @Left18 oktober 2024 10:34
Ik zou me nog eerder zorgen maken over de werkethos en kwaliteit van VS vs. Azie.
wiseger
@Left18 oktober 2024 10:43
Dat valt wel mee. Iemand met een master diploma verdiend in zuid Korea gemiddeld 60.000 euro per jaar. De hoeveelheid handmatige arbeid per geproduceerde chip valt ook nog eens reuze mee.

Het is simpelweg een nieuwe fabriek waarvoor nog geen orders bestaan. Bestaande fabrieken hebben al langlopende contracten. De order portefeuilles zijn goed gevuld.
WhatsappHack
@wiseger18 oktober 2024 15:30
Volgens Glassdoor is het gemiddelde in de VS voor de arbeidsmarkt met een masters degree in engineering $102.000 USD. Zeg 100K. Dat is toch iets van 65% meer dan in Korea. Het startsalaris ligt volgens verschillende sites al op 82K in de VS. Dat is ook al 25% meer. Vind dat eerlijk gezegd niet "meevallen" :P
wiseger
@WhatsappHack18 oktober 2024 22:04
Valt wel mee want zoveel engineers heb je nou ook weer niet nodig. We praten hier over fabrieken die tientallen miljarden kosten. Daar zitten de kosten. Niet in die engineers die je nodig hebt om de productie te draaien.
natural colour @Left18 oktober 2024 17:24
Juist. hoge lonen voor goed opgeleid personeel maakt de productie dus het product duur, en te dure chips worden niet besteld.
Daarbij heel wat ic's kun je gewoon maken met het 6 NM proces.. en dat kan prima en veel goedkoper in het Verre Oosten/ China.
Noresponse 18 oktober 2024 10:29
Zou het ook niet te maken hebben dat er in China steeds meer een semi conducter industry aan het worden is en die enorm snel groeit het afgelopen jaar. China is in 2025/2026 helemaal afhankelijk van deze industrie zoals het nu lijkt en gaat ongetwijfeld de markt eerst in China overspoelen. Dit zal zekers een stempel gaan drukken en vooral voor Amerika. Het kan zo maar zijn dat de + 2 miljard mensen in China en India en wellicht richting Indonesie geen markt is voor Europa en Amerika als het daarom gaat.

Huawei heeft al een eigen os klaar en helemaal onafhankelijk van Android en dit zal ongetwijfeld binnen een paar jaar wel eens Android/ios uit het verre oosten kunnen drukken.

Het gaat op dit moment qua ontwikkeling erg snel in China en ze lopen mischien nog een paar jaar achter, maar een mobieltje van drie jaar geleden was ook niet slecht qua gebruik en een laptop ook niet. Een snellere processor zorgt er niet voor dat je sneller gaat typen of gaat lezen en in games heb je wellicht voordeel van meerdere seconden qua opstarten en daarna wat meer frames, maar als dit boven de 60 is standaard dan is dat prima.

Amerika en zijn sancties leveren steeds minder op en de markt in China zal alleen maar meer en meer groeien en vergeet niet dat 62% van de bevolking op deze aarde in Azie woont en welke landen zijn nog meer dol op chineese goedkope produkten.

[Reactie gewijzigd door Noresponse op 18 oktober 2024 10:33]

Torched @Noresponse18 oktober 2024 10:52
640kb is genoeg voor iedereen.

We zijn nog lange niet bij voldoende processor kracht. En anders is er nog voldoende te winnen op stroomverbruik.
Klaus_1250 @Torched18 oktober 2024 11:29
Er is nog genoeg te winnen qua stroomverbruik, maar blijkbaar niet opportuun om in te investeren.

Ondanks dat we alle gloeilampen hebben vervangen door led lampen, is het bespaarde stroomverbruik nu gewoon weer opgevuld met allerlei IoT, slimme electronica en netwerk apparaten. 24/7 50-150w aan modems, routers, wifi, smart home hubs, camera's, ...
Veel van die apparatuur zijn helemaal niet energie zuinig, m.u.v. degene die geheel op batterijen werken. Zitten vaak ook gewoon chips in op oude processor nodes waardoor ze veel meer verbruiken dan noodzakelijk voor de functie.

