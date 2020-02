Sigma stelt fullframecamera met Foveon-sensor voor onbepaalde tijd uit

Sigma liet vorig jaar weten dat de komende fullframecamera met een Foveon X3-sensor in 2020 zou uitkomen, maar dat gaat toch niet gebeuren. De camera is wederom uitgesteld en komt dit jaar hoe dan ook niet meer uit. Wanneer en of de camera wel uitkomt, is onzeker.

Kazuto Yamaki, de ceo van Sigma, zegt in een verklaring dat uit tests is gebleken dat het onhaalbaar is de camera nog dit jaar uit te brengen. Hij geeft aan dat momenteel nog niet is te zeggen wanneer de Foveon X3-sensor daadwerkelijk in productie gaat. Yamaki biedt zijn excuses aan, omdat Sigma er volgens hem niet in is geslaagd aan de verwachtingen te voldoen.

Het bedrijf kan nog geen specifieke informatie geven over een eventuele nieuwe releaseperiode. Sigma heeft besloten om het project opnieuw te beginnen 'met een schone lei', waarbij het productieplan voor de nieuwe camera opnieuw op de tekentafel belandt. Het bedrijf zegt terug te gaan naar de ontwikkeling van sensortechnologie.

De fullframecamera zou een L-vatting krijgen en een Foveon X3-sensor gebruiken die uit drie lagen bestaat met allemaal evenveel pixels. Omdat alle kleurinformatie wordt vastgelegd op de drie lagen die uitgesplitst zijn per primaire kleur, levert de Foveon-techniek meer kleurinformatie en meer detail op in vergelijking met traditionele Bayer-sensoren. Nadelen zijn een verhoogd accugebruik en iso-waarden van boven iso 200 zijn eigenlijk niet te gebruiken. Ook vangen de onderste lagen van de sensor minder licht, zodat fotograferen bij weinig licht lastig is.

Het project werd voor het eerst aangekondigd tijdens de CP+-beurs in 2018. De camera had in 2019 op de markt moeten komen, maar vorig jaar maakte het bedrijf bekend dat de komst van de camera zou worden uitgesteld tot dit jaar.