Logius maakt tweede deel van broncode DigiD opensource

Logius heeft weer broncode van de achterliggende software van DigiD opensource gemaakt. Dit is het tweede deel van de DigiD-app dat openbaar wordt gemaakt door de organisatie. Het eerste deel verscheen al in 2023.

De broncode is in te zien op de GitHub-pagina van het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken. De broncode is nu nog als 'foto' te vinden, zegt Logius, maar moet op termijn ook als 'film' gepubliceerd kunnen worden. Dan worden ook steeds nieuwe versies openbaar gemaakt, wat volgens Logius nu nog niet kan. De software moet daar eerst geschikt voor worden gemaakt en de organisatie moet klaar zijn om 'deze andere manier van werken te ondersteunen'. "En het kost tijd om dit zorgvuldig te kunnen doen, naast de dagelijkse werkzaamheden om te zorgen dat DigiD veilig en betrouwbaar blijft werken."

Logius kreeg in juni 2022 een 'Wet open overheid'-verzoek. Op basis van dat verzoek is de organisatie gestart met onderzoeken hoe de broncode van DigiD verantwoord openbaar gemaakt kan worden, schreef Alexandra van Huffelen, demissionair staatssecretaris voor Digitalisering, in 2023 in een brief aan de Tweede Kamer.

Er werd voor gekozen om de broncode in twee fasen openbaar te maken. In 2023 verscheen de broncode van de mobiele app van DigiD; nu is ook de broncode van de DigiD-software die bij Logius draait verschenen. Voorafgaand aan de publicatie van dit deel van de code heeft een externe organisatie een uitgebreid onderzoek uitgevoerd om een 'verantwoorde vrijgave te kunnen realiseren', zegt Logius.