Vooral de Ziggo apparatuur blijft me bij. Media box was gewoon een kleine kachel, zelfs een keer een kabel modem gehad met een fan erin!
ArawnofAnnwn @Klaus_125018 oktober 2024 13:14
Media box heb ik zelf nooit gehad, maar bij mijn vorige huis de Ziggo router laten vervangen omdat deze dusdanig heet werd dat het stonk in dat gedeelte van de kamer. Tot voor kort had ik in mijn huidige woning ook Ziggo. De router lag in een kast met open achterkant zodat warmte er uit kan, met andere apparatuur en de Ziggo router werd zo warm dat de kast zelf altijd warm aanvoelde. De router, waar geen zon op schijnt, was helemaal geel uitgeslagen na 3 jaar. Er word bij mij in huis niet gerookt en de kast is stofvrij. Puur door warmte. Sinds kort heb ik glasvezel en die router blijft koel, de kast is nu ineens ook gewoon koel. Zo veel fijner. Het waren gewone internet routers van ze Ziggo, zonder TV
bzzzt @Klaus_125018 oktober 2024 14:12
Ondanks dat we alle gloeilampen hebben vervangen door led lampen, is het bespaarde stroomverbruik nu gewoon weer opgevuld met allerlei IoT, slimme electronica en netwerk apparaten. 24/7 50-150w aan modems, routers, wifi, smart home hubs, camera's, ...
Je moet wel een heel vol huis hebben om de 100W standby aan te tikken.
Maar zelfs dan gaat het qua elektriciteitsrekening niet lonen om al die relatief dure apparaten al te regelmatig te vervangen.
Veel van die apparatuur zijn helemaal niet energie zuinig, m.u.v. degene die geheel op batterijen werken. Zitten vaak ook gewoon chips in op oude processor nodes waardoor ze veel meer verbruiken dan noodzakelijk voor de functie.
De reden dat die oudere nodes populair zijn is dat de fabriek toch al opgetuigd is. Een nieuwe fabriek opstarten kost ook een massa energie dus het idee dat je alleen maar van de beste nodes gebruik zou moeten maken is vergelijkbaar met alleen maar biefstuk eten en de rest van de koe weggooien ;)
Vooral de Ziggo apparatuur blijft me bij. Media box was gewoon een kleine kachel, zelfs een keer een kabel modem gehad met een fan erin!
Er is natuurlijk een snelle ontwikkeling geweest van SD->HD->4K en alle protocollen er omheen. Gelukkig is het ondertussen wel mogelijk effectief tot 4K video te decoderen zonder zo'n standkachel en levert zelfs Ziggo betere spullen.
WhatsappHack
@Klaus_125018 oktober 2024 15:32
Toch hebben we dat verbruik alsnog bespaard. Anders was het gloeilampen + alle meuk die je noemt.
yevgeny @Noresponse18 oktober 2024 11:22
In india worden ook miljarden geinvesteerd in fabs.

https://www.cnbc.com/2024...llion-in-investments.html
Noresponse @yevgeny18 oktober 2024 13:30
Klopt , maar die lopen nog wel achter. In Indonesia in Bandung is er een soort siliconen valley en dasr wordt ook veel ingevesteerd , masr meeste richten zich toch meer op bestaande electronica .
wiseger
@Noresponse18 oktober 2024 10:57
Nee hoor, het heeft daar niets mee te maken. De hele lokale markt in Azië werd altijd al lokaal bediend.

Huawei zal met haar OS alleen lokaal succes kunnen hebben. India staat het gebruik al niet toe. Japan zal het ook niet toestaan. De VS en Europa staan het ook niet toe.

China loopt achter op de services. Een mobieltje heb je niets aan als er geen diensten op draaien. En de diensten, op Tiktok na, komen allemaal uit de VS.

De Chinese markt groeit helemaal niet door de sancties, ze staat juist onder druk.
MarcMK2 @wiseger18 oktober 2024 11:52
is er niet iets als WEchat en alipay wat ongeveer alle services die je nodig kan hebben in de app hebben zitten?
wiseger
@MarcMK218 oktober 2024 13:35
Jazeker, er zijn Chinese applicaties die volledig onder controle staan van de Chinese overheid zoals WeChat. Die zijn daarom verboden zijn in heel veel landen zoals bijvoorbeeld in India.
MarcMK2 @wiseger18 oktober 2024 16:01
ah services die ook buiten china gebruikt worden, had ik ff niet door
obimk1 18 oktober 2024 10:19
Goedkoopste EUV => €160 miljoen (Chips tot 3nm)

High N.A. EUV => €340 miljoen (in ieder geval 2nm chips)

China heeft nu "6nm chips" => op ASML DUV machines.

In principe is dit mogelijk, maar China heeft allerlei "lithografische trucjes"
op hun DUV machines moeten doen.

(veel langzamer, en bepaalde Chipdesigns zijn bijna onmogelijk, of hebben een zeer lage yield)
oks 18 oktober 2024 12:26
Het lijkt me toe dat het politiek zeker aanvaardbaar is om te eisen dat er redundantie moet zijn in de chip fabricage. Zeker gezien de geopolitieke omstandigheden. Wat daar bij dan komt kijken is dat de Amerikaanse overheid dan wel organiseert dat er ook afname is. En dat staat natuurlijk op gespannen voet met de vrije markt gedachte. Je zie het hier ook in Europa gebeuren denk ik.
Er is dus afname benodigd anders gaat Samsung niet verder. Dat lijkt logisch want zij moeten 'de rest' doen.
Het is bijzonder hoe kortzichtig de politiek allemaal tegenwoordig is. Het lijkt nog erger dan een beurs met bedrijven met kwartaal rapportages.
Je kunt het dus zien als een onderhandeling die lijkt gestuurd te worden door de wederzijdse 'ondeskundigheid' over hoe de visie van de toekomst van de chip fabricage in Amerika moet zijn.
Tja. Het enige voordeel is dat geld in Amerika niet zozeer een probleem is. Terwijl in het Europese je de hypothese kunt stellen dat ons geldsysteem als nog een extra hobbel kan worden gezien omdat teveel gekeken wordt naar begrotingsregels.

[Reactie gewijzigd door oks op 18 oktober 2024 12:28]

Inflatable 18 oktober 2024 22:29
Van productieproblemen met van alles en nog wat waar chips in gaan en hogere prijzen door zogenaamde chiptekorten naar Samsung die geen klanten kan vinden voor z'n chips uit een nieuwe fabriek in de VS.. Aparte wereld..

[Reactie gewijzigd door Inflatable op 18 oktober 2024 22:33]

Roel1966 18 oktober 2024 22:32
Ik denk zelf dat het ten dele ook met een bepaalde verzadiging te maken heeft zeker als je naar de consumentenmarkt kijkt. Ergens toch van de gekke dat je tegenwoordig soms 2 keer per jaar weer nieuwe modellen op de markt ziet verschijnen.

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