Staatssecretaris: nieuwe clouddiensten voor ambtenaren slaan alleen metadata op

58.000 digitale werkplekken van ambtenaren bij de Nederlandse Rijksoverheid worden gemigreerd naar een nieuwe omgeving. De nieuwe werkplekken gebruiken ook diverse clouddiensten, maar die verzamelen alleen metadata, zegt staatssecretaris Zsolt Szabó van Digitalisering.

De migratie is noodzakelijk omdat meerdere componenten van de huidige werkplek op korte termijn niet meer ondersteund worden of het einde van hun levensduur hebben bereikt, zegt Szabó in antwoorden op Kamervragen over de migratie. Zo wordt nu nog Windows 10 gebruikt, waar de ondersteuning in oktober dit jaar van stopt. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van een versie van Ivanti Workspace Control die in december 2026 het einde van zijn levensduur bereikt.

De migratie naar de nieuwe werkplek betreft echter geen migratie naar de cloud, zegt Szabó. "Alle documenten en mails blijven in de eigen overheiddatacenters; alleen bepaalde beheerapplicaties gaan deels naar de cloud." Het gaat onder meer om Netskope, Microsoft Intune en Microsoft Defender. De staatssecretaris zegt dat deze diensten geen inhoudelijke data opslaan, maar alleen zorgen dat de omgeving veilig blijft. Daarvoor slaan de applicaties tijdelijk metadata en loggegevens op, zoals het gebruikers-ID, de naam van gebruikte applicaties en het aantal up- en downloads. "Deze gegevens staan tijdelijk in de public cloud van de leverancier (zes maanden voor MS en een zelf te configureren periode voor Netskope), ten behoeve van monitoring door het Security Operations Center van SSC-ICT."

De gebruikte clouddiensten zijn van Amerikaanse partijen, wat betekent dat er onder bijvoorbeeld de Cloud Act geforceerde toegang tot data mogelijk is, beaamt Szabó na vragen hierover. "Op verzoek van het NCSC heeft Greenberg Traurig onderzoek gedaan naar onder andere de kans dat gegevens van Europese burgers op basis van de Cloud Act verstrekt zullen worden aan de Amerikaanse overheid. Op basis van de daaromtrent beschikbare informatie is geconcludeerd dat deze kans laag is." Dat is onder meer omdat documenten en mails in de eigen overheiddatacenters blijven, verklaart de staatssecretaris.

De migratie wordt uitgevoerd door SSC-ICT, een van de grootste ict-dienstverleners van en voor de Rijksoverheid. De migratie wordt deels uit het aan hen beschikbaar gestelde budget bekostigd, dat bedoeld is voor de doorontwikkeling van haar ict-diensten. "Daarnaast is in een aanvullend budget van € 8,7 mln. voorzien voor migratie- en uitrolkosten", aldus de staatssecretaris.