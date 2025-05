Sony verkocht ruim 59 miljoen PS5-consoles, Helldivers 2 is bestverkochte game

Sony heeft in het afgelopen kwartaal wereldwijd 4,5 miljoen PlayStation 5-consoles verkocht, wat betekent dat het Japanse bedrijf tot dusver in totaal ruim 59 miljoen eenheden heeft verkocht. In hetzelfde kwartaal vorig jaar verkocht het bedrijf nog 40 procent meer PS5-consoles.

Uit de kwartaalcijfers van Sony blijkt dat het bedrijf in het afgelopen boekjaar 2023 net geen 21 miljoen PlayStation 5-consoles heeft verkocht. Dat zijn er 1,7 miljoen meer dan in boekjaar 2022, mede door een grotere hoeveelheid verkochte eenheden in het derde boekkwartaal, dat viel in de laatste drie maanden van 2023. Het aantal verkochte firstpartygames van Sony zelf is met zo'n 4 miljoen stuks gedaald naar net geen 40 miljoen games.

Het betreffende boekkwartaal, dat op 31 maart 2024 eindigde, omvat onder meer het verkoopsucces van Helldivers 2. De game werd sinds de release in februari volgens het bedrijf 12 miljoen keer verkocht, zo bevestigt de ceo van Arrowhead. Daarmee is de co-opshooter volgens Eurogamer de bestverkochte titel van Sony ooit, gekeken naar de eerste drie maanden na release. Het vorige record werd gevestigd door God of War Ragnarök, dat 11 miljoen keer verkocht werd in dezelfde periode. Overigens is niet duidelijk in hoeverre de recente ophef over Helldivers 2 en de vermoedelijke retourneringen van de game zijn meegenomen in de telling.

In totaal realiseerde de gamingdivisie van Sony in het afgelopen boekjaar een omzet van omgerekend net geen 25,3 miljard euro, wat een stijging van 17 procent is ten opzichte van het jaar daarvoor. De operationele winst van die afdeling steeg met 16 procent naar 2,4 miljard euro. Het bedrijf schrijft deze positieve cijfers toe aan de toegenomen verkoop van games van derden. Verder is ook de netwerkservices van de gameafdeling van Sony gegroeid. Het aantal actieve PlayStation Network-gebruikers is met ruim 11 miljoen gebruikers gestegen naar bijna 119 miljoen leden. Het bedrijf maakt sinds 2022 niet meer bekend hoeveel PlayStation Plus-abonnees daarbij zitten.

In totaal heeft heel Sony gedurende boekjaar 2023 zo'n 66,7 miljard euro omgezet en een operationele winst gemaakt van ruim 6,1 miljard euro.