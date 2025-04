Eerste werkende versie NL Wallet-app staat online

De eerste werkende versie van de NL Wallet, een app van de Nederlandse overheid om vertrouwde data te delen met bijvoorbeeld overheden, instanties en bedrijven, staat online. De definitieve versie komt vermoedelijk over twee jaar.

Het gaat om versie 0.1.25, blijkt op GitHub. Inloggen kan met DigiD, terwijl de gemeente Amsterdam erin zit als niet-werkende demonstratie. De werking van de app is te zien op Figma. NL Wallet zal de Nederlandse implementatie zijn van een digitale portemonnee zoals die in heel Europa bruikbaar wordt, schrijft de overheid. De versies in elk land worden onderling compatibel.

In NL Wallet kunnen gebruikers gegevens importeren vanuit databases van de overheid, waarna ze die kunnen verstrekken. Zo moet het mogelijk zijn om alleen de benodigde gegevens op te vragen, zoals het bewijs dat de leeftijd boven de achttien is bij een slijterij. Dat werkt in de praktijk met kaarten met gegevens die gebruikers op verzoek kunnen delen. De referenties waaraan de wallets in Europese landen moeten voldoen, staan sinds vorig jaar online. De app zit al jaren in de pijplijn.