Grote YouTube-kanalen moeten vanaf september Kijkwijzer hanteren

Nederlandse YouTube-kanalen met veel abonnees moeten vanaf september de Kijkwijzer hanteren en leeftijdsaanduidingen en adviespictogrammen tonen. Wie niet meewerkt aan de Kijkwijzer loopt het risico op boetes.

Het ministerie moet nog uitwerken op basis van welke eigenschappen van onlinevideo's de Kijkwijzer gaat gelden. Het vereiste gaat in ieder geval niet gelden voor gebruikers die als hobby een YouTube-kanaal hebben. Het Commissariaat voor de Media ziet er vanaf september op toe dat de omvangrijke YouTube-kanalen zich aansluiten bij de Kijkwijzer.

De maatregel komt voort uit de implementatie van de Europese Richtlijn 2018/1808, oftewel de richtlijn audiovisuele mediadiensten, die maakt dat Nederland de Mediawet 2008 aan moet passen. Door de wijziging gaan grote Nederlandse YouTube-kanalen onder de definitie 'commerciële mediadienst op aanvraag' vallen, waardoor bijvoorbeeld ook verplichte vermelding van sponsoring en productplaatsing van kracht worden.

"In de herzieningsrichtlijn worden aanbieders van videoplatformdiensten verplicht passende maatregelen te treffen om minderjarigen te beschermen tegen inhoud die hun lichamelijke, geestelijke en morele ontwikkeling kan aantasten. Zij worden daarnaast verplicht passende maatregelen te treffen ter bescherming van het algemeen publiek tegen inhoud die aanzet tot geweld of waarvan de verspreiding een strafbaar feit is. Dit moet worden vastgelegd in een gedragscode", schreef minister Slob eind vorig jaar al aan de Tweede Kamer.

Volgens het AD wil de Tweede Kamer al sinds 2015 dat de regels die gelden voor televisieprogramma’s ook gelden voor videodiensten. Volgens minister Slob duurde de invoering lang vanwege onderhandelingen met Google. De minister stelt dat hij de invoering van de Kijkwijzer niet kon afdwingen.