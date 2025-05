Kijkwijzer-makers presenteren Gamewijzer met info over games voor ouders

De makers van de Nederlandse Kijkwijzer hebben Gamewijzer gepresenteerd, een website met informatie voor ouders over games die onder kinderen en jongeren populair zijn. De bedoeling is om ouders een hulpmiddel te geven om goed met gamende kinderen om te gaan.

Het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media, die de Kijkwijzer al decennialang maakt, schrijft dat de site onder meer algemene informatie geeft over de games, naast informatie over of er in-game aankopen in zitten en of kinderen in de game contact kunnen krijgen met vreemden.

De site geeft onder meer de PEGI-rating weer en omschrijft per game ongeveer het verhaal en de graphics. Ook bevat het tips over het beperken van de speeltijd. Bij Among Us staat bijvoorbeeld: "Spreek thuis eens af hoeveel potjes Among Us er gespeeld mogen worden. Dit werkt soms beter dan schermtijd afspreken: een potje Among Us kun je niet op pauze zetten als je eenmaal bent begonnen. Als je stopt, lig je er uit." Op de site is ook een verklarende woordenlijst te vinden met populaire termen uit games, het 'gamewoordenboek'.