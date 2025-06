Maker Helldivers 2 maakt deel Killzone-dlc gratis na kritiek op prijs - update

Arrowhead Game Studios maakt een deel van de recent aangekondigde Killzone-dlc gratis beschikbaar voor alle spelers. In eerste instantie zouden de items voor in-gamevaluta ter waarde van iets minder dan twintig euro verkocht worden, maar de ontwikkelaar kreeg hier veel kritiek op.

De eerste dlc, hierboven afgebeeld, blijft voor de oorspronkelijke

prijs beschikbaar.

Het gaat om de 'tweede golf' Killzone-content, die volgende week uit zou komen. De ontwikkelaar van de co-opshooter zegt in een statement dat spelers niet tevreden waren over de prijs van de eerste golf crossover-items en dat er gekeken wordt naar de prijzen van toekomstige content. Voor nu zijn enkele cosmetische items en wapens, gemaakt in samenwerking met het Nederlandse Guerilla Games en gebaseerd op de Killzone-franchise, gratis voor alle spelers verkrijgbaar.

De eerste dlc werd op 18 december uitgebracht en kost vooralsnog 1975 Super Credits. Voor twintig euro kan een speler 2100 van deze credits kopen. Ter vergelijking, de basisgame kost 40 euro terwijl iedere individuele battlepass met tenminste drie keer zoveel content omgerekend zo'n 10 euro kost. Overigens verkoopt Arrowhead al sinds de release van Helldivers 2 in februari van 2024 naar verhouding duurdere cosmetische items in de Superstore, waar tijdelijk verkrijgbare cosmetische items verkocht worden.

Update, 19.38 uur: Niet alleen Killzone-content is gratis, zoals in eerste instantie geschreven werd. Het gaat om een tweede deel van de crossovercontent, die op een later moment uit zou komen. Dit is verduidelijkt.