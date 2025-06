Rijksoverheid NL opent gedigitaliseerd oorlogsarchief 'ondanks waarschuwing AP'

De Nederlandse Rijksoverheid gaat tijdelijk en in beperkte mate het gedigitaliseerde oorlogsarchief beschikbaar maken. De Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwde voor onrechtmatige privacyinbreuken als het archief volledig openbaar beschikbaar zou worden gemaakt.

Het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging is een archief met uiteenlopende informatie over de Tweede Wereldoorlog, specifiek over honderdduizenden mensen die mogelijk samenwerkten met de nazi's, lid waren van de Nationaal-Socialistische Beweging of op een andere manier landverraad hebben gepleegd. Toegang tot dit archief wordt nu gedeeltelijk en tijdelijk beschikbaar gemaakt voor onderzoekers en nabestaanden, zo blijkt uit een persbericht van de Rijksoverheid. Het gaat om beperkte toegang voor mensen, die vooraf inzage moeten aanvragen en geen kopieën van de gegevens uit het archief mogen maken. Het oorlogsarchief moet in het eerste kwartaal van 2025 in de studieruimte van het Nationaal Archief in Den Haag beschikbaar worden gemaakt.

Minister Eppo Bruins van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap noemt de oplossing 'verre van ideaal'. In eerste instantie was namelijk het plan om op 1 januari 2025 het archief online volledig openbaar en doorzoekbaar te maken. De AP gaf de Nederlandse overheid voor deze plannen een formele waarschuwing; het archief zou hiermee 'gewone persoonsgegevens, bijzondere persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard van nog levende personen' onterecht openbaren.

Bruins stelt: "Dit oorlogsarchief is van onschatbare waarde voor historisch onderzoek, het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog, en voor nabestaanden die op zoek zijn naar informatie." Daarom wordt het archief nu in een beperktere vorm alsnog openbaar gemaakt. Dit is mogelijk dankzij een 'tijdelijke voorziening', de juridische basis waarop het archief in eerste instantie geopenbaard zou mogen worden. Deze tijdelijke voorziening zou 2 januari verlopen en wordt nu door Bruins verlengd. Het is niet duidelijk hoelang het archief daardoor beschikbaar blijft.