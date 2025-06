VVD'er en Capgemini-baas Zsolt Szabó wordt staatssecretaris voor Digitalisering

Oud-VVD-Kamerlid en huidig Capgemini-vicepresident Zsolt Szabó wordt namens de PVV de Nederlandse staatssecretaris voor Digitalisering. Szabó was begin deze eeuw al woordvoerder voor digitale zaken in de Tweede Kamer.

Zsolt Szabó wordt door de NOS genoemd als staatssecretaris voor Digitalisering in het komende kabinet Schoof. Eerder deze week werd al bekend dat Nederland voor de tweede kabinetsperiode een staatssecretaris met die rol krijgt; het huidige kabinet kreeg die voor het eerst in de persoon van D66'er Alexandra van Huffelen.

Szabó wordt officieel voorgedragen door de PVV, maar heeft een VVD-lidmaatschap. Ook was Szabó van juni 2003 tot december 2006 Tweede Kamerlid namens die partij. Hij was toen ook al de woordvoerder voor ict. Hij stelde in die rol onder andere kritische vragen over het gebruik van opensourcesoftware bij de overheid en wilde onder andere weten wat daar de meerwaarde van was. Hij betwijfelde onder andere of zulke software echt goedkoper was.

Szabó is sinds 2007 werkzaam als vicepresident Publieke Sector bij Capgemini, een ict-aannemer waarmee de overheid veel samenwerkt. Hij schreef onder andere een boek over hoe de Nederlandse politiek met nieuwe technologie omgaat. Voor zijn tijd in de Tweede Kamer werkte hij bij het ministerie van Binnenlandse Zaken als directeur voor informatiebeleid en zat hij in de raad van bestuur van Openet Telecom. Verder is Szabó voorzitter van de stichting Infofilter, die verantwoordelijk is voor het bel-me-nietregister.