Logius sluit 14 dienstverleners af van DigiD na veiligheidsaudit

Logius heeft 14 dienstverleners afgesloten van DigiD. Die beslissing werd genomen na een veiligheidsaudit, die afnemers jaarlijks verplicht moeten doen. In 2023 moesten 758 diensten verbeteringen treffen; de 14 die nu zijn afgesloten deden dat niet of niet tijdig.

Logius maakt in zijn aankondiging verder weinig bekend over de afgesloten dienstverleners. Zo is onduidelijk om welke dienstverleners het gaat, wat voor soort diensten zij dan verschaffen en welke verbeteringen zij moeten treffen. De dienstverleners zijn niet per se definitief van DigiD afgesloten. Het kan ook om een tijdelijke afsluiting gaan. Of en hoeveel dienstverleners tijdelijk zijn afgesloten, is onduidelijk.

In totaal worden 3435 diensten met DigiD ontsloten. Zij moeten jaarlijks allemaal een veiligheidsaudit doen. Dat biedt burgers 'meer zekerheid dat inloggen met DigiD veilig en betrouwbaar is', zegt Logius. "Het verplicht iedere DigiD-dienstverlener om jaarlijks inzicht te geven in de informatieveiligheid van de op DigiD aangesloten webapplicatie." Op basis van de audits worden aanbevelingen gegeven om de informatieveiligheid te verbeteren.