Samsung: massaproductie van 2nm-procedé met backsidepowerdelivery begint in 2027

Samsung heeft een nieuw 2nm-procedé voor chipproductie getoond. De chipmaker introduceert met die node, genaamd SF2Z, voor het eerst backsidepowerdelivery, waarbij de stroomtoevoer naar de achterkant van de wafer wordt verplaatst. De massaproductie begint in 2027.

Samsung presenteerde de nieuwe nodes tijdens zijn Foundry Forum-evenement. Het bedrijf zegt dat het vanaf 2027 de massaproductie wil opstarten van SF2Z, een nieuw procedé van 2nm dat een voortvloeisel is van SF2. Samsung kondigde dat 2nm-procedé eerder al aan. SF2Z maakt opnieuw gebruik van gate-all-aroundtransistors, die de fabrikant al inzet sinds zijn 3nm-procedé uit 2022.

Daarnaast is het voor het eerst dat Samsung-chips gebruikmaken van een backside power delivery network, ofwel bspdn, waarbij de verbindingen voor stroomvoorzieningen verplaatst worden naar de achterkant van de chip. Normaal gesproken zitten die aan de voorkant, waar ook het signaalnetwerk zit. Naarmate transistors verkleind worden, gaan die twee verbindingsnetwerken elkaar steeds meer in de weg zitten.

Backsidepowerdelivery moet dat oplossen; door de stroomtoevoer te verplaatsen, kan de hele voorkant gebruikt worden voor signaalverwerking. Volgens Samsung moet dat niet alleen zorgen voor een efficiënter gebruik van het oppervlak, maar ook voor minder spanningsdalingen. Daardoor moeten de chipprestaties weer stijgen.

Samsung is daarin niet uniek. Intel spreekt al jaren over backsidepowerdelivery, in de vorm van PowerVia. Het bedrijf wil die techniek dit jaar nog gaan gebruiken voor zijn 20A, schreef Tweakers vorig jaar in een achtergrondartikel. Ook TSMC gaat backsidepowerdelivery introduceren, specifiek in 2026 met zijn A16-node. Samsung verwacht in 2027 met de massaproductie van de nodes te kunnen beginnen.

Het bedrijf kondigt verder ook een vernieuwd 4nm-procedé aan, SF4U. Het bedrijf geeft daar verder weinig details over, behalve dat er verbeteringen zitten in de 'power, performance and area' door een optical shrink door te voeren. Samsung zegt tot slot dat het nog steeds de bedoeling is dat het eerder aangekondigde 1,4nm-procedé, SF1.4, in 2027 in massaproductie kan gaan.