AP: Rijksoverheid NL heeft nog geen toestemming voor openen oorlogsarchief

De Autoriteit Persoonsgegevens benadrukt dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nog geen toestemming heeft gekregen om het gedigitaliseerde oorlogsarchief open te stellen. Naar verwachting moet het archief in het eerste kwartaal van 2025 geopend worden.

Gisteren schreef Tweakers op basis van een aankondiging van de Nederlandse Rijksoverheid dat plannen voor het gedeeltelijk openbaar maken van het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging door zouden gaan. Een woordvoerder van de AP herhaalt nu tegenover Tweakers dat het ministerie in overleg is met de toezichthouder, maar dat er nog geen risicoanalyse gemaakt is.

Een organisatie moet in eerste instantie zelf een risicoanalyse maken. Als blijkt dat een dataverwerking een hoog risico op mogelijke privacyschendingen met zich meebrengt, moet de organisatie verplicht advies bij de AP vragen; dat is nog niet gebeurd. Ook als het ministerie geen advies vraagt, zegt de AP dat het project 'in de gaten gehouden' wordt. De toezichthouder laat weten dat de nieuwe aanpak van het ministerie er 'op hoofdlijnen goed uitziet'.

In eerste instantie wilde het ministerie het oorlogsarchief volledig openbaar en online doorzoekbaar maken. De AP gaf hier een formele waarschuwing voor, omdat hiermee onterecht persoonsgegevens geopenbaard zouden worden. Daarop kondigde de overheid een aangepast plan aan, waarbij het archief beperkt openbaar zou worden, onder meer doordat een beperkt aantal geïnteresseerden toegang krijgt, vooraf inzage moet aanvragen en geen kopieën mag maken van gegevens. Het oorlogsarchief bevat informatie over honderdduizenden mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog mogelijk betrokken zijn geweest bij de Nationaal-Socialistische Beweging, de nazi's of landverraad hebben gepleegd.

Dat de AP een expliciete waarschuwing geeft, is opvallend en komt zelden voor. De minister kan een waarschuwing van de AP in theorie negeren; dat betekent in de praktijk dat die daarmee dan de AVG overtreedt. Dat betekent dat de AP actie kan ondernemen. Dat kan bijvoorbeeld een onderzoek zijn, waaruit een boete voort kan komen.

Update, 11.33 uur - In het artikel stond aanvankelijk dat een waarschuwing van de AP geen juridische status heeft, maar dat heeft het wel.