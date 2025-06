HP bevestigt problemen met biosupdate ProBooks die laptops brickt

Een recente biosupdate van HP blijkt problemen op te leveren bij ProBooks. HP-gebruikers melden op het forum van de fabrikant dat hun notebooks soms weigeren op te starten nadat ze de update probeerden te installeren. HP bevestigt de problemen tegenover Tom's Hardware.

Het gaat om een biosupdate die is uitgebracht op 26 mei voor een selectie van HP Probook-modellen, melden getroffen gebruikers op het forum van HP. Die update is biosversie 1.17, die HP onder andere via Windows Update en HP's Support Assistant-software naar gebruikers heeft gestuurd. De update was gemarkeerd als verplicht.

Laptops die in ieder geval getroffen zijn, zijn een aantal ProBooks: specifiek de x360 435 G7, 445 G7 en 455 G7, en een aantal EliteBooks: de 835 G7, 845 G7 en 855 G7. HP heeft de update inmiddels teruggetrokken en biedt voor die modellen weer versie 1.16A aan als recentste versie.

Gebruikers die de update probeerden te installeren, geven aan dat hun notebook daarna niet meer opstart en geen beeld toont. Hierdoor is het onmogelijk de update terug te draaien en een andere versie te installeren. De gebruiker die het probleem voor het eerst aankaartte, heeft het probleem onderzocht. Hij geeft op HP's supportforum aan dat het bestand dat bij de update op de bioschip wordt weggeschreven, groter is dan de opslagcapaciteit van de chip. Het lijkt erop dat de update een verkeerd of corrupt bestand aanlevert.

HP bevestigt het probleem tegenover Tom's Hardware. Het bedrijf geeft aan het probleem te onderzoeken en raadt getroffen gebruikers aan om contact op te nemen met de klantenservice. Het is niet bekend of het bedrijf ook gebruikers gaat helpen van wie de laptops buiten de garantieperiode vallen.