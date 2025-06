DigiD-app voegt in september biometrisch inloggen op Android en iOS toe - Update

De DigiD-app ondersteunt vanaf 16 september de vingerafdruk- en gezichtsscanner van Android- en iOS-telefoons. Deze kunnen dan gebruikt worden in plaats van de huidige vijfcijferige DigiD-pincode die vereist is om de app te gebruiken.

De mogelijkheid om biometrisch in te loggen zit in DigiD-appversie 6.13. Die verschijnt op 16 september, meldt Logius, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van DigiD. Een week eerder krijgt het DigiD-systeem zelf een 6.13-update, waarbij overlijdensberichten automatisch worden verwerkt. Een jaar na het overlijden wordt het account van een gebruiker automatisch gedeactiveerd.

Update, 29-8: In een eerdere versie van het artikel stond dat de mogelijkheid om met een gezichtsscan in te loggen enkel werkt op iOS-apparaten. Een woordvoerder van Logius laat aan Tweakers weten dat deze inlogmethode ook op Android-apparaten mogelijk is, mits ze aan de eisen voor Biometric Class 3 voldoen. Dat geldt onder meer voor de Samsung Galaxy S24- en Google Pixel 8-smartphones.